إسبانيا: انسحاب حزب "جونتس" يهدد استقرار حكومة بيدرو سانشيز

- يواجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تحديًا كبيرًا بعد انسحاب حزب "جونتس" الكتالوني من ائتلافه البرلماني، مما يهدد استقرار حكومته. - اتخذ المجلس التنفيذي لحزب "جونتس" القرار بالإجماع خلال اجتماع في بيربينيا الفرنسية، بسبب مذكرات توقيف معلّقة بحق بعض أعضائه، بما في ذلك الزعيم السابق كارليس بوتشيمون. - القرار النهائي يتطلب مصادقة القاعدة الحزبية، ومن المتوقع أن يؤدي إلى عدم استقرار برلماني في إسبانيا بعد التصويت المرتقب.

يواجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خطر فقدان دعم برلماني أساسي، بعد أن قرر أحد أبرز حلفائه في البرلمان الانسحاب من الائتلاف، ما يهدد مستقبل حكومته واستقرارها السياسي.

وأكد حزب "جونتس" الذي يتزعمه الزعيم الانفصالي الكتالوني كارليس بوتشيمون، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الاثنين، أنه قرر إنهاء اتفاق الدعم المبرم مع الحزب الاشتراكي الذي يقوده سانشيز.

وبحسب ما أوردته محطة التلفزيون الرسمية "آر تي في إي" ووسائل إعلام إسبانية أخرى، فإن المجلس التنفيذي للحزب، المكوّن من خمسين عضواً، اتخذ القرار بإجماع كامل خلال اجتماع عقد في مدينة بيربينيا الفرنسية.

وعُقد الاجتماع في فرنسا بدلاً من إسبانيا بسبب مذكرات توقيف معلّقة بحق عدد من أعضاء الحزب، من بينهم الزعيم السابق للإقليم بوتشيمون المقيم في المنفى منذ محاولة كتالونيا الانفصال عام 2017.

ولا يزال القرار بحاجة إلى مصادقة القاعدة الحزبية، غير أن التصويت المقرر يومي الأربعاء والخميس يُتوقع أن يؤكد قرار الانفصال عن الحكومة، ما قد يدخل المشهد السياسي الإسباني في مرحلة من عدم الاستقرار البرلماني.

(أسوشييتد برس)