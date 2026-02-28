إسبانيا ترفض العدوان على إيران وتحذر من حرب إقليمية

- أعرب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن رفض بلاده للتصعيد العسكري من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، محذراً من أن هذه الأعمال تزيد التوتر وتؤدي إلى نظام دولي أكثر عدائية. - دعا سانشيز إلى خفض التصعيد والاحترام الكامل للقانون الدولي، مشدداً على أهمية الحوار للتوصل إلى حل سياسي دائم، بينما أكد وزير الخارجية الإسباني على ضرورة وقف العنف واللجوء إلى الدبلوماسية. - رفعت وزارة الخارجية الإسبانية مستوى التحذير من السفر إلى إيران، ناصحة المواطنين بعدم السفر ومطالبة المقيمين بالمغادرة فوراً.

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم السبت، رفض بلاده للتصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط، على خلفية العدوان الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وقال سانشيز إن إسبانيا "ترفض العمل العسكري الأحادي من الولايات المتحدة وإسرائيل"، معتبراً أنه يسهم في زيادة التوتر ويؤدي إلى "نظام دولي أكثر غموضاً وعدائية".

كما أكد سانشيز في منشور عبر حسابه على منصة إكس، رفضه "تصرفات النظام الإيراني والحرس الثوري"، محذراً من أن المنطقة "لا يمكنها تحمل حرب أخرى طويلة ومدمرة"، مطالباً بخفض التصعيد الفوري والاحترام الكامل للقانون الدولي، واستئناف الحوار للتوصل إلى حل سياسي دائم.

بدوره، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى "احترام القانون الدولي" ووقف العنف، مشدداً على أن "التصعيد لا يؤدي إلا إلى الفوضى"، وأن الحل يكمن في الحوار والدبلوماسية. وأكد أنه يتابع عن كثب تطورات الوضع، مشيراً إلى أن السفارات الإسبانية في المنطقة تعمل بكامل طاقتها لخدمة المواطنين.

إلى ذلك، قالت مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية لـ"العربي الجديد" أن نحو 158 مواطناً إسبانياً لا يزالون في إيران، وأن وزارة الخارجية رفعت مستوى التحذير من السفر إلى الحد الأقصى، مؤكدة أنها "تنصح بشدة بعدم السفر"، وداعية المقيمين إلى مغادرة البلاد باستخدام الوسائل المتاحة.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل صباح اليوم عدواناً على إيران، بعد أسابيع من تهديد واشنطن لطهران بعمل عسكري وحشد قواتها لهذه الغاية في المنطقة. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أطلقت "عمليات قتالية كبرى" ضد إيران. بينما قالت وزارة الأمن الإسرائيلية إنها شنّت ضربة استباقية على الجمهورية الإسلامية، وقال الإعلام الإسرائيلي إن إسرائيل استهدفت مواقع عسكرية ومصانع لصواريخ باليستية، إضافة إلى مسؤولين إيرانيين كبار، من بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس مسعود بيزشكيان والأمين العام لمجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني، فيما أكدت طهران أن كبار قادتها "بخير".