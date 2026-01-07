إدارة ترامب تضع شخصيتين بارزتين في فنزويلا على قائمة الأهداف

- إدارة ترامب تضع وزير الداخلية الفنزويلي على رأس قائمة أهدافها، مطالبةً بتعاونه مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، بعد اختطاف الرئيس مادورو، مع تحذير ديوسدادو كابيلو من عرقلة الجهود الأميركية. - المسؤولون الأميركيون قلقون من تأثير كابيلو، الذي يسيطر على قوات الأمن، ويبحثون عن سبل لإخراجه من السلطة، مع تحذيره من مصير مشابه لمادورو إذا لم يتعاون. - واشنطن تعرض مكافآت للقبض على مسؤولين متهمين بالاتجار بالمخدرات، وتعتبر تعاون وزير الدفاع بادرينو ضرورياً لتجنب فراغ السلطة.

نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعت وزير الداخلية في فنزويلا على رأس قائمة أهدافها ما لم يساعد الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز في تلبية مطالب الولايات المتحدة بعد اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو. وقال أحد المصادر المطلعة على تفكير الإدارة الأميركية إن ديوسدادو كابيلو، الذي يسيطر على قوات الأمن، هو واحد من عدد قليل من الموالين لمادورو الذين قرر ترامب الاعتماد عليهم كحكام مؤقتين للحفاظ على الاستقرار خلال الفترة الانتقالية.

وأفاد مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن المسؤولين قلقون للغاية من أن كابيلو قد يعرقل مساعيهم نظرا لتاريخه في التنافس مع رودريغيز، ويسعون لإجباره على التعاون بينما يبحثون في الوقت نفسه عن سبل لإخراجه من السلطة ونفيه في نهاية المطاف.

تحذير لوزير داخلية فنزويلا

وقال المصدر إن المسؤولين أبلغوا كابيلو عبر وسطاء بأنه في حال عصيانه، فإنه قد يواجه مصيرا مشابها لمصير مادورو أو قد يُعرّض حياته للخطر. واختطفت إدارة ترامب الرئيس الفنزويلي مادورو في هجوم واسع على فنزويلا السبت ونقلته على الفور إلى نيويورك لمحاكمته بتهم "الإرهاب المرتبط بالمخدرات". لكن القضاء على كابيلو قد يكون محفوفا بالمخاطر، إذ قد يدفع جماعات الدراجات النارية الموالية للحكومة، والمعروفة باسم "كوليكتيفوس"، إلى النزول إلى الشوارع، مما يؤدي إلى الفوضى التي تسعى واشنطن لتجنبها. إلا أن رد فعل هذه الجماعات المسلحة شبه العسكرية قد يعتمد على شعورها بالحماية من قبل مسؤولين آخرين.

وذكر مصدران أن المسؤولين المدرجين على قائمة الأهداف المحتملة بينهم وزير الدفاع فلاديمير بادرينو، الذي يواجه، شأنه شأن كابيلو، اتهامات أميركية بالاتجار بالمخدرات، ورصدت واشنطن مكافأة بملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

وقال مسؤول بوزارة العدل الأميركية، شريطة عدم الكشف عن هويته: "لا تزال هذه عملية لإنفاذ القانون، ولم ننته منها بعد". ويرى المسؤولون أن تعاون بادرينو ضروري لتجنب فراغ في السلطة نظرا لقيادته للقوات المسلحة. وأفاد المصدر المطلع على تفكير الإدارة الأميركية بأن المسؤولين يعتقدون بأنه أقل تشددا من كابيلو وأكثر ميلا إلى الالتزام بالسياسة الأميركية، بينما يسعى في الوقت نفسه إلى ضمان خروجه الآمن.

وامتنع مسؤول رفيع في إدارة ترامب عن الإجابة على أسئلة رويترز في هذا الصدد، لكنه قال في بيان "يتحدث الرئيس عن ممارسة أقصى قدر من الضغط على العناصر المتبقية في فنزويلا، وضمان تعاونها مع الولايات المتحدة من خلال وقف الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات وتحديث البنية التحتية النفطية والقيام بما يصب في مصلحة الشعب الفنزويلي".

(رويترز)