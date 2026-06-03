إدارة ترامب تعيّن مداناً باقتحام الكونغرس بمنصب حساس لمكافحة الإرهاب

- عينت إدارة ترامب إلياس إيريزاري، المدان في أحداث اقتحام الكونغرس، في منصب حساس بمكتب العمليات الخاصة والنزاعات منخفضة الحدة في البنتاغون، مما أثار قلقًا بين موظفي وزارة الحرب حول الثقة في شخص مدان بالاعتداء على الديمقراطية الأميركية. - يشمل دور إيريزاري في البنتاغون مهام حساسة مثل تأمين السفارات وإنقاذ الرهائن، ويتطلب تصريحًا أمنيًا سريًا للغاية، مما يثير تساؤلات حول القيادة في تعيين شخص بسجل حافل بالتحديات. - رغم إدانته، وصفه جويل فالديز، القائم بأعمال السكرتير الصحافي للبنتاغون، بأنه شاب كفؤ ووطني، وأكد فخر الوزارة بتعيينه، بينما لا يزال من غير الواضح من عينه في هذا المنصب.

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عينت أحد المدانين في أحداث محاولة اقتحام الكونغرس التي وقعت في 6 يناير/كانون الثاني 2021 في وظيفة حساسة لمكافحة الإرهاب، ما أثار قلقًا لدى بعض العاملين في وزارة الحرب. وذكرت الصحيفة في تقرير اليوم الأربعاء أن إلياس إيريزاري، الذي كان يبلغ من العمر 19 عامًا وقت الهجوم على مبنى الكونغرس، عيّن في مكتب بالبنتاغون يُعنى بإدارة العمليات العسكرية السرية للغاية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن تعيين إلياس إيريزاري في منصب بمكتب العمليات الخاصة والنزاعات منخفضة الحدة التابع لوزارة الحرب، أثار مخاوف داخلية بين الموظفين الذين يتساءلون عن كيفية الوثوق بأي شخص مدان بالاعتداء على الديمقراطية الأميركية في مثل هذا الدور الحساس في الحكومة الأميركية. وأفادت المصادر بأن إيريزاري عُيّن في قسم الحرب غير النظامية ومكافحة الإرهاب التابع للمكتب. ويتألف الفريق من نحو 40 فرداً، وتشمل مهامه عمليات مثل تأمين السفارات، واستعادة الأفراد، وإنقاذ الرهائن.

ووصف مصدران في حديث للصحيفة العمل بأنه من بين أكثر المهام حساسية التي يقوم بها البنتاغون. وأوضحا أن جميع المناصب تتطلب تصريحاً أمنياً سرياً للغاية. وقال أحد المطلعين على تعيين إيريزاري: "في حالة مهام الإنقاذ/الإجلاء، قد يُوضع عناصرنا من القوات الخاصة في بعض من أكثر البيئات تعقيداً وخطورة التي نطلب منهم القيام بها". وأضاف: "إن تعيين شخص حديث العهد بوزارة الدفاع، وله سجل حافل بالتحديات، في مثل هذه المهمة الحساسة يثير تساؤلات جدية حول القيادة".

ونقلت الصحيفة عن جويل فالديز، القائم بأعمال السكرتير الصحافي للبنتاغون، قوله إن إيريزاري "شابٌ كفؤ ووطني، ونحن فخورون بتعيينه سياسياً" في وزارة الحرب. وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح من عيّنه في هذا المنصب داخل إدارة ترامب.

وبحسب الصحيفة، كان إيريزاري وقت الهجوم على مبنى الكونغرس، طالبًا في السنة الأولى في كلية سيتاديل العسكرية الحكومية في ولاية كارولاينا الجنوبية، وكان يخدم بصفته طالب ضابط في دوريات الطيران المدني. وبعد سفره إلى واشنطن برفقة رجلين آخرين، انضم إيريزاري إلى حشد من مؤيدي دونالد ترامب الذين اخترقوا الحواجز الأمنية واقتحموا المبنى بينما كان أعضاء الكونغرس يحاولون التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وذكر المدعون أنه دخل، برفقة الحشود، عبر نافذة محطمة وهو يحمل عصا معدنية، لكنه لم يعتدِ على أحد. وأظهرت ملفات المحكمة أن إيريزاري أقرّ بذنبه في تهمة جنحة دخول مبنى أو أرض محظورة والبقاء فيها، وحُكم عليه بالسجن 14 يومًا. إلا أنه كان من بين المئات الذين عفا عنهم ترامب وخففت أحكامهم.