- أثار فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يظهر التنكيل بناشطي "أسطول الصمود العالمي"، موجة إدانات دولية وتحركات دبلوماسية، حيث استدعت دول مثل قطر وإيطاليا وفرنسا السفراء الإسرائيليين لديها. - أعربت دول أخرى مثل كوريا الجنوبية وتركيا وكندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وألمانيا عن استيائها من معاملة النشطاء، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم واحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. - دعا نواب وممثلو أحزاب لاتخاذ إجراءات حازمة ضد إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات، مؤكدين على أهمية التحرك العاجل لوقف الاستفزازات وضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين.

أثار مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوثق التنكيل بناشطي "أسطول الصمود العالمي" بعد اختطافهم في المياه الدولية خلال توجههم إلى قطاع غزة، موجة إدانات وتحركات دبلوماسية دولية، شملت نية عدة دول استدعاء السفراء الإسرائيليين لديها، وسط اتهامات لإسرائيل بانتهاك القانون الدولي والإساءة إلى المحتجزين المدنيين.

قطر تدعو لمحاسبة إسرائيل

ودانت دولة قطر تنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بنشطاء "أسطول الصمود العالمي" المحتجزين لدى السلطات الإسرائيلية، وعدّت ذلك معاملة غير إنسانية تشكل "انتهاكاً فاضحاً" للقانون الدولي الإنساني. وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن ما يتعرض له نشطاء من مواطني دول تربطها علاقات مع إسرائيل من إساءة معاملة وتنكيل "على مرأى ومسمع من العالم"، يكشف بصورة جلية حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون "القابعون تحت وطأة الاحتلال والفصل العنصري منذ عقود".

وشدد البيان على ضرورة عدم التعامل مع ممارسات أعضاء الحكومة الإسرائيلية باعتبارها "تصرفات فردية أو معزولة عن السياق الأوسع"، مؤكدة أن هذه التحركات تعكس "سلوكاً إسرائيلياً ممنهجاً وسياسة رسمية لا تعير أي اهتمام للكرامة الإنسانية، ولا تقيم وزناً للقانون الدولي أو لردود فعل المجتمع الدولي". ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف "الاستفزازات الإسرائيلية" والمعاملة غير الإنسانية بحق النشطاء المحتجزين، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً ومن دون شروط، مع ضرورة محاسبة إسرائيل على "جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني"، ووضع حد لسياسات الإفلات من العقاب.

إيطاليا: معاملة غير مقبولة

وقالت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن معاملة إسرائيل لنشطاء أسطول الصمود، الذين كانوا يحاولون توصيل مساعدات إلى قطاع غزة، غير مقبولة، وإنها ستستدعي السفير الإسرائيلي لتقديم توضيح. وذكرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، في بيان شديد اللهجة، أن روما "تطلب اعتذاراً عن معاملة" النشطاء و"التجاهل التام" لمطالب الحكومة الإيطالية.

إدانات فرنسية

كما أعلنت فرنسا، اليوم الأربعاء، نيتها استدعاء السفير الإسرائيلي لديها على خلفية ما وصفته بـ"التصرفات غير المقبولة" لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بعدما نشر مقطع فيديو لناشطين من "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة، ظهروا فيه محتجزين وبعضهم جاثٍ على الأرض، وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ورؤوسهم منحنية إلى الأسفل. وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه طلب "استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا للإعراب عن استنكارنا والحصول على توضيحات".

وشدد بارو على أن أمن المواطنين الفرنسيين الموجودين ضمن الأسطول يمثل "أولوية دائمة"، مؤكداً ضرورة معاملة المشاركين فيه "باحترام" والعمل على الإفراج عنهم في أسرع وقت. لكنه ذكّر في الوقت نفسه بأن إدانته للفيديو ومحتواه لا تعني دعم "أسطول الصمود العالمي"، قائلاً: "لقد عبّرنا أكثر من مرة عن رفضنا هذا المسعى"، في إشارة إلى إبحار ناشطين من أنحاء مختلفة من العالم نحو القطاع المحاصر ضمن تحرك إنساني يهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة وإيصال مساعدات إلى سكانها.

ودان عدد من النواب ومن ممثلي أحزاب اليسار الفرنسي مقطع الفيديو ومحتواه، إذ طالب النائب عن حركة "فرنسا الأبية" بول فانييه، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان نويل بارو، باتخاذ موقف إزاء ما فعله الوزير الإسرائيلي، داعياً إياهما إلى "فعل كل ما يمكن، وبأسرع وقت، لتحرير أعضاء الأسطول الذين اعتقلهم بشكل غير شرعي نظام الإبادة الذي يديره بنيامين نتنياهو".

من جهتها، قالت النائبة عن حزب "البيئيين" صابرينا صبايحي إن أعضاء الأسطول الدولي تعرضوا لـ"التعذيب، وانتهاك حقوق الإنسان، والإهانة العلنية"، مطالبةً حكومة بلادها بـ"التدخل الفوري" في مواجهة "انتهاكات القانون الدولي والمعاملة اللاإنسانية" من قبل الحكومة الإسرائيلية. بدورها، دانت النائبة الأوروبية عن "فرنسا الأبية" مانون أوبري مقطع الفيديو "العنيف إلى أبعد حد"، منتقدةً "المعاملة المهينة التي يتعرض لها ناشطو أسطول الحرية المحتجزون بشكل غير قانوني من قبل إسرائيل". وأضافت أوبري، في ما بدا رسالة إلى زملائها في الاتحاد الأوروبي الذين صوتوا ضد تعليق العمل باتفاقية الشراكة مع إسرائيل الشهر الماضي: "لا، إسرائيل ليست شريكاً يُعتمد عليه، إنها دولة مارقة"، مطالبةً بـ"فرض عقوبات فورية على حكومتها، وبذل كل جهد ممكن لتحرير الناشطين باسم القانون الدولي".

كوريا الجنوبية: المشاهد تجاوز صارخ للحدود

في غضون ذلك، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، إن إسرائيل ألقت القبض على مواطنين كوريين جنوبيين في المياه الدولية، ووصف هذا التصرف بأنه "تجاوز صارخ للحدود". وذكر في اجتماع لمجلس الوزراء أن إسرائيل احتجزت المواطنين لأسباب "لا تستند إلى القانون الدولي"، وتساءل عما إذا كان من الممكن السماح بتمرير مثل هذه التصرفات من دون احتجاج. وعبر عن اعتقاده بأن العديد من الدول الأوروبية تعتزم اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، لكن على سيول أن تتخذ قرارها الخاص في هذا الشأن.

تركيا: حكومة نتنياهو عنيفة ووحشية

في السياق نفسه، دانت تركيا، اليوم الأربعاء، العنف اللفظي والجسدي الذي مارسه وزير الأمن القومي الإسرائيلي بحق ناشطي "أسطول الصمود العالمي" المحتجزين، وبينهم مواطنون أتراك. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان: "ندين بشدة العنف اللفظي والجسدي الذي مارسه وزير إسرائيلي ضد المشاركين في أسطول الصمود العالمي، الذي اعترضته إسرائيل بشكل غير قانوني في المياه الدولية". وأضافت: "هذا الوزير، وهو شخصية محورية في الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، أظهر للعالم مرة أخرى وبوضوح عقلية حكومة نتنياهو العنيفة والوحشية". وأكدت الوزارة أن تركيا "تتخذ جميع الخطوات اللازمة، بالتعاون مع الدول المعنية الأخرى، لضمان الإفراج الفوري والآمن عن المواطنين الأتراك وباقي المشاركين في الأسطول"، مشيرة إلى أنها تواصل "جهودها الحثيثة لتحقيق النتائج في أسرع وقت ممكن".

كندا تعتزم استدعاء السفير الإسرائيلي

وعلى صعيد متصل، قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، اليوم الأربعاء، إن كندا ستستدعي السفير الإسرائيلي لديها احتجاجاً على نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي مقطع فيديو يسخر فيه من نشطاء أسطول غزة المحتجزين. وأضافت، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف: "ما شاهدناه، بما في ذلك الفيديو الذي نشره إيتمار بن غفير، أمر مقلق للغاية وغير مقبول على الإطلاق". وأكدت أن الحكومة الكندية تتعامل مع القضية "بجدية بالغة"، لأنها "تتعلق بالمعاملة الإنسانية للمدنيين"، مضيفة: "أؤكد لكم أننا نتحرك بأقصى سرعة ممكنة".

بريطانيا "مصدومة"

وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، اليوم الأربعاء، عن صدمتها الشديدة من مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ظهر فيه وهو يسخر من النشطاء المحتجزين عقب اعتراض "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة. وقالت كوبر، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إنها "مصدومة للغاية" من الفيديو المتداول، مؤكدة أن الحكومة البريطانية تتابع القضية عن كثب. وأضافت أن بريطانيا على تواصل مع أسر عدد من الرعايا البريطانيين المعنيين، وتقدم لهم الدعم القنصلي اللازم.

هولندا: إسرائيل تنتهك الكرامة الإنسانية

في الأثناء، قال وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن إن أمستردام ستستدعي السفير الإسرائيلي لديها لمناقشة ما وصفه بـ"المعاملة غير المقبولة" التي يتعرض لها نشطاء "أسطول غزة" المحتجزون. وقال بيرندسن، في منشور على منصة "إكس"، إن "الصور التي نشرها الوزير المتطرف بن غفير لنشطاء أسطول غزة المحتجزين صادمة وغير مقبولة"، مضيفاً أن "هذه المعاملة للمعتقلين تنتهك الكرامة الإنسانية الأساسية". وأضاف وزير الخارجية الهولندي أنه أثار هذه القضية مباشرة مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، مؤكداً أنه سيستدعي السفير الإسرائيلي على خلفية الحادثة.

بلجيكا تستدعي سفيرة إسرائيل

وأعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، اليوم الأربعاء، استدعاء سفيرة إسرائيل لدى بلاده، بعد بث وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صوراً وصفها بأنها "تثير القلق العميق" لنشطاء "أسطول الصمود" لكسر الحصار على غزة، ظهروا فيها جاثين على الأرض ومقيدي الأيدي عقب اعتراض سفنهم. وقال بريفو، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "بين المحتجزين مواطنين بلجيكيين، وهذا الوضع غير مقبول"، مشدداً على أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال "كارثياً" ويتطلب "اهتماماً كاملاً من المجتمع الدولي".

ألمانيا: تعامل غير مقبول بتاتاً

وفي السياق نفسه، اعتبر السفير الألماني لدى إسرائيل شتيفن زايبرت أن تعامل وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مع الناشطين المحتجزين من "أسطول الصمود" المتجه إلى غزة "غير مقبول بتاتاً".

وفي وقت سابق من اليوم، وثق مقطع مصور نشره بن غفير تنكيل السلطات الإسرائيلية بمئات من نشطاء "أسطول الصمود العالمي" الذين اختطفتهم من المياه الدولية في أثناء إبحارهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. ويبدأ مقطع الفيديو بناشطة دولية تهتف: "فلسطين حرة" قبل أن يهاجمها عناصر أمن إسرائيليون بشدها من شعرها ووضع رأسها على الأرض، فيما يقول بن غفير وهو يبتسم "اخرسي".

ثم يظهر بن غفير وهو يلوح بعلم إسرائيل ويقول: "مرحباً بكم في إسرائيل، نحن أصحاب البيت". وفي تلك الأثناء يظهر في الفيديو نشطاء الأسطول مكبلي الأيدي ورؤوسهم على الأرض فيما يجري بث النشيد الإسرائيلي عبر مكبرات الصوت. ويظهر أحد النشطاء المختطفين مكبل اليدين وبن غفير يقول له باستفزاز: "شعب إسرائيل حي". كما يظهر في الفيديو عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية وهم يقتادون بعنف مختطفين إلى خيام. ومساء الثلاثاء، أعلنت الخارجية الإسرائيلية اكتمال اختطاف جميع ناشطي "أسطول الصمود" ونقلهم إلى سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية. وبحسب "أسطول الصمود"، تدخل الجيش الإسرائيلي بشكل غير قانوني ضد جميع قواربه الـ50، وكان على متنها 428 ناشطاً من 44 دولة.