إسبانيا تدرس دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة

- تلقت الحكومة الإسبانية دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"، لكنها لم تتخذ قرارها النهائي بعد، وتواصل مشاوراتها مع شركائها في الاتحاد الأوروبي، حيث تلعب دورًا بارزًا في دعم القضية الفلسطينية. - يهدف "مجلس السلام" إلى متابعة إعادة إعمار غزة، ويشترط على الدول الراغبة في الانضمام تقديم مساهمة مالية كبيرة، مما أثار استياء بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا، التي رفضت الانضمام. - ألغى رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي بسبب حادث قطار، ومن المتوقع أن يشارك في اجتماع طارئ للمجلس الأوروبي لمناقشة التهديدات الأميركية بفرض رسوم جمركية.

تلقت الحكومة الإسبانية دعوة رسمية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام". وأفادت مصادر في رئاسة الحكومة الإسبانية بأن الحكومة لم تتخذ قرارها النهائي بعد، وتواصل مشاوراتها مع شركائها وحلفائها الذين تلقّوا الدعوة نفسها.

ويأتي الموقف الإسباني من هذه الدعوة في سياق دورها المتقدّم داخل الاتحاد الأوروبي في دعم القضية الفلسطينية. وكانت إسبانيا من الدول الأوروبية التي طالبت بوقف إطلاق النار في غزة، واعترفت بدولة فلسطين في عام 2024 إلى جانب أيرلندا والنرويج، وساهمت في بلورة موقف أوروبي داعم لحل الدولتين.

وأكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في مناسبات عدة أن الاعتراف بدولة فلسطين يندرج ضمن مسار سياسي يستند إلى القانون الدولي، ودعا إلى حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني. وفي سياق متصل، ألغى سانشيز مشاركته المقررة في منتدى دافوس الاقتصادي بسبب حادث قطار وقع في بلدة آدموث. ومن المنتظر أن يشارك في اجتماع طارئ للمجلس الأوروبي لبحث الرد على تهديدات أميركية بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية.

وذكرت المصادر الحكومية أن المجلس المقترح صُمم ليكون برئاسة مباشرة من الرئيس الأميركي، وأن المشاركة فيه تخضع لشروط سياسية ومالية، في ظل طلب واشنطن من الدول الراغبة في الحصول على مقعد دائم تقديم مساهمة لا تقل عن مليار دولار. وسبق لترامب أن عبّر عن استيائه من رفض بعض الدول المشاركة في المجلس. وبعد إبلاغه بعدم رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانضمام، أعلن عزمه على فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسية. وردّ ماكرون خلال منتدى دافوس بالتأكيد على تمسك بلاده بالقانون الدولي.

وطُرح "مجلس السلام" في مرحلته الأولى بوصفه هيئة رقابية لمتابعة إعادة إعمار قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية. وتشير المعطيات إلى أن المجلس يملك صلاحيات إشرافية، في حين تبقى الصلاحيات التنفيذية بيد لجنة تضم مسؤولين أميركيين وشخصيات دولية. ووجه ترامب دعوات الانضمام إلى المجلس لنحو خمسين دولة، إضافة إلى المفوضية الأوروبية، من بينها روسيا وبيلاروسيا. ولم تعلن موسكو موقفها النهائي حتى الآن، في حين أعلنت بيلاروسيا قبولها الدعوة. وأبدت إسرائيل اعتراضها على مشاركة دول إسلامية من بينها تركيا وقطر.