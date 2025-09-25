إسبانيا تلغي صفقة شراء أسلحة من إسرائيل بـ207 ملايين يورو

- ألغت إسبانيا صفقة أسلحة بقيمة 207 ملايين يورو مع إسرائيل بعد تفعيل قانون حظر تجارة السلاح، الذي يمنع تصدير واستيراد الأسلحة والتقنيات المزدوجة الاستخدام مع إسرائيل، في خطوة لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الإبادة في غزة. - تضمنت الصفقة الملغاة أجهزة متقدمة للملاحة الجوية، وأجهزة استشعار إلكترو-بصرية، ومؤشرات ليزر، وحساسات أشعة تحت الحمراء، وراداراً متطوراً للتصوير. - طالب ملك إسبانيا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات، وإطلاق سراح المحتجزين، مشدداً على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني.

ألغت إسبانيا صفقة شراء أسلحة من إسرائيل بقيمة 207 ملايين يورو، بعد يومين من دخول قانون حظر تجارة السلاح مع تل أبيب حيز التنفيذ على خلفية استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة. وقالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الخميس، إنّ شركة "رافائيل" الإسبانية ألغت صفقة شراء الأسلحة التي تشمل 45 حاوية تضم أجهزة متقدمة تستخدم في الملاحة الجوية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحاويات مزودة بأجهزة استشعار إلكترو-بصرية، ومؤشرات ليزر، وحساسات أشعة تحت الحمراء، كما تشمل النسخة الجديدة راداراً متطوراً للتصوير والمسح بدقة عالية. وقالت "هآرتس"، إنّ إلغاء الصفقة جاء بعد دخول قانون الحظر على تجارة السلاح مع إسرائيل حيز التنفيذ في إسبانيا. وينص القانون الإسباني الجديد بمنع تصدير أو استيراد أسلحة وتقنيات مزدوجة الاستخدام من وإلى إسرائيل، ويحظر مرورها عبر الموانئ الإسبانية.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع قرارات سابقة شملت إلغاء عقد بقيمة 700 مليون يورو لشراء أنظمة صاروخية من شركة "إلبيت" الإسرائيلية، إضافة إلى صفقات أخرى مع "رافائيل" الإسبانية بملايين اليوروات. والثلاثاء الماضي، أقرت الحكومة الإسبانية، مرسوماً ملكياً يفرض حظراً شاملاً على تزويد إسرائيل بالأسلحة، تحت إطار عقوبات تحمل اسم "مكافحة الإبادة الجماعية في غزة ودعماً للشعب الفلسطيني".

وتشمل العقوبات على إسرائيل "حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإعلانات الخاصة بهذه المنتجات". وأكدت إسبانيا أن العقوبات فرضت على إسرائيل "لوقف الإبادة الجماعية في غزة وزيادة الضغط السياسي على إسرائيل". جدير بالذكر أنّ حكومة إسبانيا سبق أن أعلنت 9 مواد عقوبات على إسرائيل في قرار اعتمدته في 9 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأجلت المواد المتعلقة بحظر الأسلحة الكامل وغيرها من المسائل العسكرية "لأسباب فنية وقانونية".

وطالب ملك إسبانيا فيليب السادس، أمس الأربعاء، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين، مشدداً على ضرورة التزام إسرائيل بتطبيق القانون الدولي الإنساني في القطاع المحاصر والضفة الغربية. وحذر فيليب السادس، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أنّ وجود "عالم بلا معايير يعني عودة إلى العصور الوسطى"، مضيفاً "لا يمكننا أن نصمت أو نغض الطرف عن القتل الهائل للمدنيين في غزة وتشريد الآلاف وتجويعهم، وتدمير المدارس والمستشفيات"، واصفاً ذلك بأنه "عار على المجتمع الدولي".

(الأناضول، العربي الجديد)