إسبانيا: ثاباتيرو ينفي اتهامات قضية "بلس ألتر" والمعارضة تهاجمه

- في مقابلة تلفزيونية، نفى رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو تورطه في قضية "بلس ألترا"، مؤكداً براءته وعدم تأثيره في قرار إنقاذ الشركة خلال جائحة كورونا. - رفض ثاباتيرو توضيح مصدر المجوهرات التي عثرت عليها الشرطة في مكتبه، مكتفياً بوصفها كهدية بروتوكولية، وأكد تقديم جميع التوضيحات للقضاء. - جدد الحزب العمالي الاشتراكي دعمه لثاباتيرو، بينما هاجمت المعارضة تصريحاته واعتبرتها استخفافاً بالرأي العام، مشيرة إلى دفاعه عن الحكومة الحالية.

في أول ظهور تلفزيوني له منذ اتهامه بقضية "بلس ألترا"، أكد رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، اليوم الخميس، في مقابلة إعلامية عبر التلفزيون الرسمي الإسباني، براءته من جميع الاتهامات الموجهة إليه في القضية، نافياً أن يكون قد مارس أي دور أو تأثير في قرار الحكومة الإسبانية لإنقاذ الشركة خلال جائحة كورونا. وقال ثاباتيرو في المقابلة التلفزيونية: "أنا مقتنع تماماً ببراءتي ولم يكن لي أي دور في إنقاذ الشركة، كما أنني لم أتحدث مع أي شخص في الشركة الحكومية أو في الحكومة أو مع أي سلطة عامة عن هذا الموضوع".

وفي سؤال مقدم البرنامج عن المجوهرات التي عثرت عليها الشرطة القضائية داخل خزنة في مكتبه، وقدرت قيمتها الأولية بما يتجاوز المليون يورو، رفض ثاباتيرو تقديم توضيحات، واكتفى بالقول إنها "هدية شخصية بروتوكولية قدمت قبل سنوات طويلة"، وأكد أنه سيقدم أمام قاضي التحقيق "جميع التوضيحات، خصوصاً أنه لم يكن هناك أي هدف لتحقيق مكاسب مادية، ولم تكن القطع مستخدمة أو مخصصة لأي غرض". ودافع ثاباتيرو في المقابلة عن سكرتيرته الخاصة التي شملها التحقيق، وقال إنه "من غير المعقول اتهامها بالانتماء إلى منظمة إجرامية".

وفتحت السلطات القضائية الإسبانية في وقت سابق من هذا العام واحدة من أخطر قضايا الفساد السياسي في تاريخ البلاد الحديث، بعدما وجّه قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية اتهامات رسمية إلى ثاباتيرو للاشتباه في قيادته شبكة منظمة للاتجار بالنفوذ وغسل الأموال مرتبطة بعملية الإنقاذ الحكومي لشركة الطيران "بلس ألترا" عقب جائحة كورونا، والتي حصلت في عام 2021 على دعم حكومي بقيمة 53 مليون يورو.

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وما أن انتهت مقابلة ثاباتيرو التلفزيونية، حتى سارع الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني إلى تجديد دعمه لرئيس الوزراء الأسبق عبر بيان رسمي قال فيه إنه "يحافظ على موقفه نفسه بدعم رئيس الوزراء منذ بداية القضية، واحترام إجراءات القضاء والتمسك بمبدأ البراءة"، مؤكداً أن ثاباتيرو سيقدم دفاعه الكامل أمام قاضي التحقيق، كما دعا إلى عدم استباق الأحكام وإصدار الإدانات قبل انتهاء التحقيق.

بدورها، هاجمت أحزاب المعارضة، خصوصاً الحزب الشعبي، تصريحات ثاباتيرو واعتبرتها "استخفافاً بالرأي العام". وقالت الناطقة باسم حزب الشعب إستر مولينا إن "الرئيس الأسبق لم يدافع عن نفسه فقط، بل سعى في تصريحات إلى الدفاع عن حكومة (رئيس الوزراء الحالي بيدرو) سانشيز".