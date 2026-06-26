إدارة ترامب تخطر الكونغرس بصفقة محركات مقاتلات لتركيا

- أعلنت إدارة ترامب عن نيتها بيع محركات طائرات مقاتلة لتركيا بقيمة تتجاوز 700 مليون دولار، في خطوة تعزز العلاقات مع أنقرة قبل قمة الناتو المقبلة. - أكد ترامب أن الرئيس التركي أردوغان سيكون "سعيداً للغاية" بشأن الصفقة، مشيراً إلى أهمية تركيا كحليف رئيسي. - قدم السفير الأميركي لدى أنقرة ومسؤولون من وزارتي الدفاع والخارجية إحاطة للكونغرس حول الصفقة، رغم اعتراضات الكونغرس، مع التأكيد على الشفافية في العلاقات بين الإدارة والكونغرس.

أفاد مصدران ونسخة من إخطار رسمي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس رسمياً بنيتها بيع محركات طائرات مقاتلة إلى تركيا بقيمة تزيد على 700 مليون دولار. وتعد هذه الخطوة بادرة مهمة تجاه أنقرة قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تستضيفها تركيا الشهر المقبل، وكذلك تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يعدّه ترامب حليفاً رئيسياً. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق.

وكان ترامب قد قال إن نظيره التركي رجب طيب أردوغان سيكون "سعيداً للغاية"، وذلك رداً على سؤال أحد الصحافيين بشأن رغبة أردوغان في الحصول على طائرات "أف-35" المقاتلة، وعما إذا كان سيحمل معه "حقيبة هدايا كبيرة" خلال زيارته أنقرة لحضور قمة حلف شمال الأطلسي الشهر المقبل.

وفي سياق متصل، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى، إن سفير واشنطن لدى أنقرة توماس برّاك ومسؤولين من وزارتي الدفاع والخارجية، قدموا إحاطة للكونغرس بشأن مسألة بيع محركات لمقاتلة "قآن" التركية. وجاء ذلك في تصريح أدلى به المسؤول لوكالة الأناضول، حول تقارير تحدثت أخيراً عن عزم إدارة ترامب المضي قدماً في مسألة بيع المحركات لتركيا، رغم اعتراض الكونغرس. وأوضح المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن إدارة ترامب تحرص على الشفافية المطلقة في علاقتها مع الكونغرس. وأضاف قائلاً: "إلى جانب التواصل المنتظم مع الكونغرس، قدم السفير توماس براك ومسؤولون من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية إحاطة مباشرة للكونغرس بشأن هذه القضية".

وطُورت مقاتلة "أف-35" من قبل الولايات المتحدة بالشراكة مع دول أخرى في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي تعد تركيا عضواً فيه، ضمن برنامج أطلق عليه اسم "جوينت سترايك فايتر" (Joint Strike Fighter). غير أن الولايات المتحدة استبعدت تركيا من برنامج تطوير مقاتلات "أف-35" عام 2019، بعدما مضت أنقرة قدماً في شراء أنظمة دفاع صاروخي من روسيا.

(رويترز، العربي الجديد)