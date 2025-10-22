- أخبار
إدانات عربية لمصادقة الكنيست على مشروع قانون فرض السيادة على الضفة
- أثار تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية ومستوطنة "معاليه أدوميم" تنديداً واسعاً، حيث اعتبرته خطوة خطيرة تتحدى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
- أدانت حركة حماس بشدة هذه المصادقة، مؤكدة أن الضفة أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي، ودعت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى إدانة هذه الخطوة.
- أعربت دول عربية مثل قطر والأردن والكويت عن استنكارها الشديد، داعية المجتمع الدولي إلى وقف الممارسات الإسرائيلية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.
أكدت قطر أنّ مصادقة الكنيست على قانوني الضم انتهاك للقانون الدولي
الخارجية الأردنية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة
طالبت الكويت المجتمع الدولي بردع ممارسات إسرائيل التوسعية
أثار تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، تنديداً واسعاً، باعتباره خطوة خطيرة تمهد فعلياً لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمثل تحدياً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان. وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانونين في ثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبحا قانونين نافذين.
إدانات فلسطينية
ورفضت دولة فلسطين، اليوم الأربعاء، محاولات إسرائيل فرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة، وشددت على "سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه". جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية رداً على خطوة الكنيست. وقالت الخارجية الفلسطينية إنها "ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم ما أطلق عليه فرض السيادة الإسرائيلية". وأضافت أن "الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة، وحدة جغرافية واحدة، ولا سيادة لإسرائيل عليها".
وشددت على أنّ "السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية استناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين، وارتباط ذلك الوثيق بالقانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة". وحذرت الخارجية الفلسطينية من "استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة لافتعال وقائع على الأرض". واعتبرت أن "كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة، ولا تشكل واقعا، وستُواجه بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية".
وأكدت أن تلك المحاولات لن تغيّر الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية، باعتبارها "أرضا محتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي". وطالبت الخارجية الفلسطينية "جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة أو تحت أي مسمى".
من جانبها، أكدت حركة حماس، الأربعاء، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس المحتلة "باطلة"، وأنها لن تغير حقيقة أن الضفة أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون. وقالت "حماس" إن "تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروعَي قانونَي ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة على ما يسمّى مستوطنة معاليه أدوميم بالقراءة التمهيدية، يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح". وشددت على أن "الاحتلال يصر على المضي في محاولاته لشرعنة الاستيطان، وفرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة".
وفي بيانها، أكدت "حماس" أن "محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر حقيقة أن الضفة الغربية أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في عام 2024". وحمّلت إسرائيل المسؤولية عن "تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة". ودعت حركة حماس، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة، "والعمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني ومخالفاتهم الفاضحة لموجبات القانون الدولي".
إلى ذلك، وصف أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الأربعاء، خطوة الكنيست الإسرائيلي بـ"المؤامرة"، داعياً للرد بفرض عقوبات على تل أبيب. وقال البرغوثي، في بيان، إن "مصادقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة التمهيدية على قانون ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها مؤامرة، شاركت فيها الأحزاب الصهيونية الإسرائيلية في الحكومة والمعارضة".
وأشار إلى أن ذلك تم من "خلال المشاركة بالتصويت، أو التغيب عن الجلسة، لضمان أغلبية لإقرار القانون الجائر بضم الضفة الغربية، وكذلك لقانون فرض السيادة الإسرائيلية على مستعمرة (مستوطنة) معاليه أدوميم شرق القدس". وشدد البرغوثي، على أن الرد على "هذا العدوان الفاضح على كل القوانين والقرارات الدولية، يكون بفرض مقاطعة وعقوبات شاملة على إسرائيل".
وأضاف: "لم يعد هناك مبرر لكل من يدعي تأييده لقيام دولة فلسطينية، أو ما يعرف بحل الدولتين، للاستمرار في التقاعس عن فرض العقوبات على إسرائيل". وأكد أمين عام المبادرة الفلسطينية، أن "إسرائيل تمزق أراضي الضفة الغربية بالاستيطان الاستعماري الذي تكرسه الآن بالقوانين الجائرة". وشدد على أنه "لم يعد هناك مبرر للامتناع عن إلغاء كل اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل في ظل جرائم الحرب التي ارتكبتها في قطاع غزة وشروعها الفعلي بضم الضفة الغربية بعد ضمها الجائر للقدس والجولان المحتل". وطالب البرغوثي، كل دول العالم، في مقدمِها الدول العربية والإسلامية إلى فرض العقوبات الشاملة على إسرائيل "لردعها عن سياسة الضم والتوسع الصهيوني".
قطر: مصادقة الكنيست على قانوني الضم انتهاك للقانون الدولي
ودانت، دولة قطر مصادقة الكنيست على مشروع قانون ضم الضفة، معتبرة إياه "تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وتحدياً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". وحثّت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الأردن يدين المصادقة على مشروع فرض السيادة على الضفة
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الأردنية مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدف أحدهما فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية؛ باعتباره "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، مُشدّدةً على أنّ "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وحذّرت الوزارة من "استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأمميّة ذات الصلة"، مُجدّدة التأكيد أن "جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة غير شرعية وغير قانونية".
الكويت تطالب المجتمع الدولي بردع ممارسات إسرائيل التوسعية
واستنكرت دولة الكويت، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة ومستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس المحتلة. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن ذلك يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2234 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويؤكد عدم شرعيته.
وجددت الكويت دعوتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الممارسات غير المشروعة، وردع سياسات الاحتلال التوسعية التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين. كما أكدت موقف الكويت الثابت والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.