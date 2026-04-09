إسبانيا تعيد فتح سفارتها في طهران وتتهم إسرائيل بانتهاك الهدنة

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، عن قرار إسبانيا إعادة فتح سفارتها في طهران بشكل فوري، في خطوة تهدف إلى دعم "جهود السلام" والمساهمة في تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى مسار سياسي دائم. واتهم ألباريس إسرائيل بانتهاك القانون الدولي واتفاق وقف إطلاق النار بسبب شنها غارات جوية على لبنان أمس الأربعاء.

وجاء إعلان ألباريس لدى وصوله إلى البرلمان الإسباني، حيث كان من المقرر أن يشرح الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن جبل طارق، إذ أوضح أنه أصدر تعليماته إلى السفير الإسباني لدى إيران، أنطونيو سانشيز بينيديتو، بالعودة إلى طهران واستئناف عمل السفارة، التي كانت قد أُغلقت مؤقتاً في 7 مارس/آذار الماضي على خلفية التصعيد العسكري في المنطقة.

وقال ألباريس أمام أعضاء مجلس النواب: "شاهدنا أمس كيف ألقت إسرائيل، في انتهاك لوقف إطلاق النار والقانون الدولي، مئات القنابل على لبنان"، موضحاً أنه أجرى، أمس الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أبلغه خلاله بقرار إعادة فتح السفارة في ظل "الوضع الجديد" الذي أفرزه اتفاق وقف إطلاق النار.

وفيما أكد أن خطوة فتح السفارة تعكس رغبة مدريد في الانخراط المباشر في دعم جهود السلام من داخل إيران، وتعزيز المسار الدبلوماسي في هذه المرحلة الحساسة، أشار ألباريس إلى أن وقف إطلاق النار، الذي يمتد لأسبوعين، يمثل "فرصة حقيقية" للدفع نحو حل سلمي دائم، معتبراً أن إسبانيا تسعى إلى الإسهام في جهود التهدئة عبر مختلف القنوات، بما في ذلك الحضور الدبلوماسي المباشر على الأراضي الإيرانية.

وفي ما يتعلق بتقارير إعلامية، من بينها ما نشرته وول ستريت جورنال، حول احتمال إغلاق الولايات المتحدة قواعد عسكرية في دول لم تدعمها خلال الحرب، من بينها إسبانيا وألمانيا، أكد ألباريس أنه لا يملك أي معلومات بهذا الشأن، مشدداً على أن الاتصالات الثنائية مع واشنطن بشأن استخدام قاعدتي روتا ومورون "مستمرة"، وأن عملهما يسير "بشكل طبيعي بالكامل". وانتقدت إسبانيا بشدة ومراراً الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران ولبنان، إذ أغلقت مجالها الجوي أمام أي طائرة مشاركة في الحرب التي وصفتها مدريد بأنها متهورة وغير قانونية.

وفي إطار تحركاته الدبلوماسية، كشف الوزير أنه أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من نظرائه في المنطقة، شملت وزراء خارجية كل من عُمان وقطر والبحرين والكويت، إلى جانب اتصال مع نظيره اللبناني يوسف رجي، حيث عبّر له عن دعم إسبانيا في مواجهة ما وصفها بـ"الهجمات الوحشية والعشوائية"، منتقداً بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي اعتبرها "وصمة عار على ضمير الإنسانية" وخرقاً للقانون الدولي.

وأمس الأربعاء، طالب رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بإدراج لبنان ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، بعد الهجوم الإسرائيلي الكبير الذي أسفر عن مئات القتلى والعديد من الجرحى في الأراضي اللبنانية. وفي رسالة نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف سانشيز الهجوم بأنه "أعنف هجوم على لبنان منذ بدء العملية"، وندد بـ"ازدراء نتنياهو للحياة وللقانون الدولي، وهو أمر لا يُحتمل".

ودعا رئيس الحكومة الإسبانية إلى "الحديث بصراحة"، وحدد عدة مطالب واضحة: "يجب أن يكون لبنان جزءاً من وقف إطلاق النار"، ويجب على المجتمع الدولي "إدانة هذا الانتهاك الجديد للقانون الدولي"، مشدداً على أنه "لا ينبغي أن يكون هناك إفلات من العقاب أمام هذه الأعمال الإجرامية"، مطالباً أوروبا بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

يُذكر أن إسبانيا أغلقت سفارتها في طهران مطلع الشهر الماضي، بعد تصاعد الهجمات الجوية الإسرائيلية الأميركية على إيران، وهو ما دفع مدريد إلى إجلاء طاقمها الدبلوماسي كإجراء احترازي لضمان سلامتهم. ومع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، ترى الحكومة الإسبانية أن الظروف أصبحت مؤاتية لاستئناف نشاطها الدبلوماسي والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي.