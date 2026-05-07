إسبانيا تندد بشدة بالعدوان الإسرائيلي على أسطول الصمود

- أدانت إسبانيا بشدة العدوان الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، واستدعت القائمة بالأعمال الإسرائيلية لدى مدريد، مؤكدة تواصل وزير الخارجية الإسباني مع نظرائه في الدول المعنية. - أبحرت "مهمة ربيع 2026" من صقلية لكسر الحصار على غزة، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوماً غير قانوني في المياه الدولية، محتجزاً 21 قارباً واعتقل 175 ناشطاً. - طالبت الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن الناشطين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، مشيرة إلى تعرضهما لمعاملة سيئة.

أدانت إسبانيا بشدة العدوان الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي، واستدعت القائمة بالأعمال الإسرائيلية لدى مدريد دانا إيرليخ إلى وزارة الخارجية. وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة "الأناضول" اليوم الخميس من مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية، جرى استدعاء القائمة بالأعمال فور تنفيذ تل أبيب عدوانها على الأسطول.

وأضافت المصادر نفسها أن مسؤولي الخارجية الإسبانية أدانوا بشدة احتجاز إسرائيل الأسطول الذي يضم نحو 30 مواطناً إسبانياً، مؤكدة أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على تواصل دائم مع نظرائه في الدول التي لديها مواطنون ضمن الأسطول. في غضون ذلك، طالب تحالف سومار، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية اليسارية، الوزير ألباريس بتقديم إحاطة عاجلة إلى البرلمان حول العدوان الإسرائيلي على الأسطول.

والأحد، أبحرت من جزيرة صقلية الإيطالية "مهمة ربيع 2026" التابعة لأسطول الصمود العالمي، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي على غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين، بعد استكمال استعداداته الأخيرة. ومساء الأربعاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت مستهدفاً القوارب التي تقل الناشطين.

وبحسب معلومات قدمها مسؤولون في الأسطول في وقت سابق، تضم القوارب 345 مشاركاً من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك. وأضاف المسؤولون أن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجز 21 قارباً خلال الهجوم، فيما تمكن 17 قارباً من دخول المياه الإقليمية اليونانية، بينما لا تزال 14 قارباً أخرى تواصل الإبحار باتجاه تلك المياه.

واعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي نحو 175 ناشطاً من جنسيات مختلفة في أثناء وجودهم على متن نحو 20 سفينة تابعة للأسطول. وبينما أُفرج عن غالبية النشطاء، أبقت سلطات الاحتلال على اعتقال الناشطَين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك. وطالبت الأمم المتحدة إسرائيل، الأربعاء، بالإفراج "فوراً" عن أفيلا وأبو كشك. وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ثمين الخيطان: "ينبغي لإسرائيل الإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن سيف أبو كشك وتياغو أفيلا"، مشيراً إلى إفادات بتعرض الناشطين لـ"معاملة سيئة جداً".

(الأناضول، العربي الجديد)