إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشاركة في الحرب

- أغلقت إسبانيا مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشاركة في الحرب على إيران، مما يعكس رفضها المشاركة في النزاع الذي تعتبره غير قانوني ومتهورًا. - أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موقف حكومته الرافض للحرب والداعي للسلام، مشددًا على أن هذا الموقف يعكس رؤية إسبانيا العميقة للدفاع عن السلام ورفض النزاعات المسلحة. - هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا بسبب رفضها السماح باستخدام القواعد العسكرية الإسبانية، مما يبرز التوترات بين البلدين.

ذكرت صحيفة "إلباييس" الإسبانية نقلا عن مصادر عسكرية أن إسبانيا أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشاركة في الحرب على إيران، في خطوة تتجاوز رفضها السابق السماح باستخدام القواعد العسكرية المشتركة.

وأضافت الصحيفة أن إغلاق المجال الجوي، الذي يجبر الطائرات العسكرية على تجاوز إسبانيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي في طريقها إلى إيران، لا يشمل حالات الطوارئ. ولم ترد وزارة الدفاع الإسبانية بعد على طلب للتعليق.

وقال وزير الاقتصاد كارلوس كويربو خلال مقابلة مع إذاعة كادينا سير ردا على سؤال حول ما إذا كان قرار إغلاق المجال الجوي الإسباني ربما يؤدي إلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة "هذا القرار جزء من القرار الذي اتخذته الحكومة الإسبانية بالفعل بعدم المشاركة أو المساهمة في حرب بدأت من جانب واحد وبما تخالف القانون الدولي".

ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أحد أكبر المعارضين للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ووصفها بأنها متهورة وغير قانونية. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع مدريد لرفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد الإسبانية في الحرب.

وجدد سانشيز أمس الأحد دفاعه عن موقف حكومته من الحرب على إيران، مؤكداً أن إسبانيا تتبنى موقفاً واضحاً وحاسماً يقوم على رفض الحرب والدعوة إلى السلام، في مقابل ما وصفه بـ"الغموض" الذي يطبع مواقف المعارضة.

وأكد سانشيز أن بلاده لم تتردد منذ اللحظة الأولى، مشدداً على أن شعار "لا للحرب" ليس مجرد موقف سياسي ظرفي، بل يعبر عن رؤية عميقة لكيفية تموضع إسبانيا في العالم، تقوم على الدفاع عن السلام ورفض النزاعات المسلحة. وأضاف أن هذا الموقف ينبع من "ذاكرة جماعية" تشكلت عبر تجارب تاريخية عاشها المجتمع الإسباني.

(رويترز، العربي الجديد)