- أكد وزير الخارجية الإسباني أن معظم المهاجرين الذين دخلوا سبتة عادوا إلى المغرب، مع تعهد بإعادة الجميع، وسط نفي الحكومة الإسبانية تلقي تحذيرات استخبارية بشأن الأزمة. - دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى رد أوروبي مشترك لتعزيز الحدود، مشددة على التعاون مع إسبانيا لتحسين أنظمة الإنذار المبكر ودعم المغرب، وسط مطالبات بتعليق عضوية إسبانيا في "شنغن". - ناقش وزيرا الداخلية الجزائري والإيطالي قضايا الهجرة غير النظامية، مع التركيز على مكافحة الاتجار بالبشر وتبني الجزائر لمقاربة شاملة لمواجهة تحديات الهجرة في أفريقيا.

في محاولة لطمأنة دول الاتحاد الأوروبي المتوجسة من موجات الهجرة غير النظامية، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، أن جميع من عبروا إلى جيب سبتة الأسبوع الماضي تقريباً غادروا، متعهداً بإعادة "الجميع حتى آخر شخص" إلى المغرب.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن ألباريس قال في حوار صباح اليوم مع محطة "تي في إي" الإسبانية: "عادت الأغلبية الكبرى من الذين دخلوا إلى سبتة إلى المغرب". وأضاف: "سيعود كل واحد منهم". ورفضت الحكومة الإسبانية، اليوم، الادعاءات بأنها تجاهلت تحذيرات من جهاز الاستخبارات المركزي الإسباني بشأن وصول عشرات الآلاف من المهاجرين إلى سبتة. فقد أصرت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إلما سايز على أنه "لم يتوقع أحد مثل هذا الحدث غير المسبوق"، قائلة إنه لم يتم استلام أي تقارير استخبارية تحذر من أزمة هجرة بهذا الحجم.

وكان ميغيل تييادو، المتحدث باسم حزب الشعب المحافظ المعارض، قد صرّح في وقت سابق بأنه من الصعب تخيّل أن جهاز الاستخبارات المركزي الإسباني لم يكن يعرف شيئاً عن تلك "الموجة البشرية" قبل حدوثها. ودخل نحو 50 ألف مهاجر إلى الجيب المحتل من قبل إسبانيا الأسبوع الماضي، في واحدة من كبرى موجات الهجرة الجماعية التي تشهدها البلاد. وقد أثارت هذه الواقعة توترات دبلوماسية بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27، واتهامات بأن قوانين الهجرة الأكثر تساهلاً في إسبانيا تجذب المهاجرين.

في موازاة ذلك، برز موقف أكثر وضوحاً للاتحاد الأوروبي خلال رسالة وجهتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات المحددة التي اقترحتها فون ديرلاين لتعزيز حدود الاتحاد الأوروبي؟ ما هي الدول التي طالبت بتعليق عضوية إسبانيا في "شنغن" وما هي أسباب ذلك؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

، اليوم الاثنين، إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ، دعت فيها إلى التوصل إلى "رد أوروبي مشترك" لتعزيز حدود التكتل.

وفي خطوة للتخفيف من التوترات داخل الاتحاد الأوروبي وإظهاره أكثر تماسكاً ووحدة في موضوع الهجرة، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية في رسالتها إلى سانشيز أن حادثة سبتة "تظهر بوضوح ضرورة المضي أبعد في تعزيز حدودنا عند النقاط الأكثر حساسية".

ما الخيارات الأوروبية؟

ومن بين الخيارات التي طرحتها في الرسالة، التي حملت تاريخ الثالث من أغسطس/آب 2026، "تكثيف المراقبة واستخدام حواجز مادية عند الضرورة". وشددت في الوقت نفسه على أن "حماية مجمل حدودنا الخارجية مسؤولية أوروبية مشتركة". وأضافت أنه "بالتعاون مع إسبانيا، لا سيما في ما يتعلق بسبتة ومليلة (الخاضعتين للسيطرة الإسبانية)، يمكننا تعزيز أنظمة الإنذار المبكر الخاصة بإدارة الحدود وتحسين دعمنا الفني والمالي للمغرب".

فون دير لاين: اجتماع الثلاثاء سيتيح استخلاص الدروس من أزمة سبتة

وبعدما سارعت دول، تتقدمها إيطاليا والدنمارك، إلى المطالبة بتعليق عضوية إسبانيا في "شنغن"، اتهمت إسبانيا دولاً عدة باتخاذ موقف "أناني"، وطالبت بعقد اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع عبر الفيديو يوم غد الثلاثاء، فيما قالت فون ديرلاين إن الاجتماع سيتيح "استخلاص الدروس" من أزمة سبتة، وبحث "رد أوروبي مشترك" على التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مشيرة إلى أن هناك عدداً من المسارات المقترحة.

لجوء واغتراب ما وراء تدفق عشرات آلاف المغاربة نحو سبتة

مباحثات بين الجزائر وإيطاليا بشأن الهجرة

في غضون ذلك، أجرى وزيرا الداخلية الجزائري السعيد سعيود ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، اليوم الاثنين، في روما، مناقشات حول قضايا الهجرة غير النظامية والتعاون المشترك للحد منها في المتوسط، إلى جانب مسألة إعادة قبول المهاجرين غير النظاميين.

وذكرت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان أن النقاش بين الوزيرين تمحور حول "تحليل تدفقات الهجرة والهدف المشترك المتمثل في مكافحة الاتجار بالبشر من خلال منع عمليات المغادرة غير القانونية". وأكد الوزير الإيطالي أن "هدفنا المشترك يبقى مواجهة ديناميات الهجرة غير النظامية"، معرباً عن "ارتياح روما للجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في التصدي لهذه الظاهرة".

من جهتها، شددت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان على أن الجزائر تتبنى "المقاربة الشاملة والمتوازنة التي تجمع البعد الإنساني للظاهرة والتحديات الأمنية ذات الصلة، وكذلك البعد التنموي المرتبط بإشكالية الهجرة في أفريقيا والنتائج المحققة في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر".

(العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس)