- يشهد المشهد السياسي في إسبانيا ركودًا في معسكر اليمين التقليدي وتراجعًا في اليسار الحاكم، بينما يحقق حزب "فوكس" اليميني المتطرف تقدمًا ملحوظًا بنسبة 17% من نيات التصويت، مما يعزز تفوق الكتلة اليمينية. - يواجه الحزب الاشتراكي قضايا فساد تؤثر سلبًا على صورته، بينما لم يستفد الحزب الشعبي من تراجع خصمه. يستقطب حزب فوكس الناخبين الغاضبين ويحتفظ بقاعدة انتخابية وفية بنسبة 88.7%. - يتقدم حزب فوكس بين الشباب بنسبة 30.6% من نيات التصويت، بينما يسجل الحزبان الكبيران أفضل نتائجهما بين كبار السن. تزداد الفجوة السياسية بين الرجال والنساء، مما يشير إلى استقطاب سياسي متزايد.

أظهر استطلاع للرأي في إسبانيا أن المشهد السياسي في البلاد يعيش حالة من الركود النسبي في معسكر اليمين التقليدي وتراجعاً في اليسار الحاكم، مقابل تقدّم متصاعد لحزب "فوكس" اليميني المتطرّف، ما يعمّق التحوّل في موازين القوى السياسية قبل عامين من الانتخابات. وبحسب الاستطلاع الذي أعدّه معهد "40db" لصالح جريدة "إل باييس" وإذاعة "كادينا سير" الإسبانيتين، يحافظ الحزب الشعبي (PP) بقيادة ألبرتو نونيز فيخو على نسبة 30.5% من نيات التصويت، وهو المعدّل نفسه المسجّل في الشهر الماضي، لكنه يقلّ بنحو ثلاث نقاط عن نتائجه في الانتخابات العامة لعام 2023. أما الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) برئاسة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، فقد تراجع إلى 28.3%، ما يمثّل انخفاضاً بنقطة واحدة عن الشهر الماضي، وثاني أسوأ نتيجة له منذ الانتخابات.

في المقابل، يواصل حزب فوكس (Vox) اليميني المتطرّف تعزيز موقعه، إذ سجّل نحو 17% من نيات التصويت للشهر الثالث على التوالي، أي بزيادة تقارب خمس نقاط مقارنة بنتيجته في صناديق الاقتراع لعام 2023. وبذلك، تمنح استطلاعات الرأي الكتلة اليمينية المؤلّفة من الحزب الشعبي وحزب فوكس تفوقاً يصل إلى 9.5 نقاط مئوية على معسكر اليسار. أما الأحزاب الإقليمية التي دعمت حكومة سانشيز في التصويت على الثقة، مثل جونتس (Junts) وبيلدو (Bildú) والبي إني أوفي (PNV)، وبي إني جي (BNG) و(ERC)، فتحافظ مجتمعة على تأييد لا يتجاوز 7%، وهو رقم قريب من نتائجها في الانتخابات العامة الأخيرة.

وأجري الاستطلاع بين 24 و26 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، في خضم أسبوع سياسي مضطرب شهد مثول وزير النقل السابق وعضو الحزب الاشتراكي خوسيه لويس آبالوس ومستشاره كولدو غارسيا أمام المحكمة العليا بتهم فساد، ما انعكس سلباً على صورة الحزب الحاكم. كما تزامن الاستطلاع مع أزمة الفحوص الطبية لسرطان الثدي في الأندلس التي يديرها الحزب الشعبي، ومع تهديدات حزب "جونتس" الكتالوني بإنهاء اتفاقه مع الاشتراكيين، وهو ما أجّج التوتر داخل الائتلاف الحاكم.

وفي ظل هذه الأجواء، يتراجع الحزب العمالي الاشتراكي في شعبيّته بسبب تراكم القضايا والضغوط السياسية، فيما يعجز الحزب الشعبي عن الاستفادة من تآكل خصمه، لتصبّ معظم التحوّلات في صالح فوكس، الذي يبدو أنه يستقطب الناخبين الغاضبين من الطرفين. وتكشف الدراسة عن أنَّ فوكس يمتلك القاعدة الانتخابية الأكثر وفاءً، إذ يحتفظ بـ88.7% من ناخبيه عام 2023، بينما يحتفظ الحزب الشعبي بـ71.5%، والاشتراكيون بـ68.7% فقط. كما يُظهر الاستطلاع أن 15.6% من ناخبي الحزب الشعبي في الانتخابات الأخيرة سينتقلون إلى فوكس إذا جرت الانتخابات اليوم، في حين بات 6% منهم مترددين أو غير محسومين.

على الجانب الآخر، خسر الحزب الاشتراكي 5.3% من ناخبيه لصالح الحزب الشعبي، بينما تعاني حركة "سومار" اليسارية، المتحالفة سابقاً مع بوديموس، من تراجع كبير في الولاء الانتخابي، إذ لم تحتفظ سوى بنحو نصف قاعدتها السابقة. ومن اللافت أن فوكس يتقدّم بوضوح بين الشباب، حيث يحصل على 30.6% من نيات التصويت بين من تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، مقابل 19.5% للاشتراكيين و7.5% فقط للحزب الشعبي.

في المقابل، يسجل الحزبان الكبيران أفضل نتائجهما بين من تجاوزوا سن الخامسة والستين، إذ ينال كل من الاشتراكيين والمحافظين نحو 26% من تأييد هذه الفئة. أما من حيث النوع الاجتماعي، فيُظهر الاستطلاع فجوة في الميول السياسية بين الرجال والنساء، إذ تحصد الأحزاب اليمينية نسباً أعلى بين الرجال، بينما ترتفع نسبة التردد أو العزوف السياسي بين النساء إلى نحو 29%، وهي الأعلى في جميع الفئات.

وتؤكد نتائج الاستطلاع أن إسبانيا تتجه نحو استقطاب سياسي متزايد، إذ يستفيد اليمين المتطرف من ضعف الأحزاب التقليدية وانقسام اليسار. وبينما يسعى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى إكمال ولايته حتى عام 2027، يبدو أن المعركة على أصوات الشباب والمترددين ستكون العامل الحاسم في رسم ملامح التوازن السياسي المقبل في البلاد.