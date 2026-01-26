إسبانيا تطرد سفير نيكاراغوا رداً بالمثل

- تصاعدت التوترات الدبلوماسية بين إسبانيا ونيكاراغوا بعد طرد متبادل للسفراء والدبلوماسيين، حيث اعتبرت إسبانيا الخطوة النيكاراغوية "غير مبررة" وأكدت سعيها للحفاظ على علاقات جيدة مع الشعب النيكاراغوي. - الأزمة الحالية تأتي في سياق توترات سابقة بين البلدين، حيث شهد عام 2021 استدعاء مدريد لسفيرتها لدى نيكاراغوا، مما أدى إلى توتر دبلوماسي مشابه. - تعكس هذه التطورات عزلة دولية متزايدة لنظام أورتيغا، وسط توترات أوسع في أمريكا اللاتينية بين أنظمة سياسية متباينة ودول غربية.

تعيش العلاقات بين إسبانيا ونيكاراغوا تصعيداً دبلوماسياً غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة، بعدما قررت مدريد طرد السفير النيكاراغوي في العاصمة الإسبانية، بالإضافة إلى دبلوماسي آخر من البعثة، في خطوة تأتي استجابة مباشرة لقرار مماثل اتخذته السلطات النيكاراغوية بحق السفير الإسباني ومسؤول ثانٍ في ماناغوا خلال الأيام الماضية.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية في بيان رسمي، بأن القرار تم بموجب مفهوم المعاملة بالمثل بعد طرد السفير الإسباني سيرجيو فاريه سالفا ووزير المستشارية ميغيل ماهيكيس نونييث من نيكاراغوا، معتبرة أن تلك الخطوة "غير مبررة". وأضافت الوزارة أن الحكومة الإسبانية "ستواصل العمل من أجل الحفاظ على أفضل العلاقات الممكنة مع الشعب النيكاراغوي"، رغم الخلافات الراهنة. وكان السفير الإسباني المعني قد عُين في منصبه في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقضى أقل من شهرين في العاصمة النيكاراغوية، قبل أن تتلقى السفارة نبأ طرده من دون تفسير رسمي من حكومة الرئيس دانيال أورتيغا. وغادر الدبلوماسيان الإسبانيان البلاد متجهين إلى مدريد فور صدور القرار.

وتشكل هذه الأزمة امتداداً لسلسلة من التوترات بين البلدين خلال السنوات الماضية. ففي عام 2021، استدعت مدريد سفيرتها لدى نيكاراغوا للتشاور، قبل أن تمنعها السلطات النيكاراغوية من العودة إلى منصبها، ما أسفر حينها عن توتر دبلوماسي مماثل. وتأتي هذه التطورات في سياق عزلة دولية متزايدة يواجهها نظام أورتيغا، الذي يحكم البلاد إلى جانب زوجته ونائبته روزاريو موريلو، فقد سبق أن طرد هذا النظام ممثلين لدول ومنظمات عدة، من بينها البرازيل في 2024، وممثلو الاتحاد الأوروبي وكولومبيا في 2022، إضافة إلى رفض منح الاعتماد للسفير الأميركي في سبتمبر/أيلول من العام ذاته. ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس توتراً أوسع في منطقة أميركا اللاتينية، حيث ترتفع حدة الخلافات بين أنظمة متباينة سياسياً ودول غربية، في ظل تغيّرات كبرى في موازين القوى والتحالفات الإقليمية، خاصة مع تطورات ملف فنزويلا وانعكاساته على المشهد الدولي.