إدارة ترامب تنفي محاولة التستر على قضية إبستين

- نفت وزارة العدل الأميركية أي تلاعب في وثائق قضية جيفري إبستين لحماية الرئيس ترامب، مؤكدة الشفافية في نشر المعلومات، رغم انتقادات من مسؤولين وضحايا إبستين. - أُثيرت ضجة بعد إزالة صور من موقع الوزارة، منها صورة لترامب، لكن أُعيد نشرها بعد التأكد من عدم وجود ضحايا، مع تأكيد الوزارة على حماية الضحايا ودعوة لتحقيق في أي تقصير. - تراجع ترامب عن وعده بنشر كامل الوثائق، واصفاً الأمر بـ"خدعة" ديمقراطية، ووقع قانون الشفافية تحت ضغط الكونغرس، وسط مطالبات بنشر المزيد ونظريات مؤامرة حول وفاة إبستين.

نفى مسؤولون في وزارة العدل الأميركية الأحد قيامهم بتنقيح صور ووثائق من ملف قضية جيفري إبستين بهدف حماية الرئيس دونالد ترامب، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن الإفراج الجزئي عن الوثائق وإخضاعها لرقابة شديدة. وأكد نائب وزير العدل تود بلانش في حديث لشبكة "أن بي سي"، "لن نحجب أي معلومات تخص الرئيس ترامب". وجاء تصريح بلانش، المحامي الشخصي السابق لترامب، رداً على انتقادات بشأن عملية النشر من قبل مسؤولين من الحزبين وضحايا إبستين، الممول النيويوركي والمدان بالاعتداء الجنسي الذي توفي في السجن عام 2019.

وبعد أشهر من التأخير، بدأت وزارة العدل الجمعة بنشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والوثائق المتعلقة بالرجل المتهم باستغلال أكثر من ألف شابة جنسياً، من بينهن قاصرات، والمعروف بعلاقاته مع شخصيات بارزة، من بينهم الرئيس الحالي وسلفه الديمقراطي بيل كلينتون. ومع ذلك، لم يتم نشر كل شيء قبل منتصف ليل الجمعة كما هو منصوص عليه بموجب قانون الشفافية. وتم تنقيح العديد من الملفات، مثل وثيقة مرتبطة بمحكمة نيويورك حُجبت بالكامل.

إزالة صور متعلقة بملف إبستين

وأُزيلت السبت عدة صور منشورة، ما أثار غضب الحزب الديمقراطي. وإحدى المشاهد التي أزيلت من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل الإلكتروني تظهر صوراً مختلفة مبعثرة على قطعة أثاث وداخل دُرج، من بينها صورة واحدة على الأقل لدونالد ترامب. وأعادت وزارة العدل الأحد نشر الصورة "بدون أي تعديل أو تنقيح" بعد أن خلصت مراجعة إلى أنه "لا يوجد دليل على تصوير أي من ضحايا إبستين". كما أصدرت الوزارة بياناً تنفي فيه أي حجب متعمد للوثائق، مشيرة إلى أن الأحكام القضائية تبطىء "العملية الشاقة" لنشر الملفات التي من المفترض أن تخضع لتدقيق شامل مسبقاً لحماية هوية الضحايا.

وكان ترامب صديقاً لإبستين، اذ كانا يترددان على الأوساط الاجتماعية ذاتها في بالم بيتش ونيويورك خلال التسعينيات ويظهران معاً في الحفلات. وينفي ترامب دائماً علمه بسلوك إبستين الإجرامي ويصرّ على أنه قطع علاقته به قبل أن تبدأ السلطات التحقيق معه. ومنذ نشر هذه الوثائق الجمعة، لم يصدر عن ترامب أي تعليق. وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز الأحد عبر محطة "إيه بي سي" إن "ضحايا هذا العذاب (...) يستحقون شفافية كاملة وتامة"، داعياً إلى فتح تحقيق في شأن احتمال وجود تقصير من جانب الإدارة.

نظريات المؤامرة

وبعدما تعهد خلال حملته الانتخابية بنشر الملف بكامله، تراجع ترامب عن موقفه، واصفا الأمر بأنه "خدعة" دبرها الديمقراطيون. لكنه في النهاية رضخ لضغوط الكونغرس وقاعدته الانتخابية ووقع قانون الشفافية ليصبح نافذاً في نوفمبر/ تشرين الثاني. وحضه عدد من المشرعين المحافظين المنتقدين لطريقة تعامله مع القضية، الأحد على نشر الوثائق المتبقية.

وقال السيناتور الجمهوري راند بول لشبكة "إيه بي سي" إن "أي دليل أو إشارة إلى عدم الكشف عن كل شيء ستظل تلاحق الإدارة لأشهر طويلة"، بينما أعرب النائب الجمهوري توماس ماسي عن أسفه لعدم نشر وثائق المحكمة. واعتبر ماسي، أحد المسؤولين الذين يقفون وراء القانون الملزم للحكومة بنشر هذه المعلومات، في حديث لشبكة "سي بي سي" أنه في الوقت الراهن يعد هذا "صفعة في وجه الضحايا".

وظهرت في الصور شخصيات أخرى من عالم السياسة والأعمال والسينما والموسيقى. ومن بين المشاهير مايكل جاكسون وديانا روس وميك جاغر إلى جانب كلينتون. وتورّط العديد من المسؤولين الأجانب في قضية إبستين، من بينهم أندرو شقيق الملك تشارلز الثالث، الذي وجهت إحدى الضحايا اتهامات إليه، لكنه يشدد على براءته. ورغم أنّ وفاته اعتُبرت انتحاراً، إلا أنها لا تزال تغذي عدداً كبيراً من نظريات المؤامرة التي تقول إنه قتل لمنعه من توريط النخب.

(فرانس برس)