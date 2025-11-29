إدانات عربية ودولية للهجوم الإسرائيلي على بيت جن في سورية

- أدانت عدة دول عربية وغربية الهجوم الإسرائيلي على بلدة بيت جن بريف دمشق، مما أدى إلى استشهاد 13 شخصاً ونزوح عشرات العائلات، وطالبت باحترام سيادة سورية. - أعربت قطر عن إدانتها الشديدة للتوغل الإسرائيلي، واعتبرته انتهاكاً للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي للتحرك لحماية المدنيين ودعم استقرار سورية. - استنكرت السعودية والكويت والمملكة المتحدة وتركيا الاعتداء، مشددين على ضرورة وقف التوغلات الإسرائيلية المتكررة التي تهدد أمن المنطقة، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات لضمان السلام.

دانت عدة دول عربية وغربية الهجوم الذي نفذته القوات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة في بلدة بيت جن بريف دمشق، والذي أسفر عن استشهاد 13 شخصاً، وتخللته اشتباكات مع عدد من شبان البلدة أسفرت عن إصابة ستة عناصر في جيش الاحتلال الإسرائيلي بينهم ضباط. وتعرضت البلدة لقصف جوي ومدفعي إسرائيلي بعد توغل قوة من جيش الاحتلال لاختطاف مواطنين سوريين، تلاها اشتباكات، فيما رصدت حركة نزوح عشرات العائلات من البلدة.

وقال القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سورية ميخائيل أونماخب عبر منصة "إكس": "نراقب التطورات الأخيرة، والتقارير عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في بيت جن مقلقة للغاية، نطالب إسرائيل باحترام وحدة سورية وسلامة أراضيها، وندين أي تدخل عسكري أجنبي". وتابع: "يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته إلى صون سورية من أي انتهاكات ودعم مسار التهدئة والاستقرار".

بدورها، دانت دولة قطر بأشد العبارات التوغل الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في ريف دمشق وما رافقه من قصف أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، وعدّت ما جرى اعتداء وانتهاكاً صارخاً لسيادة سورية وللقانون الدولي والإنساني. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن استمرار مثل هذه الممارسات الإسرائيلية الخطيرة يفاقم التوتر ويقوض جهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين، ومساءلة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي، مؤكدة تضامن دولة قطر التام مع الجمهورية العربية السورية حكومة وشعباً ودعمها الجهود الهادفة لإنهاء الاعتداءات وضمان أمن واستقرار سورية ووحدة وسلامة أراضيها.

كما أعربت الخارجية السعودية عن استنكار المملكة الاعتداء السافر الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق، مؤكدة رفضها التام لكافة الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية ومحاولة زعزعة أمن واستقرار سورية وشعبها الشقيق. أما مبعوثة المملكة المتحدة إلى سورية آن سنو، فقالت عبر "إكس" إن استمرار التوغلات الإسرائيلية في سورية، والتقارير التي تفيد بسقوط مدنيين، أمر غير مقبول. وأضافت: "نحث إسرائيل على احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها، والوفاء بالتزاماتها تجاه السلام والاستقرار والأمن".

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية أيضاً في بيان صدر عنها عن إدانة دولة الكويت واستنكارها محاولة التوغل والقصف المتعمد الذي شنته قوى الاحتلال الإسرائيلية، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا من المدنيين. وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات الإجرامية ما هي إلا امتداد للنهج الإسرائيلي المزعزع لأمن واستقرار المنطقة، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الساعية لخفض التصعيد، وتمثل انتهاكاً سافراً لسيادة الجمهورية العربية السورية على أراضيها، ولما نص عليه القانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كيتشيلي أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق أجندة مدمرة بهجماتها على بيت جن بريف دمشق، مشيراً إلى أنها انتهكت سيادة سورية وسلامة أراضيها بأعمالها العسكرية رغم عدم وجود أي تهديدات ضدها من الجانب السوري. وتابع كيتشيلي أنه يجب وضع حد فوري للهجمات الإسرائيلية الهادفة إلى عرقلة جهود الحكومة والشعب في إرساء الأمن والازدهار في سورية. وقال عبر منصة "إكس": "نحمل الأطراف المسؤولة في المجتمع الدولي مسؤولية وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية".