إدارة ترامب تتقارب مع انفصاليي ألبرتا الكندية

في تصريح صحافي الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن "ألبرتا شريك طبيعي للولايات المتحدة. لديهم موارد هائلة. وسكان ألبرتا شعب مستقل للغاية"، لتبرز قضية انفصال ألبرتا غربي كندا، المقاطعة الكندية الغنية بالنفط والتي يبلغ حجمها تقريباً حجم ولاية تكساس الأميركية، مع كشف صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أول من أمس الخميس، أن قياديين من "مشروع ازدهار ألبرتا" الانفصاليين، التقوا بمسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن ثلاث مرات منذ إبريل/ نيسان الماضي. وجاء ذلك بالتزامن مع قيام مجموعة انفصالية أخرى تسمى "ابقي حرة ألبرتا" بجمع توقيعات على عريضة لمطالبة حكومة المقاطعة بالدعوة إلى استفتاء حول انفصال ألبرتا. ومن المرجح إجراء الاستفتاء في مايو/ أيار المقبل. وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

، أول من أمس، عقب هذه التقارير، إنه يتوقع من الولايات المتحدة "احترام السيادة الكندية".

تفتح قضية انفصال ألبرتا والتي يُطلق عليها اسم "مقاطعة الطاقة"، إذ تحتوي على رمال نفطية تُشكّل حوالي 84% من إجمالي إنتاج كندا من النفط الخام، تساؤلات حول نجاح مثل هذه الدعوات في ظل ولاية ثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب

، بكل ما تحمله من مشاريع الهيمنة على نصف الكرة الغربي، وعدم التواني عن استخدام القوة العسكرية والاقتصادية لتحقيق ذلك، وتجاهل التحالفات مع دول داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتي من المفترض أن تشترك الولايات المتحدة معها في مبادئ تمثل جوهر التحالف الغربي. علماً أن دعوات انفصال أخرى في كندا فشلت في السابق في البلد الاتحادي المؤلف من 10 مقاطعات وثلاثة أقاليم (أونتاريو وكيبك وبريتيش كولومبيا)، إذ أجري أول استفتاء تاريخي حول انفصال مقاطعة كيبك الناطقة بالفرنسية في 1980، مع رفض غالبية المصوتين الانفصال، فيما اقتربت بفارق ضئيل عام 1995 في استفتاء ثان، من الانفصال.

يبدو بذلك "تفكيك كندا"، أحد خيارات إدارة ترامب، الذي لم يخف منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الماضي، نيته ضم كندا، واعتبارها الولاية الأميركية الـ51، وهي "المزحة" التي كانت القشة التي كرّست تراجع شعبية رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، ليستقيل قبل نحو أسبوعين من تنصيب ترامب. ولم يدافع ترودو عن "سيادة" كندا بالقدر الكافي حين سمع مزحة ترامب وجهاً لوجه، ولا بالقدر القريب من خلفه مارك كارني، الليبرالي والاقتصادي، الذي أكد منذ اللحظة الأولى لتوليه منصبه، أن "كندا لن تكون أبداً جزءاً من الولايات المتحدة". وهو مستمر، وبكل ما يمثله من نقيض لترامب نفسه، في إغضاب الرئيس الأميركي الشعبوي، حتى عُدّ خطاب كارني، المحافظ السابق لبنك إنكلترا المركزي، في منتدى دافوس الاقتصادي قبل نحو عشرة أيام، تاريخياً، إذ تحدث فيه عن قبول نهاية النظام العالمي القائم على القواعد الذي كانت واشنطن تدافع عنه سابقاً، وعن "الهيمنة الأميركية" وعصر "التراجع الديمقراطي"، ورد على ادعاء ترامب أن "كندا تعيش بفضل الولايات المتحدة"، ما أتبعه ترامب مباشرة بإعلان سحب دعوته لرئيس الوزراء الكندي للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي أطلقه أخيراً. ويبدو واضحاً أن إدارة ترامب تستثمر بأصوات من داخل كندا، ترى في الرئيس الأميركي "صديقاً"، وتشترك معه في معارضة سياسات قضايا المناخ التي تنتهجها أوتاوا، وتجنح نحو اليمين، في تعارض مع الشرق الكندي، ذي الغالبية الليبرالية.

دعوات انفصال ألبرتا بلا زخم

وكشفت صحيفة فايننشال تايمز، أول من أمس، أن مجموعة "مشروع ازدهار ألبرتا" حصلت على موافقة لجمع تواقيع على عريضة تدعم إجراء استفتاء على انفصال المقاطعة الغربية لتكون دولة مستقلة. وذكرت أن قياديين من هذه المجموعة، والتي تعد هامشية، التقوا بمسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن ثلاث مرات منذ إبريل الماضي، فيما يسعون لاجتماع آخر الشهر المقبل، مع مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، لطلب 500 مليار دولار كتسهيل ائتماني إذا نجح انفصال ألبرتا.

جيف راث: الولايات المتحدة متحمسة جداً لألبرتا حرة ومستقلة

ونقلت الصحيفة عن جيف راث، المستشار القانوني للمجموعة والذي حضر الاجتماعات، قوله إن "الولايات المتحدة متحمسة جداً لألبرتا حرة ومستقلة"، زاعماً أن لديه "علاقة أكثر قوة" مع إدارة ترامب بالمقارنة مع علاقته بكارني، والذي تربى في إدمنتون، عاصمة ألبرتا، المقاطعة التي يعيش فيها 5 ملايين نسمة. وتسعى هذه المجموعة لجمع 177 ألف توقيع لإجراء استفتاء في مايو المقبل. وقال راث إن المجموعة اجتمعت مع مسؤولين في الحركة الانفصالية في كيبك. في غضون ذلك أظهر استطلاع أجرته مؤسسة إبسوس، الأسبوع الماضي، أن ما يقرب من ثلاثة من كل عشرة سكان في كل من ألبرتا وكيبك سيصوتون لمصلحة انفصال مقاطعتهم عن كندا، إذ إن 28% من سكان مقاطعة ألبرتا سيصوتون بنعم للاستقلال.

من جهتها ذكرت شبكة "سي أن أن أن" الأميركية، أول من أمس، أن مجموعة انفصالية أخرى تسمى "ابقي حرة ألبرتا" تقوم بجمع التوقيعات على عريضة لمطالبة حكومة المقاطعة بالدعوة إلى إجراء استفتاء. ولفتت إلى أن استطلاعات الرأي العام تظهر أن دعم استقلال ألبرتا لا يزال منخفضاً نسبياً. بالمقابل أشارت "سي أن أن" إلى أن حملة "ألبرتا للأبد في كندا"، وهي عريضة مضادة تعارض الاستقلال، حصلت على 438,568 توقيعاً بحلول ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ونقلت "سي أن أن" عن مايكل سولبرغ، الشريك في مؤسسة الاستشارات الاستراتيجية "نيو وست بابلك أفير" (New West Public Affairs)، والذي عمل موظفا في حكومة رئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر قوله إنه حتى لو تمت الموافقة على الاستفتاء، فإن عملية انفصال ألبرتا ستكون "معقدة للغاية ومزعزعة للاستقرار". وأضاف أنه لا توجد خريطة طريق لما سيترتب على انفصال ألبرتا. يأتي خصوصاً مع وجود تساؤلات حول ما إذا كان الهدف النهائي هو الاستقلال أو الانضمام إلى الولايات المتحدة"، معتبراً أن "المخاطر القانونية والاقتصادية لا تزال هائلة". وعلى عكس المعسكر الانفصالي في كيبيك المنظم وقديم العهد، لم يشكل استقلال ألبرتا تهديداً للوحدة الكندية في السابق. لكن الاستياء في مقاطعة ألبرتا من أوتاوا تصاعد خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو. ونظر سكان ألبرتا إلى حكومة ترودو التي أولت اهتماماً كبيراً لقضايا المناخ، على أنها معادية لقطاع النفط الذي يحرك اقتصادهم.

كارني: نوقع من الولايات المتحدة "احترام السيادة الكندية



ورداً على هذه التقارير، قال مارك كارني، أول من أمس، إنه يتوقع من الولايات المتحدة "احترام السيادة الكندية"، مضيفاً للصحافيين وهو برفقة قادة المقاطعات الكندية، وبينهم رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث، السياسية اليمينية الداعمة لصناعة النفط والتي سبق وأن زارت ترامب في منتجعه في مارالاغو بولاية فلوريدا، أن ترامب لم يثر مسألة استقلال ألبرتا أو الحركة الانفصالية في مقاطعة كيبيك، في أي من محادثاتهما المباشرة.

من جهتها أكدت سميث للصحافيين أنها "تتوقع أن تحترم الإدارة الأميركية السيادة الكندية"، مضيفة أنها ستثير أي قضايا تتعلق بالتدخل في الاستفتاء مع واشنطن. لكنها جددت دعمها لسيادة ألبرتا ضمن كندا الموحدة، واتهمت ترودو بتأجيج الشعور بالعزلة في مقاطعتها. وقالت "على مدى عشر سنوات في ظل حكومة جاستين ترودو، تعرضت مقاطعتنا لهجمات متواصلة، وتعرض اقتصادنا لهجمات متواصلة". وأشارت سميث إلى أن تعاون كارني في تطوير خط أنابيب نفط جديد إلى ساحل المحيط الهادئ قد يسهم في تقليل الدعم للاستقلال. ويمر خط الأنابيب المقترح عبر مقاطعة بريتيش كولومبيا، حيث تعهدت قبائل السكان الأصليين على ساحل المحيط الهادئ بعرقلته. بدوره اتهم رئيس وزراء بريتيش كولومبيا، ديفيد إيبي، الانفصاليين في ألبرتا، بارتكاب "خيانة عظمى".

ورغم أن ترامب لم يثر قضية ألبرتا، فإنّ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بدا الأسبوع الماضي مؤيداً لمساعي انفصال ألبرتا. وقال بيسنت لإذاعة "صوت أميركا الحقيقية" اليمينية، إن "ألبرتا شريك طبيعي للولايات المتحدة. لديهم موارد هائلة. وسكان ألبرتا شعب مستقل للغاية". في هذا السياق ذكرت "سي أن أن" أنه في تجمع حاشد من أجل "استقلال ألبرتا" في الصيف الماضي، ارتدى العديد من الحضور قبعات على طراز MAGA (حركة اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى)، كتب عليها "اجعل ألبرتا عظيمة مرة أخرى"، مشيدين بترامب. وبينما أراد معظم الحاضرين في التجمع أن يروا ألبرتا تصبح دولة مستقلة تماماً، أظهر البعض دعمهم لاحتمال آخر: أن تصبح ألبرتا الولاية الأميركية رقم 51.

ضغوط ترامب على أوتاوا

من جهته أقحم ترامب التوتر مع أوتاوا في معركة الحد من نفوذ الصين، إذ حذر أول من أمس في حديث مع الصحافيين، عقب زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى بكين، عندما سئل عن تعليقه حيال دخول بريطانيا في "علاقات تجارية" مع الصين، "إنه أمر خطير جدا بالنسبة لهم أن يفعلوا ذلك". وستارمر أول رئيس وزراء بريطاني يزور الصين منذ عام 2018، وثالث مسؤول غربي كبير تستقبله بكين أخيراً بعد كارني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لكن ترامب أضاف بعد تعليقه بشأن بريطانيا، أن "الأمر الأكثر خطورة باعتقادي دخول كندا في علاقات تجارية مع الصين. وضع كندا ليس جيداً، بل تعاني من وضع سيئ للغاية، ولا يمكن اعتبار الصين هي الحل".

كما بدأ ترامب معركة الرسوم التجارية مبكراً مع أوتاوا، فيما حاول كارني على مدى العام الماضي الحد من التوتر الاقتصادي بين البلدين، إلا أنه، قال أخيراً في تصريحات، إن مراجعة اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة ستبدأ قريباً، واصفاً التعامل مع الإدارة الأميركية الحالية بأنه "غير طبيعي" نظراً للضغوط المستمرة. وهدد الرئيس الأميركي، أول من أمس أيضاً، كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على أي طائرة تباع في الولايات المتحدة، في أحدث ضربة ضمن حربه التجارية مع الجار الشمالي. وجاء تهديد ترامب، الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تهديده الأسبوع الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع المستوردة من كندا إذا مضت قدماً في الاتفاق التجاري المزمع مع الصين. لكن تهديد ترامب لم يتضمن أي تفاصيل حول موعد فرض ضرائب الاستيراد، خصوصاً وأن كندا قد أبرمت اتفاقاً بالفعل مع الصين، وسط تأكيد كارني أنه أخبر ترامب بأن كندا تخطط للتنويع مبتعدة عن الولايات المتحدة من خلال إبرام عشرات الاتفاقيات التجارية الجديدة.

