إذا لم يأتِ... اذهب إلى الساحل

- لم تشهد العلاقات الجزائرية مع دول الساحل والصحراء زيارات رئاسية جزائرية منذ عقود، مما يبرز نقصًا في التفاعل السياسي رغم الأهمية الجغرافية والاقتصادية. - يتطلب الوضع الحالي مراجعة جادة للسياسة الجزائرية لتعزيز العلاقات مع دول الساحل، خاصة في ظل التحولات الإقليمية الجذرية. - تركز الجزائر على تطوير البنى التحتية في الجنوب، مما يستدعي تفاعلًا أكبر مع دول الساحل لتحقيق الاستقرار والتنمية المشتركة، حيث أن زيارة واحدة لا تكفي.

لا يسجّل التاريخ السياسي للعلاقات بين الجزائر ودول الساحل والصحراء، خلال العقود الأربعة الأخيرة، زيارة واحدة لرئيس جزائري إلى دول هذه المنطقة، على أهميتها بالنسبة للجزائر على صعيد الجغرافية السياسية والاقتصادية وامتدادات الأمن القومي.

مرّ على رأس الدولة في الجزائر، خلال العقود الأربعة الماضية، ثلاثة رؤساء، ويقترب الرئيس عبد المجيد تبون من نصف ولايته الرئاسية الثانية، من دون أن تحط الطائرة الرئاسية في مطارات نيامي أو بماكو، في نجامينا أو واغادوغو، في داكار أو نواكشوط، وآخر زيارة لرئيس جزائري إلى دولة في الساحل تلك التي قام بها الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد إلى موريتانيا عام 1985 (زيارة تبون عام 2024 إلى موريتانيا كانت لحضور مؤتمر الاتحاد الأفريقي وليست زيارة ثنائية).

هل هذه غفلة من أمر لم تكن تُعطى له الأهمية اللازمة لما يمكن أن يؤديه هذا المستوى من الزيارات (بغضّ النظر عن الطابع البروتوكولي لتبادل الزيارات الرئاسية)، على صعيد تثبيت الثقل الجزائري في المنطقة وتوسيع أبعاده، أم سوء تقدير من صنّاع القرار في الجزائر لطبيعة التحوّلات التي كانت تجري في المنطقة؟ تلك أسئلة لا تبحث عن إجابة بالضرورة، لكنها تشير إلى أحد نواقص السياسة الجزائرية والتزاماتها تجاه المنطقة.

وأياً كانت الموانع الموضوعية والأسباب السياسية، التي جعلت سجل الزيارات الرئاسية في اتجاه واحد من الساحل إلى الجزائر، فإنها لا تبرر بما يكفي ذلك، والمسألة تحتاج إلى مراجعة جدية إذا كانت الجزائر تريد فعلاً تثمين علاقاتها في الساحل، تثبيت خطوطها وتحويلها إلى علاقة معمرة ونفعية متبادلة. ليس على الجزائر أن تنتظر قدوم الساحل إليها، يتعين عليها أن تذهب بذاتها وثقلها السياسي والإقليمي، بعشر أقدام وعشر أيدٍ إلى الساحل، في ظرفية إقليمية حرجة، وربما في خضم تحولات جذرية رهيبة في هندسة جديدة للمنطقة، وتحالفات مرتبطة بمستقبل الرمال والدم.

يتعيّن أن تذهب الجزائر، باعتبارات الدور الذي يمكن أن تؤديه إلى تثبيت موجبات السلم والاستقرار، إلى الساحل بأكثر مما هو قائم، وبأعلى سقف سياسي ممكن، وبأدوات ربما لم يسبق توظيفها لأسباب لم تعد قائمة، ذلك أنه كلما ذهبت الجزائر إلى الساحل كلما ابتعد قلم الإرهاب والتوتر عن الكتابة في رمل الصحراء. أكثر من ذلك فإن السياسات الجديدة للتنمية التي تتبناها الجزائر في المرحلة الأخيرة، والتي تركز على الجنوب، من حيث تطوير البنى التحتية ومد الطرق الصحراوية وخطوط سكة الحديد الواصلة إلى الحدود مع دول الساحل، تفرض على الجزائر مستوى أعلى من التفاعل مع دول المنطقة، بغض النظر عن قوس الأزمة الأخيرة الذي يكاد يغلق، بمناسبة الزيارة الأخيرة لرئيس النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني إلى الجزائر، ومع ذلك، زيارة واحدة لا تكفي.