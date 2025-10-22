- تعبر إدارة ترامب عن قلقها من احتمال تراجع نتنياهو عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مع وجود مسؤولين أميركيين في إسرائيل لضمان تنفيذه. - تراقب الولايات المتحدة الوضع في غزة عن كثب، وتؤكد التزامها بإعادة الأسرى الإسرائيليين، مع زيارة وزير الخارجية لتعزيز الإشراف على الاتفاق. - تواجه الاتفاقية ضغوطًا بسبب خروقات إسرائيلية، مع تعقيد قضايا مثل نزع سلاح حماس، وتؤكد الولايات المتحدة على عدم السماح لحماس بالبقاء مسلحة.

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، اليوم الأربعاء، عن عدد من مسؤولي إدارة دونالد ترامب، قولهم إن هناك قلقًا داخل الإدارة من احتمال أن يتراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اتفاق غزة المبرم في مدينة شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري استنادا إلى خطة الرئيس الأميركي لوقف الحرب على القطاع الفلسطيني. ويأتي ذلك في ظل تواجد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، والمبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في إسرائيل لبحث المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى أن الاستراتيجية الحالية تتمثل في أن يعمل فانس وويتكوف وكوشنر على منع نتنياهو من استئناف هجوم شامل ضدّ حركة حماس.

في موازاة ذلك، نقلت قناة "كان" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصادر إسرائيلية، قولها إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب كل تحرّك في غزة، بل وتوافق على بعض الإجراءات أو تمنعها، وذلك بواسطة مقرّ القيادة الخاصة الذي أقيم مؤخرًا في "كريات غات"، في إطار التنسيق الأمني بين الجانبين.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كان حاضرًا في المقر قوله، إنّ "إسرائيل أشبه بمحمية أميركية، إذ أن الأميركيين يراقبون كل ما يحدث في غزة، ويقومون بكل ما بوسعهم لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك منعنا أحيانًا من تنفيذ بعض العمليات". وأشارت القناة إلى تصريحات فانس، بأن "الوضع حساس". موضحًا أنّه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به". وتابع "أسمع من يقول إن أي خرق لوقف إطلاق النار يعني نهاية الاتفاق، وهذا غير صحيح إطلاقًا". وأضاف فانس، أنّ واشنطن ملتزمة بإعادة كافة الأسرى الإسرائيليين القتلى، لكنه شدد على أنّ قضية إعادة الجثامين معقدة ولا يمكن حلها بين عشية وضحاها.

في هذه الأثناء، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يصل إلى إسرائيل غدا الخميس. وأوضحت المتحدثة شوش بيدروسيان للصحافيين أنّ روبيو يلتقي نتنياهو الجمعة، مضيفة أن "هذه هي الزيارة الثالثة لوزير الخارجية إلى إسرائيل منذ منتصف سبتمبر/أيلول" الفائت.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، قال فانس إن سلسلة الزيارات الأخيرة التي قام بها كبار المسؤولين الأميركيين إلى إسرائيل تهدف إلى الإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة، وليس إلى "مراقبة طفل صغير". في حين اعتبرت صحيفة معاريف العبرية أن ترامب أرسل "جليسة الأطفال" (نائبه فانس) لمراقبة نتنياهو. ووفق الصحيفة، فإن ترامب يدرك أن نتنياهو بحاجة إلى عفو رئاسي، ويعلم أن الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير يمسكان به من مواضع حساسة سياسياً، ويُدرك أيضاً أن كل يوم يمرّ من دون التقدّم إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة يعزّز موقع "حماس"، ويُبعد عن متناوله خططه الكبرى للمنطقة، وليس فقط بالنسبة لغزة، بل أيضاً فيما يتعلق بسورية ولبنان والخليج، وحتى إيران.

وبالتزامن مع زيارة "فريق المراقبة" الأميركي (فانس وكوشنر وويتكوف)، وصل أمس إلى إسرائيل رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، وهبطت طائرته في مطار بن غوريون صباحاً، وهو ما عدّته "معاريف" مؤشراً على "التحوّل الجاري هنا"، فالأميركيون أنشأوا مقرّ التنسيق الخاص بهم في كريات غات، وبالتالي "شرطي العالم عاد إلى العمل". إلى ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن الرسالة التي أظهرتها زيارة نائب الرئيس الأميركي كانت واضحة ومركّزة: "الولايات المتحدة لن تسمح لحركة حماس بالبقاء في غزة وهي مسلّحة وتشارك في الحكومة الجديدة هناك. وفي المقابل، لن تسمح لإسرائيل أيضاً بالتراجع أو التلكؤ في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".

وتعرض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لضغوط متزايدة في الأيام الأخيرة، وسط خرق إسرائيل له مرارا. ولا تزال عدة قضايا معقدة مطروحة أمام تنفيذ المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، من بينها كيفية إقناع حركة حماس بالتخلي عن سلاحها. وأصرّ نتنياهو مرارًا على أن الحرب لن تنتهي إلا بنزع سلاح حماس، لكن الحركة تعتبر هذا المطلب بمثابة استسلام. وعند سؤاله يوم الأربعاء عن كيفية إقناع حماس بالتخلي عن السلاح، رفض فانس تقديم أي تفاصيل، مكتفيًا بالقول: "سنواصل العمل على ذلك". ومن الأسئلة الكبرى الأخرى المطروحة أيضًا، الدور الذي تتصوره الولايات المتحدة وحلفاؤها للسلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. فقد استبعد نتنياهو باستمرار أن تتولى السلطة إدارة قطاع غزّة بعد الحرب.