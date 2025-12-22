إدارة ترامب تستبعد نحو 30 دبلوماسيا من مناصبهم كسفراء

أخبار
مباشر
22 ديسمبر 2025
مجمع وزارة الخارجية في واشنطن، 14 مارس 2023 (الأناضول)
مجمع وزارة الخارجية في واشنطن، 14 مارس 2023 (الأناضول)
+ الخط -

استدعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما يقرب من 30 دبلوماسيا من مناصبهم كسفراء ومناصب عليا أخرى في السفارات، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل الموقف الدبلوماسي الأميركي في الخارج مع موظفين يعتبرون داعمين بالكامل لأولويات "أميركا أولا" التي يتبناها ترامب.

وأفاد مسؤولان في وزارة الخارجية، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لوكالة أسوشييتد برس، بإبلاغ رؤساء البعثات في 29 دولة على الأقل الأسبوع الماضي بأن مهامهم ستنتهي في يناير/كانون الثاني. وكان جميع هؤلاء قد تولوا مناصبهم في عهد إدارة بايدن، لكنهم نجوا من عملية تطهير أولية في الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية استهدفت بشكل أساسي المعينين السياسيين. وتغير ذلك يوم الأربعاء عندما بدأوا في تلقي إخطارات من المسؤولين في واشنطن بشأن رحيلهم الوشيك.

ويخدم السفراء بناء على رغبة الرئيس، رغم أنهم عادة ما يبقون في مناصبهم لمدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات. وقال المسؤولون بحسب الوكالة، إن المتأثرين بهذا التعديل لن يفقدوا وظائفهم في السلك الدبلوماسي، لكنهم سيعودون إلى واشنطن لتولي مهام أخرى إذا رغبوا في ذلك.

مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن، 11 يوليو 2025 (انا مانيمايكر/Getty)
رصد
التحديثات الحية

وزارة الخارجية الأميركية تشرع في تقليص عدد موظفيها

ورفضت وزارة الخارجية التعليق على أعداد محددة أو السفراء المتأثرين، لكنها دافعت عن هذه التغييرات واصفة إياها بأنها "عملية قياسية في أي إدارة". وأشارت إلى أن السفير هو "ممثل شخصي للرئيس، ومن حق الرئيس ضمان وجود أفراد في هذه الدول يعززون أجندة أميركا أولا". وكانت قارة أفريقيا الأكثر تأثرا بعمليات الاستبعاد، حيث شملت سفراء من 13 دولة هي: بوروندي، والكاميرون، والرأس الأخضر، والغابون، وساحل العاج، ومدغشقر، وموريشيوس، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، والسنغال، والصومال، وأوغندا.

وجاءت آسيا في المرتبة الثانية، حيث شملت تغييرات السفراء ست دول هي: فيجي، ولاوس، وجزر مارشال، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، وفيتنام. وتأثرت أربع دول في أوروبا (أرمينيا، ومقدونيا، والجبل الأسود، وسلوفاكيا)؛ كما شمل التغيير دولتين في كل من الشرق الأوسط (الجزائر ومصر)؛ وجنوب ووسط آسيا (نيبال وسريلانكا)؛ ونصف الكرة الغربي (غواتيمالا وسورينام).

 

(أسوشييتد برس)

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
محكمة في القاهرة، 5 مارس 2022 (سامر عبد الله/فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

رفض القيد لطعن "قضاة البيان" يجدد مواجهة قضائية في مصر

رئيسة إكستريمادورا في مقر الحزب الشعبي في ماردة، 20/12/2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

إسبانيا.. هزيمة ساحقة للحزب الاشتراكي الحاكم في الانتخابات الإقليمية

صواريخ باليسيتية معروضة في ساحة وسط طهران، 27 سبتمبر 2025 (الأناضول)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

إسرائيل تحذر واشنطن من مناورات صاروخية إيرانية: غطاء لهجوم مفاجئ