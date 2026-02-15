إدانات لقرار الاحتلال تحويل أراضي الضفة الغربية إلى "أملاك دولة"

- حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصدق على قرار تسجيل أراضي الضفة الغربية كممتلكات دولة، مما يثير ردود فعل غاضبة من الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس، معتبرةً الخطوة انتهاكاً للقانون الدولي. - إدانات دولية من الأردن وقطر وتركيا، حيث اعتبرت الأردن القرار خرقاً للقانون الدولي، وشددت قطر على ضرورة التضامن الدولي، وأكدت تركيا أن الخطوة تقوض جهود السلام. - دعوات من الرئاسة الفلسطينية وحماس للتدخل الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية، والتمسك بالقرارات الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

تتوالى الإدانات والتحذيرات من خطورة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي، والقاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال.

وصدّقت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على قرار غير مسبوق يهدف إلى "تسجيل الأراضي" الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ احتلالها عام 1967، لتعيد إحياء إجراء كان قد توقف قبل ستين عاماً، بموجبه ستشرع بعملية "تسوية الأراضي" وتنقلها إلى ملكيتها عبر مصادرتها والاستيلاء عليها لصالح توسيع المشروع الاستيطاني.

تنديد ورفض فلسطيني

وحذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، من تداعيات هذا القرار، معتبرةً أنه يهدد الأمن والاستقرار، ويشكّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكدت أن هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يُعد بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلاناً ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي، ويشكّل إنهاءً للاتفاقيات الموقعة، كما يتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية. وطالبت المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، وإلزامها بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، تحقيقاً للتهدئة ووقف التصعيد.

من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان لها أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على قرار يتيح لها سرقة أراضي الضفة المحتلة وتهويدها عبر تسجيلها تحت ما يُسمّى "أراضي دولة"، هو قرار باطل صادر عن سلطة احتلال لا شرعية لها، ومحاولة لفرض وقائع استيطانية تهويدية بالقوة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطيني، بكل قواه الوطنية والمقاومة، سيواصل التصدي لكل محاولات الاحتلال لفرض مخططات الضم والتهويد والتهجير، ولن يسمح بتمرير هذه المشاريع الاستعمارية، مؤكدةً أن إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية الثابتة سيبقيان السد المنيع في مواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته التوسعية. ودعت حركة حماس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والأطراف الدولية المعنية كافة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لوقف تغول الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك حقه في أرضه وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

الأردن: خرق فاضح للقانون الدولي

وفي السياق نفسه، أدان الأردن، اليوم الأحد، بأشد العبارات إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها القرار اللاشرعي القاضي بتحويل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة إلى ما يُسمّى "أملاك دولة"، معتبراً ذلك خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية فؤاد المجالي، في بيان اليوم، أن لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.

وشدد المجالي على رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة أيَّ قرارات أو محاولات إسرائيلية لفرض السيادة والقوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والوضع القانوني القائم في الأرض المحتلة وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وحذر المجالي من استمرار السياسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، مجدداً التأكيد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، غير شرعية وغير قانونية.

قطر: القرار امتداد لمخططات الاحتلال لسلب حقوق الفلسطينيين

كما أدانت قطر قرار الاحتلال الإسرائيلي تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، وعدتّه امتداداً لمخططاته غير القانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني. وشددت وزارة الخارجية على ضرورة تضامن المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من أجل وقف تنفيذ القرار لتجنّب تداعياته الخطيرة. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تركيا: لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة

بدورها، أدانت تركيا، اليوم الأحد، بشدة، قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يهدف إلى فرض سيادتها وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والمعروف بقانون تسجيل الأراضي. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذي يهدف إلى فرض سيادتها وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة". وأضافت أن "هذه الخطوة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني قسراً من أرضه وتسريع جهود إسرائيل غير القانونية في ضم الأراضي، تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وهي باطلة ولاغية". وشددت بالقول إن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت الخارجية التركية أن السياسات التوسعية التي كثفتها حكومة نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة تقوض جهود السلام الجارية في المنطقة وتضر بفرص حل الدولتين، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد محاولات إسرائيل لفرض أمر واقع. وختمت بيانها بالتأكيد أن تركيا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متكاملة جغرافياً، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود عام 1967.