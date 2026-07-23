إسرائيل تبحث عن إجابات أميركية بشأن التصعيد مع إيران

- تواجه إسرائيل حالة من عدم اليقين بشأن دورها في التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تساؤلات حول الأهداف الأمريكية ومرحلة وقف إطلاق النار. - تعقدت الأمور بسبب صعوبة التواصل بين نتنياهو وترامب، مما يزيد الغموض حول نوايا الولايات المتحدة وخططها المستقبلية، وتراقب إسرائيل الفجوة المحتملة بين الأهداف الإسرائيلية والأمريكية. - تعاني إسرائيل من انعدام اليقين بشأن نيات ترامب، خاصة في ظل القطيعة بين القيادتين، مما يعكس فقدان الثقة ويزيد من صعوبة استعداد إسرائيل لأي تصعيد محتمل.

رغم حالة التأهب الكبيرة في إسرائيل، استعداداً لاحتمال تعرضها لهجوم إيراني، تزامناً مع توسيع الولايات المتحدة هجماتها على إيران، فإن تل أبيب تجد نفسها وسط أسئلة كثيرة بلا إجابات بشأن دورها في الحرب، وما تعتزم واشنطن القيام به بالضبط، والأهداف التي تضعها، والمرحلة التي قد تقرر فيها وقف إطلاق النار، والتي قد لا تتلاءم مع تطلعاتها.

وما يعقد المشهد أكثر، وفق ما يمكن استنباطه من تقارير عبرية اليوم الخميس، صعوبة تواصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم التطورات الحاصلة في المنطقة، وحالة التأهب الكبيرة في إسرائيل خشية قصف إيراني، بعد إطلاع الأميركيين الجانب الإسرائيلي على نيتهم التصعيد. ويضاف إلى ذلك تهديدات ترامب بقصف بنى تحتية إيرانية، وما قد تفرزه هذه الخطوة من عواقب. وفي ضوء كل هذه المعطيات، تجد إسرائيل نفسها تناقش المعلومات التي تزودها بها الولايات المتحدة وتحاول تفسيرها، لكن كثيراً من التفاصيل، تبدو غائبة عنها، على الأقل في المرحلة الراهنة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الولايات المتحدة لتحقيقها من خلال توسيع هجماتها على إيران، وما هو الدور المتوقع لإسرائيل في تحقيق هذه الأهداف؟ ما هي العوامل التي أدت إلى صعوبة التواصل بين نتنياهو وترامب، وكيف يؤثر هذا الانقطاع على قدرة إسرائيل على التأثير في القرارات الأميركية المتعلقة بإيران؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتشير صحيفة معاريف العبرية، في تقرير اليوم، إلى أن السؤال الرئيسي بالنسبة إلى المستوى السياسي والأمني في إسرائيل، لا يتعلق فقط بالأهداف التي تهاجمها الولايات المتحدة، بل أيضاً "إلى أين يريد الرئيس الأميركي توجيه الأمور، وماذا سيكون دور تل أبيب إذا قررت واشنطن توسيع المواجهة". بالمقابل، ترى تل أبيب أن إطلاعها من قبل الولايات المتحدة على نية التصعيد، من أجل الاستعداد لتطورات محتملة، يدل على أن قنوات التنسيق العسكرية والاستخباراتية بين واشنطن وتل أبيب مستمرة على نحو وثيق، حتى حين لا تكون إسرائيل طرفاً معلناً في الحرب، وحين يساور عدم اليقين المستوى السياسي.

البقاء خارج الحرب

وادعت "معاريف" أن إسرائيل غير معنية في المرحلة الحالية، بالدخول في الحرب، طالما أن إيران لا تهاجمها، مضيفة أن انخراطاً إسرائيلياً في المواجهة قد يمنح طهران ذريعة لإطلاق النار نحو تل أبيب، ويسهل عليها تسويق الحرب الأميركية على أنها من أجل إسرائيل لا من أجل حرية الملاحة. لكن إلى جانب مصلحة إسرائيل في البقاء خارج المواجهة حالياً، أو هذا ما تدعيه على الأقل في الوقت الراهن، فإن تقارير عبرية سابقة، بعضها نُشر أمس، أشارت إلى احتمال انخراطها في الحرب، إذا قررت الولايات المتحدة توجيه ضربة واسعة وقوية إلى إيران، لا تشبه الضربات الحالية، التي ترى تل أبيب أن تأثيرها محدود.

في غضون ذلك، تراقب إسرائيل، وفقاً للتقرير، الفجوة المحتملة بين الأهداف الإسرائيلية والأميركية، ذلك أن واشنطن تعرض الحرب، بالأساس، على أنها دفاع عن حرية الملاحة والأمن الإقليمي، فيما ترغب إسرائيل في معرفة ما إذا كان الضغط العسكري سيوظف من أجل توجيه ضربة أكبر للبرنامج النووي الإيراني ومنظومة الصواريخ الباليستية. وتُعد هذه إحدى القضايا الأساسية في الاتصالات مع الأميركيين، وإن لم يتحدث عنها المستوى السياسي في الوقت الراهن علناً. وتفسر هذه الفجوة الأهمية التي توليها تل أبيب لعقد لقاء بين نتنياهو وترامب، وإن لم يُحدد أي موعد بعد. وإن حدث ذلك، فسيتناول اللقاء عدة قضايا، من ضمنها أهداف المواجهة الحالية وحدودها مع إيران، وإن كانت الولايات المتحدة ستكتفي باستنزاف القدرات الإيرانية وضمان حرية الملاحة، أو أنها تقترب من الحسم أيضاً، في ما يتعلق بالمنشآت النووية والبنى التحتية الاستراتيجية.

كذلك يطالب المستوى السياسي الإسرائيلي، وفق التقرير، بإجابات بشأن نقطة النهاية التي حددها ترامب، إذ تخشى تل أبيب سيناريو تكون فيه على درجة كبيرة من التنسيق مع واشنطن في مرحلة الهجوم، ثم تظهر فجوات في الوقت الذي تختار فيه واشنطن وقف الهجمات، وتجديد المسار الدبلوماسي أو الاكتفاء بتسوية محدودة. وتعتبر إسرائيل أن وقف الحرب دون توجيه ضربة شديدة للقدرات النووية الإيرانية ومنظومة الصواريخ الباليستية، سيترك التهديدات على حالها. وتحاول إسرائيل فهم ما إذا كان استخدام القاذفات الأميركية في الحرب يأتي من أجل توسيع نطاق الهجمات ضد منظومات الصواريخ والدفاعات الجوية الإيرانية وقيادات الحرس الثوري، أو أنه مؤشر على الاستعداد لضرب أهداف أعمق وأكثر حساسية.

وفي تطرقها إلى زيارة رئيس الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان لواشنطن، ولقائه رئيس جهاز "سي آي إيه" جون راتكليف ومسؤولين في البيت الأبيض، وتناول المحادثات الحرب في إيران، والبرنامج النووي، وإمكانية استئناف الاتصالات مع طهران، لفتت الصحيفة العبرية إلى أن الزيارة جرت قبل التصعيد الأخير في مضيق هرمز، وأن توقيتها يدل على أن قناة التنسيق الاستخباراتي الرفيعة بين واشنطن وتل أبيب كانت تعمل حتى قبل استئناف الهجمات الواسعة. ولا تدل الزيارة بالضرورة بحسب الصحيفة، على أن إسرائيل شاركت في اختيار الأهداف، لكنها تُظهر عمق الحوار الاستراتيجي بين الجانبين.

تل أبيب لا تعرف ما الذي سيقرره ترامب

في السياق، أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الخميس، إلى وجود استعدادات متزايدة في إسرائيل، لكنها لا تنبع من معرفتها بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب أوعز أو ينوي أن يأمر بتنفيذ هجوم واسع في إيران، بل على العكس تماماً، إذ إنها لا تعرف ما الذي سيقرره ترامب. ولفت تقرير الصحيفة إلى أن مثل هذا القرار قد يُتخذ ضمن جدول زمني قصير، وعندها لن يكون لدى سلاح الجو الوقت لتنفيذ رد سريع وفق المعايير التي ترغب بها إسرائيل، وتكون مقبولة أيضاً لدى الولايات المتحدة، ولذلك هناك حاجة إلى استعدادات مكثفة.

وتقدر إسرائيل أن ترامب ما زال يريد العودة إلى التفاهمات الواردة في مذكرة التفاهم مع إيران، لكن في البيت الأبيض يرون أن مقترحات التسوية التي قدمتها قطر وعُمان، والتي تتحدث عن وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام، يُعلَّق خلالها أيضاً الحصار الأميركي لهذه الفترة، تخدم تقريباً مصالح إيران فقط، التي ستتمكن من تصدير النفط وتلقي بضائع عبر مضيق هرمز، وستستفيد من وقف إطلاق النار الذي سيخفف الضغط عن النظام. أما الولايات المتحدة، بالمقابل، فلن تربح شيئاً من وقف إطلاق النار، وفق التقديرات التي تروجها إسرائيل، لأن الحرس الثوري غير مستعد للتنازل عن مطالبه بشأن هرمز، لكنها قد تستفيد فقط من توفير في الذخائر، وهدنة في الهجمات على الكويت والأردن والبحرين، وعلى الجنود الأميركيين المتمركزين فيها.

وحسب التقديرات الإسرائيلية، ستجد الولايات المتحدة نفسها بعد عشرة أيام في الوضع نفسه الذي هي فيه اليوم؛ وعليه فمن الأفضل لترامب أن يصعّد الآن، بينما لا يزال هناك ثلاثة أشهر حتى الانتخابات النصفية، حتى لا يكون في ذروة التصعيد قبيل الانتخابات أو خلالها. وبحسب مصدر وصفته الصحيفة بأنه "موثوق"، دون أن تسميه، فإن المشكلة الحقيقية لإسرائيل ليست فقط في حالة الارتباك التام التي تعيشها إزاء نيات الرئيس الأميركي، بل تكمن، على وجه الخصوص، في أن الحكومة الإسرائيلية ورئيسها لا يملكان القدرة على التأثير في هذه القرارات، في أي اتجاه.

أما سبب ذلك، بحسب التقرير العبري، فهو أنه خلال الأيام العشرة الأخيرة يجد نتنياهو صعوبة في التواصل المباشر مع ترامب، بخلاف ما كان عليه الحال حتى وقت قريب، إذ كانا يتحدثان ويتشاوران هاتفياً بشكل يومي تقريباً. ولم يحصل نتنياهو بعد على موعد للقاء مع ترامب، رغم أنه أراد عقده منذ أسبوع. وعزا التقرير هذا الانقطاع إلى ضغط نتنياهو لإحباط بيع الولايات المتحدة مقاتلات إف-35 لتركيا، إضافة إلى أن معارضي الحرب داخل فريق الرئيس الأميركي، وعلى رأسهم نائبه جي دي فانس، يهمسون لترامب بأن نتنياهو يحاول جره إلى حرب لا تخدمهم سياسياً.

رصد إسرائيل تتأهب لمواجهة محتملة مع إيران نهاية الأسبوع

وتدلل الصحيفة على القطيعة بين الاثنين، بما حدث خلال جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) هذا الأسبوع، حيث واجه المشاركون صعوبة في تقييم نيات البيت الأبيض في أثناء محاولتهم الاستعداد لسيناريوهات محتملة في المواجهة مع إيران. وفي مرحلة معينة، خرج نتنياهو من الغرفة لإجراء مكالمة هاتفية طويلة مع واشنطن للحصول على معلومات أحدث وأكثر تفصيلاً. لكن، بخلاف ما كان يحدث في الماضي، لم يتحدث نتنياهو في تلك الليلة مع الرئيس، بل أجرى مكالمة طويلة مع وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يُعتبر أهم داعم لإسرائيل داخل الفريق المصغر لترامب، خلافاً لنائب الرئيس فانس، الذي باتت إسرائيل تعتبره معادياً لها.

وذكرت الصحيفة العبرية أيضاً أن المستوى السياسي في تل أبيب يحاول استخلاص معلومات عن نيات واشنطن من الجيش الإسرائيلي، لكن حتى كبار الضباط الذين اعتادوا التباهي بعلاقاتهم الوثيقة مع قيادة المنطقة المركزية الأميركية (سنتكوم) لا يستطيعون المساعدة، وذلك لأن براد كوبر ورجاله لا يعرفون بعد ما الذي قرره ترامب، كذلك يبدو أنهم تلقوا تعليمات بالحفاظ على السرية. وخلص التقرير إلى أن هذه أيام من انعدام اليقين، تعكس أيضاً قطيعة غير صحية بين القيادتين في تل أبيب وواشنطن، وهي نابعة، على ما يبدو، من فقدان شبه كامل للثقة التي كان يضعها الرئيس ترامب في نتنياهو.