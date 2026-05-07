- استدعت إسبانيا السفير الإيراني للمطالبة بالإفراج الفوري عن الناشطة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بسبب تدهور حالتها الصحية في السجن، مؤكدة على ضرورة تلقيها الرعاية الطبية العاجلة. - محمدي، المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان في إيران، تواجه حكماً بالسجن سبع سنوات ونصف، وقد أثار وضعها الصحي قلقاً دولياً واسعاً، مع دعوات للإفراج عنها لتلقي العلاج خارج السجن. - التحرك الإسباني يأتي ضمن ضغوط أوروبية متزايدة على إيران بشأن حقوق الإنسان، مستفيداً من العلاقات الدبلوماسية التي حافظت عليها مدريد مع طهران.

استدعت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم الخميس، السفير الإيراني، رضا زبيب، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الناشطة الإيرانية والحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي في ظل تدهور حالتها الصحية داخل السجون الإيرانية، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أمام البرلمان. وقال ألباريس إن الحكومة الإسبانية تشعر بـ"قلق بالغ" إزاء الوضع الصحي لمحمدي، مشدداً على ضرورة حصولها على الرعاية الطبية اللازمة "بشكل عاجل"، قبل أن يؤكد أن مدريد تطالب السلطات الإيرانية بـ"الإفراج الفوري عنها".

وتُعد محمدي من أبرز الوجوه الحقوقية المعارضة في إيران، وقد حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2023 تقديراً لنشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وخصوصاً حقوق النساء والحريات المدنية. وكانت السلطات الإيرانية قد أعادت توقيفها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل إصدار حكم جديد بحقها بالسجن سبع سنوات ونصف السنة. وبحسب عائلتها، فإن محمدي نُقلت إلى المستشفى منذ يوم الجمعة الماضي وهي في حالة حرجة بعدما فقدت الوعي، ما أثار موجة قلق واسعة لدى منظمات حقوقية دولية تطالب بالإفراج عنها والسماح لها بتلقي العلاج خارج السجن.

ويأتي التحرك الإسباني في سياق تصاعد الضغوط الأوروبية على طهران بشأن أوضاع حقوق الإنسان، لكنه يحمل أيضاً دلالات سياسية خاصة في ظل العلاقات التي حافظت عليها حكومة بيدرو سانشيز مع إيران خلال الأشهر الماضية. وكانت مدريد قد انتقدت الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، كما رفضت استخدام قواعدها العسكرية أو مجالها الجوي في أي عمليات مرتبطة بالتصعيد العسكري في المنطقة.

وترى أوساط سياسية إسبانية أن هذا الموقف منح مدريد هامشاً أكبر للحوار مع طهران مقارنة ببعض العواصم الأوروبية الأخرى، وهو ما تحاول الحكومة الإسبانية استثماره الآن للضغط في ملف محمدي. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي عن السفارة الإيرانية في مدريد أو عن السلطات الإيرانية بشأن المطالب الإسبانية الجديدة.