نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأربعاء عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقدت محادثات مع شركات لتصنيع السيارات وغيرها من شركات الصناعات التحويلية الأميركية للقيام بدور أكبر في إنتاج الأسلحة.

وذكرت الصحيفة أن كبار مسؤولي وزارة الحرب الأميركية عقدوا محادثات حول إنتاج الأسلحة والإمدادات العسكرية الأخرى مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات مثل جنرال موتورز وفورد موتور. وأوضحت الصحيفة أن المحادثات التمهيدية واسعة النطاق، التي بدأت قبل الحرب على إيران، تأتي في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تعزيز دور شركات صناعة السيارات وغيرها من الشركات الأمريكية في إنتاج الأسلحة.

وذكر مسؤولون في وزارة الحرب للصحيفة أنه ربما تكون هناك حاجة لقيام شركات التصنيع الأميركية بدعم شركات المقاولات الدفاعية التقليدية، وتساءلوا عما إذا كان بإمكان هذه الشركات التحول سريعا إلى العمل في المجال الدفاعي. وأوضحت الصحيفة أن شركة جنرال إلكتريك للفضاء وأوشكوش لصناعة المركبات والآلات كانتا من بين الشركات المشاركة في المحادثات مع مسؤولي الدفاع.

وقال مسؤول في البنتاغون لوكالة "رويترز" في بيان إن وزارة الدفاع "ملتزمة بتوسيع القاعدة الصناعية الدفاعية بسرعة من خلال الاستفادة من جميع الحلول والتقنيات التجارية المتاحة لضمان حفاظ قواتنا المسلحة على تفوق حاسم".

واجتمع ترامب مع مسؤولين تنفيذيين من سبع شركات مقاولات دفاعية في مارس/آذار، في إطار جهود البنتاغون لتوفير إمدادات تحل محل التي جرى استخدامها في الضربات الأميركية على إيران وغيرها من العمليات العسكرية الأخيرة.

ومنذ الحرب في أوكرانيا عام 2022 والإبادة الإسرائيلية التي دعمتها واشنطن في غزة، سحبت الولايات المتحدة من مخزوناتها أسلحة بمليارات الدولارات بما في ذلك أنظمة للمدفعية والذخائر والصواريخ المضادة للدبابات. وطلب ترامب هذا الشهر زيادة هائلة في الميزانية العسكرية قدرها 500 مليار دولار لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، على وقع الحرب الأميركية ضد إيران.

(رويترز)