إسبانيا تمنع مرور شحنات أسلحة أميركية إلى إسرائيل عبر موانئها

- فرضت إسبانيا حظراً شاملاً على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في غزة، ومنعت مرور شحنات الأسلحة الأميركية عبر قواعدها العسكرية في روتا ومورون دي لا فرونتيرا. - استخدمت الولايات المتحدة قاعدة في جزر الأزور البرتغالية لدعم تسليم طائرات "F-35" لإسرائيل، بعد الممانعة الإسبانية. - ألغت إسبانيا صفقة أسلحة بقيمة 207 ملايين يورو مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية، تماشياً مع قانون الحظر الجديد الذي يمنع تجارة الأسلحة مع إسرائيل.

أفاد تقرير إعلامي اليوم، أنّ حكومة إسبانيا التي تفرض حظراً كاملاً على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية في غزة، لم تسمح بمرور شحنات أسلحة أميركية إلى تل أبيب عبر ميناء روتا العسكري بمدينة قادش وقاعدة "مورون دي لا فرونتيرا" الجوية العسكرية في إشبيليا. ونقلت صحيفة "إلباييس" الإسبانية عن مصادر في اللجنة الإسبانية-الأميركية المشتركة التي تدير قاعدتَي روتا ومورون دي لا فرونتيرا حيث يتمركز جنود أميركيون، أن الطائرات أو السفن الأميركية المحملة بالأسلحة أو الذخائر أو المعدات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل مُنعت من المرور عبر هذه القواعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن روتا ومورون دي لا فرونتيرا قاعدتان عسكريتان خاضعتان للسيادة الإسبانية، وأن أي نشاط فيهما يجب أن يحصل بموافقة السلطات الإسبانية. وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة ونتيجة للممانعة الإسبانية، استخدمت قاعدة في جزر الأزور التابعة للبرتغال في المحيط الأطلسي لتقديم الدعم اللوجستي أثناء تسليمها 6 طائرات مقاتلة من طراز "F-35" لإسرائيل في شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان الماضيَين.

وتعليقاً على ما أوردته صحيفة إلباييس، قال وزير العدل الإسباني فيليكس بولانيوس في تصريح صحافي، إن "الحكومة الإسبانية على اتصال دائم بالسلطات الأميركية لمنع وصول الأسلحة المستخدمة ضد الفلسطينيين الأبرياء إلى إسرائيل". والثلاثاء الماضي، أقرت حكومة إسبانيا مرسوماً ملكياً يفرض حظراً شاملاً على تزويد إسرائيل بالأسلحة، تحت إطار عقوبات تحمل اسم "مكافحة الإبادة الجماعية

في غزة دعماً للشعب الفلسطيني". وتشمل العقوبات على إسرائيل "حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإعلانات الخاصة بهذه المنتجات".

وبعد يومين على ذلك، ألغت إسبانيا صفقة شراء أسلحة من إسرائيل بقيمة 207 ملايين يورو مع شركة "رافائيل" الإسرائيلية تشمل 45 حاوية تضم أجهزة متقدمة تستخدم في الملاحة الجوية. وقالت "هآرتس" التي أوردت الخبر، إنّ إلغاء الصفقة جاء بعد دخول قانون الحظر على تجارة السلاح مع إسرائيل حيّز التنفيذ في إسبانيا. وينص القانون الإسباني الجديد على منع تصدير أو استيراد أسلحة وتقنيات مزدوجة الاستخدام من وإلى إسرائيل، ويحظر مرورها عبر الموانئ الإسبانية.

(الأناضول، العربي الجديد)