إدانات لافتتاح "أرض الصومال" سفارة بالقدس المحتلة

- أدانت 15 دولة عربية وإسلامية افتتاح "أرض الصومال" سفارة في القدس، معتبرة الخطوة انتهاكاً للقانون الدولي والقرارات الأممية، وأكدت رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب تهدف لتغيير الوضع القانوني للقدس. - شدد وزراء الخارجية على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ 1967، وأن أي محاولات لتغيير وضعها القانوني باطلة، مع تأكيد دعمهم لوحدة وسيادة أراضي الصومال. - يزور رئيس "أرض الصومال" إسرائيل لافتتاح السفارة، مما يعكس تطور العلاقات بين الطرفين، رغم الانتقادات الدولية.

أدانت 15 دولة عربية وإسلامية، اليوم الأحد، افتتاح "أرض الصومال" سفارة بالقدس المحتلة، معتبرة الخطوة "غير قانونية وغير مقبولة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة". ونشرت وزارة الخارجية التركية بياناً تضمن إدانة كل من وزراء خارجية تركيا وجيبوتي ومصر وأندونيسيا والأردن، ولبنان وموريتانيا وعُمان وباكستان وفلسطين وقطر والسعودية والصومال والسودان واليمن بأشد العبارات الخطوة المتخذة من أرض الصومال.

وأوضح الوزراء، في بيانهم، أن خطوة افتتاح السفارة يعتبر تعدياً مباشراً على الوضع القانوني والتاريخي للقدس المحتلة. وأكد الوزراء مجدداً رفضهم القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى ترسيخ واقع غير شرعي في القدس المحتلة، أو إضفاء الشرعية على أي كيانات أو ترتيبات تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف الوزراء مؤكدين أيضاً أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي باطلة ولاغية. وشدّد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفضهم القاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تقوض وحدة الأراضي الصومالية أو تنتهك سيادتها.

ويزور رئيس الإقليم الانفصالي عبد الرحمن عرو، إسرائيل منتصف يونيو/ حزيران المقبل لافتتاح السفارة في القدس. وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء: "يصل رئيس أرض الصومال إلى إسرائيل منتصف يونيو في أول زيارة رسمية له، ومن المتوقع أن يفتتح سفارة بلاده في القدس" وفق تعبيرها. وبعد ساعات من تسليم أوراق اعتماده سفيراً لأرض الصومال للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في القدس، الاثنين الماضي، كتب محمد حاجي، على منصة إكس، الثلاثاء الماضي: "يسعدني أن أعلن أن سفارة جمهورية أرض الصومال ستُقام في القدس"، وأضاف أنه "سيجري افتتاح السفارة قريباً، بينما ستفتتح إسرائيل أيضاً سفارتها في هرجيسا، ما يعكس الصداقة المتزايدة، والاحترام التبادلي، والتعاون الاستراتيجي"، على حدّ زعمه.