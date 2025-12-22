- تشهد سوريا اضطراباً أمنياً عميقاً مع حوادث قتل وتصفيات متنقلة في مناطق مثل ريف حماة وحمص وحلب، مما يبرز الحاجة لضبط الأوضاع الأمنية بعد سقوط نظام الأسد وتفكك منظومة الضبط القسري. - تواجه الحكومة الانتقالية تحديات كبيرة في إعادة بناء المنظومة الأمنية بسبب غياب بنية أمنية موحدة وانتشار السلاح بين المدنيين، مما يعقد المشهد الأمني ويزيد من حدة النزاعات المحلية. - يقترح الخبراء تعزيز الأمن عبر سحب السلاح غير المرخص، تكثيف الدوريات الأمنية، فرض عقوبات على المجرمين، وتحسين المستوى المعيشي لزيادة الاستقرار والحد من الفوضى.

تعكس حوادث قتل وتصفيات مباشرة متنقلة في سورية، مشهداً أمنياً مضطرباً يعمّق المخاوف من اتساع نطاق هذه الحوادث ذات البعدين الجنائي والطائفي، والتي تفجر غضباً في الشارع السوري المطالِب بضبط الأوضاع الأمنية ووضع حدّ للسلاح المنفلت وتعزيز منظومة الردع والمتابعة في سورية.

حوادث متنقلة

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، أول من أمس السبت، مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، في اليوم ذاته، جرّاء تعرضهم لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في شارع السوق ببلدة الصبورة بريف سلمية في ريف حماة الشرقي وسط البلاد، مشيرة إلى أن "الجهات المختصة باشرت فوراً تأمين موقع الحادث وفتح تحقيق شامل ودقيق لكشف ملابساته وتحديد هوية الجناة وملاحقتهم لتقديمهم إلى العدالة". كذلك قُتل شابان أول من أمس السبت، في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي الغربي، بعد تعرضهما لإطلاق نار مباشر على طريق زراعي من قبل مجهولين.

ومساء يوم الجمعة الماضي، شهد حيّ الهلك في مدينة حلب مقتل شقيقين في متجر ذهب أمام أنظار المارة، بعد اقتحام مسلحَين اثنين للمحل في وقت كانت فيه المدينة الأكبر في شمال البلاد، تشهد حملة لجمع التبرعات لدعم مشاريع إعادة إعمار المدينة. وفجّرت الحادثة غضباً واسعاً، وسط انتقادات لما يعتبره البعض تهاوناً من قبل وزارة الداخلية في تطبيق القانون وضبط الأوضاع الأمنية. وكانت مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي قد شهدت أخيراً خرقاً أمنياً واسع النطاق أدى إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي من جراء هجوم نفذه مسلحون يُعتقد أنهم يتبعون لتنظيم "داعش".

نوار شعبان: سقوط نظام الأسد أفضى إلى تفكك مفاجئ في منظومة الضبط القسري

ولا يكاد يمر يوم في سورية من دون حادثة جنائية أو طائفية، وخصوصاً في وسط البلاد، بظل سلاح منفلت واضطرابات أمنية تعزز المخاوف من اتساع نطاقها. ومنذ إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، لم تتوقف حوادث القتل في سورية لأسباب جنائية وطائفية، وخصوصاً في المدن الكبرى وعلى الطرق التي تربط بينها، فالمنظومة الأمنية لا تزال في طور التشكيل بعد حلّ الأجهزة الأمنية في النظام السابق، بما فيها جهاز قوى الأمن الداخلي والأمن الجنائي، وهو ما أدى إلى إحداث فراغ في المشهد الأمني ربما كان من الصعب تداركه خلال عام.

وفي الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد، استعرضت وزارة الداخلية في شوارع دمشق أسطول مركباتها الجديدة والبالغ عديدها نحو 300 عربة وُزّعت على مختلف الدوائر التابعة لها بهوية بصرية جديدة حاولت من خلالها تغيير الصورة النمطية للمؤسسات الأمنية في البلاد. وفي 5 ديسمبر الحالي، أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب في تصريحات صحافية، أن الحكومة بدأت عملية "إعادة هيكلة شاملة للأجهزة الأمنية في سورية"، مشيراً إلى أن الوزارة "تسعى لترسيخ الثقة بين المواطن ومؤسساته".

إطار انتقالب مركّب في سورية

وفي رأي نوار شعبان، وهو خبير متخصص بالشؤون العسكرية، فإنه بعد مرور عام من سقوط نظام الأسد "لا يمكن فهم مظاهر الفلتان الأمني في بعض مناطق سيطرة الحكومة السورية الجديدة بوصفها خللاً أمنياً عابراً أو نتيجة تقصير تقني في أداء الأجهزة، بل ينبغي قراءتها ضمن إطار انتقالي مركّب يطبع عادة المراحل التي تعقب انهيار الأنظمة السلطوية طويلة الأمد، ولا سيما في الدول التي شهدت نزاعاً مسلحاً ممتداً وتفككاً مؤسساتياً عميقاً".

وأشار شعبان، وهو باحث في "المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة"، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن سقوط نظام الأسد "أفضى إلى تفكك مفاجئ في منظومة الضبط القسري التي كانت رغم طابعها القمعي، تؤمّن قدراً من الاستقرار القائم على الخوف والردع الأمني". ولفت إلى أنه "مع غياب تلك المنظومة، وجدت الحكومة الانتقالية نفسها أمام فراغ أمني واسع، ولا سيما في الأطراف الجغرافية والمناطق التي كانت تُدار سابقاً عبر شبكات أمنية غير رسمية، أو مليشيات محلية مرتبطة بالنظام المنهار". وبرأيه فإن "هذا الفراغ لم يكن ناتجاً فقط من نقص في الموارد البشرية أو الإمكانات، بل من غياب بنية أمنية وطنية موحّدة قادرة على بسط السيطرة القانونية بسرعة في عموم البلاد".

وأشار شعبان إلى بروز تحديات ناتجة من الإرث العسكري للحرب "وعلى رأسها الانتشار الواسع للسلاح بين المدنيين"، فقد تحوّل السلاح، الذي كان أداة صراع خلال سنوات النزاع، برأيه، إلى عنصر فاعل في النزاعات المحلية، سواء في إطار الجريمة المنظمة، أو الخلافات العائلية والعشائرية، أو حتى في عمليات تصفية ذات طابع انتقامي. وبيّن أن البعد الاجتماعي والسياسي للمرحلة الانتقالية "أسهم في تعقيد المشهد الأمني"، موضحاً أن "المجتمع السوري، الخارج من عقود من القمع ثم سنوات من العنف المفتوح، لم يدخل بعد في عقد اجتماعي جديد يحدّد بوضوح العلاقة بين الدولة والمواطن".

غزوان قرنفل: يجب البدء بإجراءات سحب السلاح غير المرخص من أيدي المدنيين

واعتبر الخبير أنه "في ظلّ غياب مسار عدالة انتقالية متماسك وشامل منذ اللحظة الأولى، بقيت مشاعر المظلومية والرغبة في الثأر وعدم الثقة بالمؤسسات الرسمية، عناصر كامنة تسهم في تغذية العنف والفوضى، ولا سيما في المناطق التي شهدت انتهاكات جسيمة خلال حقبتي النظام والحرب". وأعرب شعبان عن اعتقاده بأنه "لا يمكن فصل الفلتان الأمني عن الواقع الاقتصادي المنهك"، مضيفاً أن "التدهور المعيشي، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف الخدمات، كلّها عوامل تضغط على النسيج الاجتماعي وتدفع بعض الأفراد إلى تبنّي أنماط سلوك إجرامية بوصفها وسيلة للبقاء أو التعويض"، مشدداً على أنه "في غياب حضور فعّال للدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، تتحول الجريمة إلى ظاهرة مرتبطة بالبنية العامة للأزمة، لا مجرد انحراف فردي".

من جهته، عزا القانوني غزوان قرنفل، في حديث مع "العربي الجديد"، الفلتان الأمني في بعض مناطق سيطرة الحكومة السورية، إلى "ضعف الأداء الأمني"، مضيفاً أنه "يتعين في مجتمع خارج لتوّه من الحرب تكثيف عمل الدوريات الأمنية وعلى مدار الساعة في شوارع المدن والبلدات وعلى الطرق العامة". كذلك دعا قرنفل الحكومة إلى "البدء بإجراءات سحب السلاح غير المرخص من أيدي المدنيين عبر آليات ترغيب وترهيب وفرض عقوبات مغلظة على الممتنعين، وإطلاق مسار المحاسبة والمحاكمات العلنية والسريعة لمرتكبي الجرائم الجنائية لغاية تحقيق الردع"، وفق رأيه.

وفي السياق، رأى الخبير الأمني والعسكري العميد فايز الأسمر، في حديث مع "العربي الجديد"، أن التحديات الكثيرة التي تواجهها الحكومة "تُسهم في استمرار ظاهرة الفلتان الأمني"، مشيراً إلى أن لهذه الظاهرة أسباباً متنوعة، منها السلاح المنفلت وغير المنضبط وسهولة الحصول عليه واقتناؤه. وباعتقاده، فإن "تفشّي المخدرات في المجتمع وانتشار المجرمين الجنائيين الخطرين بأنواعهم بعد فتح السجون في أثناء عملية التحرير"، أمران يلعبان دوراً في الفوضى الأمنية، إضافة إلى "وجود مناطق وأحياء خارجة بالكامل عن سيطرة الدولة تشكّل ملاذاً آمناً للمجرمين والفلول". كذلك لفت إلى وجود أسباب اجتماعية واقتصادية وراء الفوضى، داعياً إلى عدم التأخير "في محاسبة المجرمين والمتجاوزين وإصدار الأحكام الرادعة بحقهم"، معرباً عن اعتقاده بأن "جمع السلاح وتجفيف منابع المخدرات وتحسين المستوى المعيشي وزيادة الوعي الأمني وتعزيز الحواجز ونشر الدوريات الراجلة، كلّها تدفع في اتجاه إرساء الاستقرار وتحدّ من الفوضى".