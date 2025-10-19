- يصل جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، إلى إسرائيل يوم الثلاثاء بدلاً من الاثنين، بالتزامن مع زيارة مبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لدفع خطة إنهاء الحرب في غزة. - استأنف سلاح الجو الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، في هجمات هي الأضخم منذ انتهاك وقف إطلاق النار، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وسط تهديدات إسرائيلية بتصعيد الهجمات. - نفت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أي علاقة لها بالتصعيد في رفح، مؤكدة التزامها بالاتفاق وقطع الاتصال مع عناصرها منذ مارس الماضي.

خلافاً لما خُطط، يصل جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إسرائيل يوم الثلاثاء، بدلاً من يوم غدٍ الاثنين، على ما أفادت به هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان 11)، عن مصدر مطلع على تفاصيل الزيارة، مساء اليوم الأحد. وذكرت القناة أن زيارة فانس ستستمر حتّى الخميس، بموازاة زيارة مبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي سيصل هو الآخر إلى إسرائيل بهدف دفع تنفيذ الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة.

في السياق ذاته، استأنف سلاح الجو الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة منذ صباح اليوم، في هجمات تُعد الأضخم منذ شروع الاحتلال في انتهاك وقف إطلاق النار الذي وقع عليه، ودخل حيّز التنفيذ منذ نحو أسبوع، قبل أن يتوّج في قمة شرم الشيخ التي انعقدت الاثنين الماضي، بحضور عددٍ من قادة الدول على رأسهم ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيّب أردوغان.

الهجمات المتواصلة منذ الصباح أتت بعدما زعم جيش الاحتلال أنها رد على إطلاق مسلحين من حركة حماس صاروخاً مضاداً للدروع على قواته في المنطقة المحتلة من القطاع شرقي "الخط الأصفر" الذي يمثل أكثر من نصف مساحة القطاع، وبعد سلسلة من الانتهاكات التي أطلق خلالها جيش الاحتلال النار على فلسطينيين، فقتل منهم، مساء أوّل أمس الجمعة، 11 فرداً من عائلة شعبان، جلهم من الأطفال والنساء، بعد استهداف مركبتهم التي "تجاوزت الخط الأصفر" لدى محاولة ركابها العودة لمنزلهم المدمر في حي الزيتون، شرق مدينة غزة.

وقصف الاحتلال عدداً من المناطق منذ صباح اليوم، بينها رفح والنصيرات، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، وسط تهديد مسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، بتدفيع حماس "ثمن انتهاك وقف إطلاق النار"، ورفع وتيرة الهجمات.

إلى ذلك، نفت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أي علاقة لها بما حدث في رفح، وقالت: "ليست لدينا معلومات عن تبادل لإطلاق النار. نحن ملتزمون بالاتفاق". وأضافت في بيان أن الاتصال قد انقطع مع عناصرها المتواجدين في رفح "منذ مارس/ آذار الماضي"، في إشارة إلى عملية "مركبات جدعون 1" التي استأنفت إسرائيل من خلالها الحرب على القطاع عقب قرارها بالتنصل من اتفاق يناير/ كانون الثاني الماضي.