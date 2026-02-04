إسرائيل تبحث سبل تطوير منشآتها وتحقيق أرباح مالية على حساب غزة

- تسعى إسرائيل لتحقيق مكاسب اقتصادية من إعادة إعمار غزة عبر الاستثمار في البنية التحتية وتزويد الكهرباء، مع اقتراح استثمارات دولية في تطوير الطرق الإسرائيلية. - تم إنشاء مركز تنسيق أميركي في كريات غات يضم 28 دولة لتنظيم جهود إعادة الإعمار، مع رفض إسرائيل إشراك تركيا وقطر رغم تأثيرهما. - وافقت إسرائيل على بناء حي سكني بتمويل إماراتي في رفح، مع اشتراط موافقة أمنية على السكان، بينما تمول الإمارات إزالة الأنقاض وتنفي السعي لإدارة الشؤون المدنية.

تبحث إسرائيل سُبل تحقيق أرباح مالية وفائدة اقتصادية من المشاريع التي سيشهدها قطاع غزة المحاصر، بعد حرب الإبادة الإسرائيلية، والتي دمّرت معظم أرجاء القطاع، وقد تطالب الجهات المشاركة في الإعمار، بالاستثمار في مرافق ومنشآت إسرائيلية داخل الخط الأخضر. ومع تقدّم الاتصالات بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية، وبدء عملية إدخال إدارة مدنية - دولية، تبحث دولة الاحتلال، بحسب ما أوردته صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، كيف يمكن لها الاستفادة من هذه الخطوة. وأجرى مسؤولون كبار في وزارة المالية الإسرائيلية، في الأيام الأخيرة، محادثات مع ضباط في جيش الاحتلال ومع جهات في مديرية التنسيق العسكري - المدني، بهدف دراسة إمكانيات ترى فيها إسرائيل فرصاً اقتصادية محتملة.

ومن بين الأمور التي تُبحث، إقامة بنية تحتية لطرق حول القطاع بهدف تحقيق أرباح منها. وقد اقترحت إسرائيل أن الدول التي ترغب في الحصول على مسارات وصول إلى غزة عبر "الأراضي الإسرائيلية"، ستكون مطالبة أيضاً بالاستثمار في الطرق الإسرائيلية، مثل شارع 232 (شارع طوليّ يربط بين عدة مناطق في النقب الغربي ويعتبر من أطول الشوارع في الداخل المحتل). وبحسب تقرير الصحيفة العبرية، من المتوقّع أن تُستخدم هذه المسارات لعبور الفلسطينيين بين غزة والضفة الغربية أو لخروج العمال إلى إسرائيل، رغم أن هذا الاحتمال ما يزال يبدو بعيداً في الوقت الحالي.

وتدرس دولة الاحتلال أيضاً، إمكانية المشاركة في تزويد قطاع غزة بالكهرباء، في حين أن الخيارات المطروحة حالياً أمام الدول المشاركة في إعادة إعمار القطاع، هي إقامة محطة كهرباء في مصر لتزويد غزة بالطاقة، أو إنشاء محطة كبيرة داخل القطاع نفسه. وإذا تحقق الخيار الثاني، فإن السيطرة على المحطة ستمنح الجهات التي ستحكم غزة استقلالية، وفق الصيحفة. في المقابل، تفحص تل أبيب خياراً ثالثاً، يقضي بأن تزوّد إسرائيل الكهرباء لسكان القطاع، مقابل أن تستثمر الدول المشاركة في توسيع محطة الكهرباء بمدينة عسقلان، وهو إجراء سيُحسّن أيضاً إمدادات الكهرباء لسكان دولة الاحتلال نفسها.

في سياق متصل، أفادت ذات الصحيفة، أمس الثلاثاء، بوجود ممثلين عن 28 دولة، في مركز التنسيق الأميركي بمدينة كريات غات جنوبي دولة الاحتلال. وأُنشئت في مركز التنسيق ست مجموعات عمل، هدفها العمل على إعادة إعمار غزة، هي قوة الاستقرار الدولية، وقوة أمنية، وقوة استخبارات، وهيئة مساعدات إنسانية، وإدارة مدنية، ومجموعة هندسية. وفي كل مجموعة يجلس ممثل إسرائيلي، ووضعت إسرائيل شرطاً بعدم إشراك تركيا وقطر ضمن الدول المشاركة في الإدارة. ومع ذلك، يفهم جيش الاحتلال، بحب الصحيفة، أنّ تأثير هذه الدول يبقى كبيراً، حتى لو لم يكن ممثلوها حاضرين في كريات غات.

ونقلت عن مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قولها إنه رغم التأخير في نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، فإن إسرائيل وافقت في الآونة الأخيرة على بدء أعمال ميدانية لإقامة حي سكني بتمويل إماراتي. ومن المتوقّع أن يستوعب الحي، الذي سيُقام في شمال شرقي رفح جنوبي قطاع غزة المحاصر، نحو 25 ألف ساكن. وسيُشترط دخوله، وفق التقرير العبري، موافقة فردية من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" على كل ساكن. ولفتت الصحيفة، إلى أن "حماس" قد تنظر إلى هذا الإجراء على أنه "خيانة"، ما قد يمنع الغزيين من السكن في المشروع.

وأضافت المصادر أن الإمارات موّلت بالفعل إزالة مخلفات الذخيرة التابعة له، وإزالة أنقاض المباني، في عملية معقّدة استغرقت عدة أسابيع. ووفق التقديرات في دولة الاحتلال الإسرائيلي، سيُبنى خلال أشهر حي من مبانٍ مؤقتة. وتربط تقارير إسرائيلية في الأيام الأخيرة، اسم الإمارات بمشاريع تتعلق بقطاع غزة، في حين نفت أبوظبي صحة الادعاءات التي أوردتها القناة 12 العبرية، أول أمس الأحد، بأن الإمارات تسعى إلى تولي إدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة وسط تأييدٍ إسرائيلي لذلك، مشيرة إلى أن "حوكمة غزة وإدارتها هي مسؤولية الشعب الفلسطيني".