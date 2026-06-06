إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين

- أدانت دول الخليج، بما في ذلك قطر والسعودية والإمارات، الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين، معتبرةً إياها انتهاكًا صارخًا لسيادة البلدين وتهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، مع تأكيدها على ضرورة خفض التصعيد. - أكدت الكويت حقها في الرد على الهجمات، بينما خيرت البحرين إيران بين السلام أو العزلة، مشددةً على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. - أعربت مصر والأردن عن تضامنهما الكامل مع الكويت والبحرين، داعيتين إلى اتخاذ تدابير لحماية أمن واستقرار المنطقة في ظل التوترات المتصاعدة.

أدانت دول المنطقة اليوم السبت الهجمات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين، محذرة من تهديد الاستقرار بالمنطقة وزيادة التوتر، بينما أكدت الكويت أنها تحتفظ بحق الرد على هجمات إيران ضدها، وخيرت البحرين طهران بين السلام أو العزلة، وذلك في بيانين منفصلين لوزارتي الخارجية في البلدين.

قطر

أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت، ومملكة البحرين، واعتبرتها انتهاكاً سافراً لسيادة البلدين، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي. وشدد بيان للخارجية القطرية على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.

بيان | قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين



الدوحة | 06 يونيو 2026



تدين دولة قطر بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، وتعتبرها انتهاكًا سافرًا لسيادة البلدين، وخرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي.



وتشدّد وزارة… pic.twitter.com/ilVq8AuAnE — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 6, 2026

السعودية

جددت السعودية في بيان للخارجية "إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة البحرين والكويت"، مؤكدة أنها "تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي". وأكدت أن "الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار". وجددت المملكة تأكيد أن "هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

#بيان | تجدد وزارة الخارجية إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، والتي تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي. pic.twitter.com/2CTtCxpyHf — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 6, 2026

الإمارات

أدانت الإمارات في بيان للخارجية بـ"أشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت الكويت"، مؤكدة أن "هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها". وأعربت الخارجية الإماراتية عن "تضامن دولة الإمارات الكامل مع الكويت، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها".

مصر

أدانت مصر، في بيان للخارجية، بـ"بأشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الكويت والبحرين". واعتبرت ذلك "انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت والبحرين وتصعيداً خطيراً من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها". وأكدت "مساندتها الكاملة لدولة الكويت والبحرين الشقيقة في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، وتضامنها الراسخ مع الشعبين الكويتي والبحريني، ودعمها لكل ما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية".

pic.twitter.com/nBmViPbrV3 — Ministry of Foreign Affairs of Egypt (@MFAEgOfficial) June 6, 2026

الأردن

أدان الأردن، في بيان للخارجية، "الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت البحرين والكويت". وعد ذلك "انتهاكاً سافراً لسيادتهما، وتصعيداً خطيراً يقوّض الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

ودوّت صفارات الإنذار فجر اليوم السبت في كل من الكويت والبحرين، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الخليج عقب عمليات عسكرية متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران قرب مضيق هرمز، فيما قال الجيش الأميركي إن إيران أطلقت سبعة صواريخ باتجاه الكويت والبحرين، مشيراً إلى أن القوات الأميركية تعاملت مع الهجوم في إطار الإجراءات الدفاعية المتبعة.