إدانات للهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود لكسر حصار غزة

- تعرض أسطول الصمود العالمي لهجوم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية أثناء محاولته إيصال مساعدات لقطاع غزة، مما أثار إدانات دولية واسعة واعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان. - أدانت تركيا وقطر وإسبانيا الهجوم بشدة، حيث وصفته تركيا بالقرصنة، ودعت قطر المجتمع الدولي للتحرك، بينما استدعت إسبانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي للاحتجاج. حركة حماس اعتبرت الهجوم جريمة قرصنة. - وصفت منظمة العفو الدولية الهجوم بأنه مخزٍ ولاإنساني، محذرة من أن الحصار على غزة يعد جريمة حرب، وأكدت على توثيقها لسوء معاملة الناشطين المعتقلين، معربة عن مخاوفها على سلامتهم.

توالت الإدانات العربية والدولية للهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية، بعدما أبحر من تركيا الأسبوع الماضي حاملاً مساعدات لقطاع غزة المحاصر، وفق ما أكده المنظمون. ويأتي الهجوم الإسرائيلي بعد أسبوعين من قرصنة جيش الاحتلال أسطول الصمود العالمي غرب جزيرة كريت اليونانية وهو في طريقه نحو سواحل قطاع غزة. واحتجز الاحتلال في حينه النشطاء على متن الأسطول ورحّلهم.

أردوغان: قرصنة وبلطجة

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة. وقال أردوغان في كلمة له عقب اجتماع الحكومة: "تظهر إسرائيل كل أنواع الوحشية، بما في ذلك الغارات الجوية التي تستهدف المدنيين في غزة"، وأضاف: "لن تعيق هجمات إسرائيل أبداً سعي المجتمع الدولي لتحقيق العدالة وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، أدين بأشد العبارات هذه القرصنة والبلطجة ضد نشطاء أسطول الصمود وهم من 40 دولة مختلفة".

وأضاف الرئيس التركي: "شهدنا مرة أخرى كيف تحكم إسرائيل بعقلية فاشية. أؤكد مجدداً أن تركيا تقف إلى جانب شعب غزة، ونتخذ الخطوات اللازمة لضمان عودة مواطنينا سالمين على متن الأسطول، وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري".

بدوره، أدان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشدة الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي الذي وقع في المياه الدولية، مؤكداً في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في برلين، على هامش اجتماع آلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين، أن أنقرة تواصل بحزم العمل مع الدول المعنية من أجل إطلاق سراح الناشطين الذين احتجزتهم إسرائيل.

وقال فيدان في حديثه عن التدخل الإسرائيلي ضد أسطول الصمود العالمي: "ندين بشدة هذا العمل وهو قرصنة وانتهاك صريح للقانون الدولي".

قطر: انتهاك سافر للقانون الدولي

وأدانت دولة قطر اعتداء الاحتلال الإسرائيلي مجدداً على أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية، وعدته "انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والقيم الإنسانية وأمن الملاحة، وتكريساً للحصار الجائر على قطاع غزة". وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما في ذلك ترهيب المتضامنين مع حقوقه المشروعة، ستفاقم الأوضاع الإنسانية المأساوية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة. وشددت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، على ضرورة "تضامن المجتمع الدولي بحزم لإلزام الاحتلال بفتح المعابر، وإزالة القيود غير القانونية على تدفق المساعدات، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح النشطاء الذين اعتقلهم بعد سيطرة قوات الاحتلال على أسطول الصمود فوراً ودون شروط".

إسبانيا: ما جرى غير مقبول

إلى ذلك، تطرق وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى قرصنة جيش الاحتلال الإسرائيلي أسطول الصمود أثناء توجهه إلى قطاع غزة، مؤكداً أن إسبانيا تعتبر ما جرى "غير مقبول" و"خارج إطار القانون الدولي" وتتابعه بقلق بالغ. وأوضح الوزير الإسباني، خلال مؤتمر صحافي في مدريد، أن ما بين عشرة إلى عشرين مواطناً إسبانياً من بين المشاركين في الأسطول قد جرى احتجازهم بعد عملية الاعتراض.

وأضاف أنّ البحرية الإسرائيلية اعترضت السفن في المياه الدولية قرب قبرص وعلى بعد نحو 250 ميلاً بحرياً من قطاع غزة، واصفاً ذلك بأنه انتهاك واضح للقانون الدولي وقانون البحار. وأكد ألباريس أنه استدعى القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد لنقل احتجاج رسمي "شديد اللهجة" على عملية الاعتراض واحتجاز المواطنين الإسبان، مشدداً على رفض بلاده لأي إجراءات تعرقل العمل الإنساني أو تنتهك حرية الملاحة في المياه الدولية.

حماس: قرصنة مكتملة الأركان

بدورها، وصفت حركة "حماس" هجوم إسرائيل على أسطول الصمود العالمي بأنه "جريمة قرصنة مكتملة الأركان". وأدانت في بيان "الهجوم الإرهابي الذي نفّذته بحرية جيش الاحتلال الصهيوني ضد سفن أسطول الصمود التي انطلقت من السواحل التركية لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وما رافقه من اعتداء على الناشطين واعتقالهم". وأضافت أن ما حدث "جريمة قرصنة مكتملة الأركان، تُمعن حكومة الاحتلال الفاشية في ارتكابها بحق متضامنين وناشطين". وذكرت أن المشاركين في الأسطول "يؤدّون واجبهم الإنساني والأخلاقي في نصرة غزة وشعبها المحاصر الذي يواجه حرب إبادة وتجويعاً وحصاراً متواصلاً أمام سمع وبصر العالم".

العفو الدولية: مخز ولاإنساني

من جهتها، اعتبرت منظمة العفو الدولية إصرار تل أبيب على قمع أسطول الصمود العالمي بأنه "مخز ولاإنساني". وقالت في بيان إن "إسرائيل تستخدم مجدداً القوة العسكرية لمنع الناشطين من إيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحتل، في الوقت الذي تواصل فيه ارتكاب إبادة جماعية وإلحاق معاناة هائلة بالمدنيين الفلسطينيين هناك". وحذرت من أن "الإصرار الإسرائيلي المخزي واللاإنساني على قمع جهود التضامن مع الفلسطينيين يهدف إلى إحكام الحصار غير المشروع المفروض على القطاع، وعزله عن العالم الخارجي". وشددت على أن "قطع الإمدادات الأساسية عن المدنيين الذين يقعون تحت الاحتلال يعد جريمة حرب".

وأكدت العفو الدولية أن "الصمت الدولي إزاء الهجمات التي تستهدف الناشطين المتضامنين السلميين أمر لا يمكن تبريره". كما أعربت عن "مخاوف جدية على سلامة الناشطين على متن سفن الأسطول"، لافتة إلى أنها وثقت سابقاً حالات سوء معاملة وانتهاكات واسعة تعرض لها ناشطون اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي من على متن سفن أسطول الصمود العالمي خلال مهام إغاثية سابقة.