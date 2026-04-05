إدانات عربية للاعتداء على السفارة الإماراتية في دمشق

أكدت سورية اعتزازها بالعلاقات مع الإمارات، وأكدت أن ما حدث ضد سفارتها في دمشق "إساءة صدرت عن فئة محدودة لا تمثل الشعب السوري ولا تعكس قيمه الأصيلة"، في وقت نددت فيه من دول عربية عدة بالاعتداء مشددة على أهمية محاسبة المتورطين في الاعتداءات وضمان عدم الإساءة إلى الرموز الوطنية لدولة الإمارات.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشباني في منشور عبر منصة "إكس": "نعتز بعلاقتنا الراسخة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء"، مضيفاً في التدوينة التي نشرت ليلة السبت-الأحد: "نؤكد أن أي إساءة صدرت عن فئة محدودة لا تمثل الشعب السوري ولا تعكس قيمه الأصيلة، بل نستنكر بشدة كل أشكال التجاوز أو الإساءة".

كما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره أعمال الشغب والاعتداءات ومحاولة تخريب الممتلكات التي طاولت مقر السفارة الإماراتية ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، وقال في بيان أمس السبت إن هذه الإساءات غير مقبولة تجاه الرموز الوطنية لدولة الإمارات، مؤكداً أهمية محاسبة المتورطين في الاعتداءات وعدم الإساءة إلى الرموز الوطنية لدولة الإمارات، وحماية المباني الدبلوماسية ومقار منتسبي السفارات وفقاً للأعراف والمواثيق الناظمة للعمل الدبلوماسي.

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان، السبت، أن استهداف المقار الدبلوماسية انتهاك صارخ للقانون الدولي، مشددة على ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال الشغب والتخريب التي طاولت السفارة الإماراتية في سورية. وقالت في بيان لها: "تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق، وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية".

وأكد البيان ضرورة اتخاذ تدابير لضمان حماية البعثات الدبلوماسية وتأمين أمن وسلامة العاملين فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، مجددة تضامن قطر الكامل مع دولة الإمارات.

بدورها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها أعمال الشغب التي طاولت السفارة الإماراتية في سورية، وأكدت في بيان صدر عنها السبت أن استهداف المقار الدبلوماسية يُعد تعدياً على القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، داعيةً إلى محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها، ومجددةً "تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في صون أمنها وسيادتها".

وتجمع سوريون، الخميس، أمام مقر السفارة الإماراتية في دمشق للمطالبة بالإفراج عن القيادي البارز في الجيش السوري الجديد وقائد "جيش الإسلام" سابقاً عصام بويضاني الذي يخضع للمحاكمة في الإمارات. وكانت السلطات في الإمارات قد اعتقلت بويضاني من مطار دبي في إبريل/ نيسان العام الماضي خلال زيارة له إلى دولة الإمارات بدعوى وجود مذكرة اعتقال قديمة أو نشرة حمراء كان أرسلها نظام بشار الأسد المخلوع إلى الإنتربول الدولي، ولم يُفرَج عنه منذ ذلك الحين رغم مطالب الخارجية السورية المتكررة.

وأنزل المحتجون العلم الإماراتي ورفعوا العلم الفلسطيني مكانه رغم محاولة عناصر الأمن العام السوري منعهم، وسط توتر في المنطقة المحيطة بالسفارة، قبل أن يبادر أحد العناصر من قوى الأمن الداخلي بتقبيل العلم الفلسطيني وإنزاله.