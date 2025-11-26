- تسعى إدارة ترامب لإبرام صفقة مع بيلاروسيا للإفراج عن 100 سجين سياسي، في خطوة تهدف إلى تحسين العلاقات وتخفيف التوترات مع مينسك، التي تُعتبر حليفاً لموسكو. - تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أميركية طويلة الأمد لإبعاد بيلاروسيا عن النفوذ الروسي، مع احتمال تخفيف العقوبات المفروضة عليها، وقد أفرجت مينسك سابقاً عن 52 سجيناً في سبتمبر. - تشمل المحادثات شخصيات أميركية بارزة مثل جون كويل، وتسعى الولايات المتحدة لمزيد من الانخراط مع بيلاروسيا بما يخدم مصالحها.

قالت ثلاثة مصادر مطّلعة، لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري محادثات مع بيلاروسيا بهدف التوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عمّا لا يقلّ عن 100 سجين سياسي دفعة واحدة، في خطوة تعكس مسار التقارب المتسارع بين واشنطن وحليفة موسكو. ورغم أنّ مينسك أفرجت عن عشرات المعتقلين على مراحل منذ تولّي ترامب السلطة في يناير/ كانون الثاني، فإن الإدارة الأميركية تسعى هذه المرة إلى صفقة أكبر وأكثر شمولاً، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظراً لحساسية الاتصالات الدبلوماسية.

وفي أكبر عملية إفراج حتى الآن، أطلقت بيلاروسيا سراح 52 شخصاً في سبتمبر/ أيلول. وتقول منظمات حقوقية غربية إن حكومة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو تحتجز أكثر من 1000 معتقل سياسي، من بينهم مرشحون رئاسيون سابقون وحائزون لجوائز نوبل. ولم يتّضح أي من السجناء قد يُفرج عنهم أو متى قد يحدث ذلك بالتحديد. ورفض البيت الأبيض التعليق، بينما لم ترد سفارة بيلاروسيا في واشنطن على طلب للتعليق.

وتأتي مساعي إدارة ترامب لتحقيق أكبر عملية إفراج حتى الآن ضمن حملتها المثيرة للجدل لتخفيف العلاقات المتوترة، مقابل احتمال تخفيف العقوبات المفروضة عليها. وقال بعض المسؤولين الأميركيين لـ"رويترز" إنّ انخراط إدارة ترامب مع بيلاروسيا يأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى إبعاد مينسك، ولو بشكل محدود، عن الفلك الجيوسياسي لموسكو.

وسيُعدّ أي انفتاح بسيط نحو الغرب انتصاراً استراتيجياً، نظراً لأن بيلاروسيا لطالما شكّلت مصدر إزعاج مستمر لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وكانت حليفاً ثابتاً لروسيا. وقد أبقت معظم الدول الأوروبية مينسك على مسافة، نظراً لعلاقاتها العميقة مع روسيا وسجلها المتردّي في مجال حقوق الإنسان. وشدّد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عقوباته على بيلاروسيا.

ومن بين الشخصيات الأميركية الأساسية المشاركة في المحادثات، جون كويل، الذي عيّنه ترامب هذا الشهر مبعوثاً خاصاً لبيلاروسيا، وفق المصادر. وخلال الأشهر الأخيرة، أجرى ترامب ومبعوثوه محادثات مباشرة مع لوكاشينكو، بينما بدأت وزارة الخزانة الأميركية في رفع بعض العقوبات المتعلقة ببيلاروسيا. وقد أفرج لوكاشينكو عن سجناء من جنسيات مختلفة مقابل هذه الخطوات، بما في ذلك العفو عن 31 أوكرانياً خلال عطلة نهاية الأسبوع ممن كانوا معتقلين بتهم جنائية متنوعة.

وكان لوكاشينكو قد سهّل الغزو الروسي الموسّع لأوكرانيا عام 2022، وفي الأسابيع الأخيرة دخلت بالونات كبيرة أُطلقت من الأراضي البيلاروسية المجال الجوي الليتواني، ما دفع المطار الرئيسي في البلاد إلى وقف حركة الطيران مؤقتاً. وفي سبتمبر/ أيلول، طردت كل من جمهورية التشيك وبولندا دبلوماسيين بيلاروسيين بتهمة التجسس. وأشادت وزارة الخارجية الأميركية بقيادة ترامب وجهود كويل، لكنها لم تعلّق على أي عمليات إفراج مستقبلية عن المعتقلين. وقال متحدث باسم الخارجية: "الولايات المتحدة مستعدة لمزيد من الانخراط مع بيلاروسيا، بما يخدم المصالح الأميركية، وستواصل جهودها للإفراج عن السجناء السياسيين هناك".

(رويترز)