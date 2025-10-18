إدارة ترامب تناقش إمكانية ترتيب لقاء مع كيم الشهر المقبل

- تناقش الإدارة الأميركية إمكانية ترتيب اجتماع بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون خلال زيارة ترامب لآسيا، رغم عدم بدء ترتيبات لوجستية أو اتصالات مباشرة مع بيونغ يانغ. - أبدى ترامب وكيم انفتاحهما على اللقاء، حيث أشار ترامب إلى رغبته في تحسين العلاقات، بينما أعرب كيم عن استعداده للقاء خلال خطاب أمام البرلمان الكوري الشمالي. - لم تُخطط قمة جديدة في منطقة بانمونغوم، رغم زيارات فرق أمن البيت الأبيض لكوريا الجنوبية، مما يشير إلى عدم تكرار قمة 2019 في الوقت الحالي.

ذكرت شبكة "سي أن أن" الإخبارية، اليوم السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة أن مسؤولي الإدارة الأميركية يناقشون في أحاديث خاصة، إمكانية ترتيب اجتماع بين دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عندما يزور الرئيس الأميركي

آسيا الشهر المقبل. وأضاف تقرير الشبكة أن المسؤولين لم يبدأوا بعد ترتيبات لوجستية أو اتصالات مباشرة مع بيونغ يانغ، كما فعل ترامب خلال ولايته الأولى. وذكر، نقلاً عن مصدرين، أن كوريا الشمالية رفضت في وقت سابق من هذا العام محاولات من ترامب للتواصل.

وأعرب ترامب مراراً، علانية وسراً، عن رغبته في لقاء نظيره الكوري الشمالي، وترك المسؤولون الباب مفتوحاً للقاء خلال رحلته إلى آسيا. وذكّرت الشبكة أنه في ولايته الأولى، رتّب المسؤولون مصافحةً بين الزعيمين في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتَين في أقل من 48 ساعة، بعد منشور لترامب دعا فيه إلى لقاء. وهو، وفق الشبكة، مثالٌ على سرعة تحوّل الأمور. وذكرت المصادر أن اهتمام ترامب الشخصي بلقاء محتمل مع كيم تزايد في البداية بعد أن استضاف الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ في البيت الأبيض في أغسطس/ آب الماضي. وخلال اللقاء، دعا لي ترامب رسمياً لحضور اجتماع وزراء تجارة منتدى "أبيك" في كوريا الجنوبية، وأشار إلى أن هذا الاجتماع قد يوفر لترامب فرصة ثمينة للقاء كيم.

وأبدى ترامب وقتها انفتاحه على الفكرة، وقال لنظيره الكوري الجنوبي إنه سينظر فيها، وقال: "سأفعل ذلك، وسنجري محادثات. إنه يرغب في مقابلتي. نتطلع إلى لقائه، وسنعمل على تحسين العلاقات". من جانبه، أعرب كيم أيضاً عن انفتاحه على لقاء ترامب، خلال خطاب ألقاه أمام البرلمان الكوري الشمالي الشهر الماضي، وفقاً لتصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية.

وقالت الشبكة إن فرق أمن البيت الأبيض قامت برحلتين إلى كوريا الجنوبية لاستطلاع المواقع قبل وصول ترامب، وإن أياً من هذه الرحلات لم تكن إلى منطقة بانمونغوم، وفق مصدر حكومي كوري جنوبي، ما يشير إلى أن تكرار قمة ترامب وكيم عام 2019 ليست واردة في الوقت الحالي. وكان كيم وترامب قد التقيا لأول مرة خلال قمتهما التاريخية في سنغافورة في يونيو/ حزيران 2018، وبعد ذلك في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير/ شباط 2019، وفي المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين (منطقة بانمونغوم) في يونيو من نفس العام. ولم تسفر القمم الثلاث عن أي نتائج إيجابية.

(رويترز، العربي الجديد)