- تدخلت وزارة الخارجية الأميركية لمنع اجتماع بين مسؤول نيويوركي والمندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، مما يعكس حساسية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. - يُعد هذا التدخل الثاني من نوعه لإدارة ترامب في تعاملات إدارة ممداني مع قادة أجانب، حيث تم إلغاء لقاء سابق مع الرئيس الكولومبي. - أكد ممداني عدم علمه بالاجتماع الملغى، بينما رحبت وزارة الخارجية بقرار الإلغاء، مشددة على عدم قبول لقاء مسؤول نيويوركي بالسفير الإيراني.

تدخلت وزارة الخارجية الأميركية لمنع عقد لقاء بين مسؤول في مكتب عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني والمندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيراوني. وكان من المقرر أن يعقد اللقاء الثلاثاء الماضي، ويجمع إيراوني والمفوضة آنا ماريا أرشيلا، رئيسة مكتب الشؤون الدولية في إدارة ممداني.

وكشفت تفاصيل الواقعة مجلة سيتي جورنال، وهي موقع إلكتروني ومجلة فصلية تصدر عن مركز الأبحاث المحافظ في معهد مانهاتن. ونقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية أنه بمجرد العلم بالاجتماع المزمع، طُلب إلغاؤه، كما عقد مسؤولو الوزارة اجتماعاً مع مسؤولي إدارة ممداني. فيما نقلت شبكة فوكس نيوز، عن مسؤول أميركي مطلع، أنه كان قد جرى بالفعل تحديد موعد للاجتماع.

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ويُعد هذا التدخل ثاني حالة معروفة تتدخل فيها إدارة ترامب بشأن تعاملات إدارة ممداني مع قادة ومسؤولين أجانب، إذ تدخلت الشهر الماضي لمنع لقاء كان مقرراً في نيويورك بين ممداني والرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الذي يغادر منصبه في السابع من أغسطس/ آب المقبل. وينسق مكتب الشؤون الدولية في إدارة ممداني بصورة دائمة مع وزارة الخارجية الأميركية، نظراً إلى أن نيويورك تضم مقر الأمم المتحدة.

وقال ممداني، في مؤتمر صحافي اليوم، إن "هذا الاجتماع لم يُعقد ولن يُعقد، ولم أكن على علم به إلا من خلال استفسار صحافي بشأنه". وعند سؤاله عما إذا كان يؤيد عقد مثل هذا الاجتماع، أجاب: "لقد قلت إنه لن يُعقد". وفي الأثناء، نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ترحيبه بقرار عمدة المدينة إلغاء الاجتماع، مؤكداً أنه "من غير المقبول على الإطلاق أن يفكر مسؤول في مدينة نيويورك حتى في مجرد لقاء السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال اليوم إن المحادثات مع إيران ستتواصل، لكنه أعلن في الوقت نفسه أن وقف إطلاق النار انتهى، مؤكداً بذلك تصريحاته خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي عُقدت هذا الأسبوع. وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "طلبت إيران منا استئناف المحادثات ووافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم بوضوح أن وقف إطلاق النار قد انتهى".