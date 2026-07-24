- شهد المسجد الأقصى اقتحامات من مستوطنين ووزراء إسرائيليين، مما أثار إدانات عربية وإسلامية واعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ومحاولة لتغيير الوضع التاريخي للقدس. - اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى مع أعضاء من الكنيست ومستوطنين، وسط دعوات من جماعات يمينية متطرفة، بينما تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية بوقف هذه الاقتحامات. - في الضفة الغربية، صعّد الجيش الإسرائيلي إجراءاته في الخليل لتأمين اقتحام مستوطنين موقعاً أثرياً، مما أدى إلى اختناقات مرورية وتصاعد الاقتحامات والاعتقالات منذ بدء الحرب على غزة.

أثارت الاقتحامات الواسعة التي نفذها مستوطنون ووزراء إسرائيليون للمسجد الأقصى، الخميس، موجة إدانات عربية وإسلامية، وسط تحذيرات من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة. وفي وقت واصلت فيه حكومة الاحتلال دعم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، صعّد الجيش الإسرائيلي إجراءاته في مدينة الخليل، مغلقاً شوارع رئيسية لتأمين اقتحام مستوطنين موقعاً أثرياً، في ظل استمرار التوتر في الضفة الغربية والقدس.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الجهة القانونية الوحيدة المختصة بإدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه حسب البيان المشترك؟ ما هي أبرز الإجراءات الاستفزازية التي استنكرها وزراء الخارجية في بيانهم المشترك؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأدانت ثماني دول عربية وإسلامية، الخميس، بـ"أشد العبارات" التصعيد الإسرائيلي المستمر في المسجد الأقصى، واقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المتكررة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وجاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر، استنكروا فيه "الممارسات الاستفزازية" الأخيرة داخل ساحات المسجد الأقصى، ومن بينها رفع العلم الإسرائيلي، ونصب خيام للشرطة، وفرض قيود تعسفية على دخول المصلين إلى البلدة القديمة.

ووصف الوزراء هذه الإجراءات بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي ومحاولة غير قانونية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم"، مؤكدين رفضهم القاطع أي محاولات لطمس الطابع الهوياتي والديموغرافي للمدينة المقدسة. وحذر البيان من أن دعوات التحريض والعنف الصادرة عن جماعات ووزراء متطرفين تغذي الكراهية وتعرقل جهود السلام القائم على حل الدولتين، مشدداً على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو مقدساتها.

وأكد الوزراء أن كامل مساحة الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، مشيرين إلى أن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المختصة بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه. كما أشاد البيان بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ "موقف حازم يُلزم إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري لكافة انتهاكاتها والرفع العاجل للقيود المفروضة على حرية العبادة في القدس الشريف".

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد اقتحم، الخميس، المسجد الأقصى برفقة عدد من أعضاء الكنيست ومستوطنين، تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، في أكبر اقتحام يشهده المسجد منذ أشهر. ونشر بن غفير، عبر حسابه على منصة "تلغرام"، مقطع فيديو من داخل المسجد الأقصى قال فيه: "نشهد أيضاً تقدماً هائلاً في جبل الهيكل (المسجد الأقصى)".

وسبقت الاقتحام دعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل". وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى منذ عام 2003، فيما تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس مراراً بوقف هذه الاقتحامات، من دون استجابة من السلطات الإسرائيلية.

ويحيي اليهود سنوياً، بالصيام والحداد، ما يسمونه "ذكرى خراب الهيكل"، إذ يدّعون أن البابليين والرومان دمّرا الهيكلين الأول والثاني عامي 586 قبل الميلاد و70 للميلاد، بينما يؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف سياسات تهويد القدس الشرقية وطمس هويتها العربية والإسلامية، ويتمسكون بها عاصمة لدولتهم المستقبلية.

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وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت اقتحام حشود من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبمشاركة وزراء في حكومة الاحتلال، معتبرة ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت الوزارة، في بيان، رفض الكويت القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تمس الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات. كما جددت الخارجية الكويتية موقف بلادها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي الضفة الغربية، أغلق الجيش الإسرائيلي، الخميس، أجزاء من شارع بئر السبع ووسط مدينة الخليل، لتأمين اقتحام مستوطنين موقعاً أثرياً في المنطقة، وفق ما أفاد به شهود عيان. وقال الشهود إن قوات إسرائيلية كبيرة انتشرت في وسط المدينة، وأغلقت عدداً من الشوارع والمتاجر في منطقة باب الزاوية، أحد أكثر المناطق حيوية في الخليل، كما أجبرت عشرات مركبات النقل العام على إخلاء التجمع الرئيسي في المنطقة، لتسهيل وصول المستوطنين إلى الموقع الذي يطلقون عليه اسم "قبر حبرون"، ما تسبب في اختناقات مرورية وتكدس للمسافرين.

وأوضح الشهود أن مجموعة من المستوطنين، بحماية الجيش الإسرائيلي، سلكت شارع بئر السبع وصولاً إلى الموقع، الذي يزعم المستوطنون أنه يضم قبر شخصية يهودية تدعى "حبرون" أو "بن كناس"، بينما ينفي فلسطينيون ذلك، ويؤكدون أن الموقع حديث نسبياً. وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عن مقتل 1182 فلسطينياً، فيما اعتُقل نحو 24 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

(الأناضول، العربي الجديد)