إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية | حرق مركبات في مخماس وهجمات أخرى

أحرق مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، مركبتين في بلدة مخماس، شمال القدس المحتلة، بالتزامن مع هجمات للعصابات الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وقال المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، إنّ المستوطنين اقتحموا صباح اليوم، قرية مخماس وأحرقوا مركبتين أمام منزل.

وأشار مليحات إلى أنّ المستوطنين نفذوا عدداً من الاعتداءات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، شملت مهاجمة أراضي الفلسطينيين في منطقة مسعود، قرب قرية كيسان، شرق بيت لحم (جنوب)، حيث أطلقوا قطعان الأغنام بين أشجار الزيتون والممتلكات الزراعية، وهاجموا منزل المواطن نصار محمد رشايدة. وفي تجمع أبو ناجح البدوي قرب قرية المغير، شمال شرق رام الله، وسط الضفة، أقدم المستوطنون على إدخال قطعان المواشي بين مساكن الأهالي، ما تسبب بإزعاج شديد وعرقلة الحياة اليومية للسكان الذين سبق أن تعرّضوا للتهجير القسري من منطقة عين سامية قبل أشهر.

كما اقتحم المستوطنون أراضي زراعية في منطقة رأس القاضي بمدينة حلحول شمال الخليل جنوبي الضفة، وشرعوا بحراثتها باستخدام معدات زراعية بحماية من قوات الاحتلال، فيما مُنع المزارعون من الوصول إلى أراضيهم، ما زاد من حالة التوتر والخوف لدى الأهالي. وأكد مليحات أن هذه الممارسات تهدف إلى فرض السيطرة على الأراضي ومنع أصحابها من استغلالها.

في سياق آخر، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم منزل الأسير أيمن ناجح غنام في بلدة عقابا، شمال طوباس، شمالي الضفة، كما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، حارس المسجد الأقصى حمزة النبالي من أمام قبة الصخرة في القدس المحتلة. وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل أحمد حمامرة (17 عاماً) من قرية حوسان بعد دهم منزله وتفتيشه، ضمن سلسلة مداهمات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.