- تعهدت إدارة ترامب بإعادة تنظيم الوجود العسكري الأمريكي للتركيز على التهديدات في نصف الكرة الغربي وشرق آسيا، مع تقليل التركيز على الشرق الأوسط وأوروبا، ودمج القيادات العسكرية تحت سلطة "القوات الدولية الأميركية". - تهدف الاستراتيجية إلى تحديث "مبدأ مونرو" لتعزيز الهيمنة الأمريكية في أمريكا اللاتينية، ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالمخدرات، ودعم الحلفاء في أوروبا وآسيا، خاصة فيما يتعلق بتايوان. - أثارت الخطة جدلاً حول فعاليتها، حيث يرى بعض المحللين أن دمج القيادات قد يعقد المهام، بينما يعتقد آخرون أن التركيز الجديد يعكس التحديات الحقيقية.

في استراتيجية الأمن القومي لإدارته التي نشرت هذا الشهر، تعهد الرئيس دونالد ترامب بتعديل حضور الولايات المتحدة العسكري العالمي للتعامل مع وصفته الاستراتيجية بـ"التهديدات العاجلة في الجزء الذي نحن فيه من الكرة الأرضية والابتعاد عن الميادين التي تراجعت أهميتها النسبية للأمن القومي الأميركي خلال السنوات أو العقود الأخيرة". ويبدو أن إدارة ترامب تتحرك سريعاً في هذا الاتجاه، وهو ما أشارت إليه صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مصادر، إذ كشفت، الثلاثاء الماضي، أن البنتاغون يعمل على خطة ستحدث أكبر تغيير في هرم القيادة العسكرية منذ عقود، وقد تتضمن دمج القيادة المركزية بالشرق الأوسط والقيادتين الأوروبية والأفريقية تحت سلطة هيئة جديدة تحمل اسم القوات الدولية الأميركية.

وذكرت الصحيفة أن كبار مسؤولي البنتاغون يُعدّون خطة لخفض مرتبة عدد من المقرات الرئيسية في الجيش الأميركي وتحويل موازين القوى بين كبار جنرالاته، في عملية دمج كبرى يسعى إليها وزير الحرب بيت هيغسيث، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ومن المتوقع أن يقدّم رئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كين، مقترح الخطة إلى هيغسيث خلال الأيام المقبلة. وستُكمل هذه الخطوات، وفق المصادر نفسها، جهود الإدارة الرامية إلى تحويل الموارد بعيداً عن الشرق الأوسط وأوروبا، والتركيز أساساً على توسيع العمليات العسكرية في نصف الكرة الغربي. وتدعو الخطة، بحسب الصحيفة، أيضاً إلى إعادة تنظيم القيادة الجنوبية الأميركية والقيادة الشمالية الأميركية، اللتين تشرفان على العمليات العسكرية في نصف الكرة الغربي، تحت مقر جديد يُعرف باسم "القيادة الأميركية للأميركيتين"، أو "أميريكوم"، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وناقش مسؤولو البنتاغون أيضاً إنشاء "قيادة القطب الشمالي الأميركية" التي سترفع تقاريرها إلى "أميريكوم"، لكن يبدو أن هذه الفكرة قد تم التخلي عنها، وفقاً لمطلعين على الأمر.

وقال مسؤول في وزارة الحرب الأميركية (الدفاع سابقاً)، لـ"العربي الجديد" تعليقا على ما نشر، إنه "وفقاً لسياسة وزارة الحرب لن نعلق على الوثائق المسربة أو على المناقشات الداخلية التي تم تداولها، أو على مسائل لم يتم البت فيها بعد". ورفض المسؤول ما لمحت إليه صحيفة واشنطن بوست بوجود انقسام داخل الوزارة بخصوص الخطط الجديدة، وقال "إن أي تلميح إلى وجود انقسام داخل الوزارة عار تماماً عن الصحة، فالجميع في الوزارة يعملون لتحقيق الهدف نفسه في ظل هذه الإدارة (إدارة ترامب)".

ولم تنف تصريحات المسؤول الرسمي أي شيء عن وجود خطة لإجراء تعديلات لإعادة ترتيب ميزان القوى داخل البنتاغون، وتحويل الموارد بعيداً عن الشرق الأوسط وأوروبا والتركيز على توسيع العمليات في نصف الكرة الغربي، مع تقليل عدد مقرات القيادة العسكرية العليا من 11 إلى 8 بحيث تكون القيادة الأميركية لمنطقة الهندي – الهادئ، قيادة السايبر، قيادة العمليات الخاصة، قيادة الفضاء، القيادة الإستراتيجية، وقيادة النقل، وخفض عدد الجنرالات والأدميرالات ذوي الأربع نجوم الذين يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى هيغسيث.



مارك كيميت: هيغسيث يعتقد أن التحديات الحقيقية لأميركا هي في النصف الغربي من الكرة الأرضية وشرق آسيا



وتكشف مراجعة خطط الوجود العسكري وأماكنه في استراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب بوضوح إمكانية توافق التقارير التي نشرت حول تعديل في مقرات القيادة العسكرية مع خطط الاستراتيجية، حيث تقول إنها تريد تحقيق عدة أهداف عالمياً بالترتيب، أولها ضمان استقرار نصف الكرة الغربي لمنع الهجرة والعصابات الإجرامية وإرهابيي المخدرات، وثانيها الحفاظ على حرية الملاحة عالمياً، وثالثها دعم الحلفاء للحفاظ على حرية وأمن أوروبا، ورابعها منع أي قوة معادية من السيطرة على الشرق الأوسط.

إدارة ترامب تعمل على تحديث "مبدأ مونرو"

وعلى مستوى التنفيذ، أظهرت الاستراتيجية أن إدارة ترامب تعمل على تحديث "مبدأ مونرو" القائم منذ قرنين، وأعلنت في إطاره الولايات المتحدة التي كانت حديثة العهد حينذاك أن أميركا اللاتينية منطقة محظورة على القوى المنافسة، ولا سيما القادمة من أوروبا. وتضمنت إعلان وتطبيق "مُلحق ترامب على مبدأ مونرو"، وتعزيز هيمنة الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية.

وفيما يخص الوجود العسكري للولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي، نصت الاستراتيجية على 4 نقاط واضحة، وهي إعادة تنظيم الوجود العسكري العالمي لمواجهة التهديدات العاجلة، ووجود أكبر لحرس الحدود والقوات البحرية للسيطرة على الممرات البحرية وإحباط الهجرة غير الشرعية والحد من الإتجار بالبشر والمخدرات، والسيطرة على طرق العبور الرئيسية في وقت الأزمات، ونشر قوات لتأمين الحدود، وهزيمة عصابات المخدرات، مع استخدامها القوة المميتة عند الضرورة بدلاً من سياسة إنفاذ القانون الحالية، التي وصفتها الاستراتيجية بالفاشلة، وإنشاء نطاق الوصول إلى المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية وتوسيعه.

وفيما يخص الجزء الخاص بمنطقة آسيا والصين، عنونته إدارة ترامب بـ"كسب المستقبل الاقتصادي وتجنب المواجهة العسكرية"، وركزت على أن ردع أي صراع حول تايوان يعد أولوية من خلال "الحفاظ على التفوق العسكري" والحفاظ على السياسة الأميركية طويلة الأمد بشأنها، التي تعني ألا تدعم الولايات المتحدة أي تغيير للوضع الراهن، ونصت على ضرورة بناء جيش قادر على الردع، وقالت بوضوح إن "الجيش الأميركي لا يستطيع ولا ينبغي أن يُطلب منه فعل ذلك بمفرده، ويجب على الحلفاء زيادة الإنفاق الدفاعي من أجل الدفاع الجماعي، والسماح للجيش الأميركي بالوصول إلى أكبر موانئهم ومنشآتهم الأخرى، مشدداً على إصرار إدارة ترامب على زيادة تقاسم الأعباء مع اليابان وكوريا الجنوبية، ووجوب حثهما على زيادة إنفاقهم العسكري.

استراتيجية ترامب بشأن أوروبا

وفيما يخص أوروبا، قالت استراتيجية إدارة ترامب إنه ليس من الواضح ما إذا كانت بعض الدول الأوروبية ستمتلك اقتصاداً وجيوشاً قوية بما يكفي لتظل حلفاء موثوقا بها، بينما لم يتناول الجزء الخاص بالحليف الحالي أي إشارات إلى تعزيز التعاون العسكري، ونصّت بوضوح على أن استراتيجية أميركا مع أوروبا يجب أن تعمل على "تمكينها من الاعتماد على نفسها، والعمل بما هي مجموعة من الدول المتحالفة ذات السيادة، بما في ذلك تحملها المسؤولية الأساسية عن الدفاع عن نفسها دون أن تهيمن عليها أي قوة معادية"، وهو ما يعد إشارة واضحة إلى ما تخطط إدارة ترامب لتنفيذه بالابتعاد عن حماية أوروبا.

أما فيما يخص الشرق الأوسط، فنصت الاستراتيجية على أن "أيام سيطرة الشرق الأوسط على السياسة الخارجية الأميركية انتهت". وانتقدت سياسة "حروب بناء الأمة العقيمة"، ولم تشر إلى وجود عسكري أميركي في الشرق الأوسط، معتبرة أن المنطقة في طريقها للسلام والبناء. وفيما يخص منطقة أفريقيا، قالت الاستراتيجية إن الولايات المتحدة ينبغي أن تركز على الشراكة مع بعض الدول لتخفيف حدة الصراع وتعزيز العلاقات التجارية، ودعت إلى تجنب أي وجود أو التزامات أميركية طويلة الأجل، مع التركيز على التجارة والاستثمار والحذر من عودة نشاط جماعات إرهابية في بعض الأجزاء.



لورانس كورب: دمج الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا سيؤدي إلى تعقيد تنفيذ المهام



وقال المحلل العسكري مارك كيميت، نائب مساعد وزير الدفاع الأسبق لشؤون الشرق الأوسط والذي خدم في مناطق بالشرق الأوسط وأوروبا، لـ"العربي الجديد"، إنه يعتقد أن هيغسيث في إطار الخطط المطروحة لدمج عدد من القيادات تحت مسمى قيادة واحدة، يرى أن "هذه القيادات المنفصلة أصبحت كبيرة جداً وغير فعالة، وأنه من خلال دمجها في مقر واحد يمكن استغلال الكفاءات"، مضيفاً أنه يعتقد أن الخطط المطروحة تشير أيضاً إلى أن الوزير يريد نقل تركيز الموارد من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط لاعتقاده أن التحديات الحقيقية للولايات المتحدة هي في النصف الغربي من الكرة الأرضية وشرق آسيا/الصين.

ورأى كيميت أن هيغسيث يحاول تقليل أعداد الأشخاص المشاركين في عملية اتخاذ القرار وتسريع قرارات المقاتلين، وخفض مستوى البيروقراطية، وذلك من خلال تقليل عدد القيادات. وعما قد تثيره هذه الخطة داخل لجان القوات المسلحة، قال: "يتحمل الكونغرس مسؤولية رقابية رئيسية على الجيش، وهذه المقرات التي قد ينظر في دمجها تم إنشاؤها عن طريق الكونغرس بموجب قانون غولدووتر نيكولز لعام 1986"، مضيفا أنه من المتوقع أن يرغب الكونغرس في إبداء رأيه إذا تم تعديل أي بند من القانون.

من جهته، اعتبر المحلل العسكري لورانس كورب، مساعد وزير الدفاع الأسبق، أن مقترح التغييرات الذي نشر حال دقته، سيجعل الأوضاع أسوأ على أرض الواقع. وقال، لـ"العربي الجديد": "دمج الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا سيؤدي إلى تعقيد تنفيذ المهام، لأنه سيعني أيضاً تقليص أعداد الكثير من الجنرالات الذين لديهم الخبرة والتخصص للمساعدة في تقديم المعلومة حال الحاجة إليها"، مضيفاً أن هناك أيضاً حاجة لدى القيادات للتركيز على ملف بعينه بدلاً من التركيز على ملفات كبيرة، مثل أوروبا أو أفريقيا والشرق الأوسط معاً.

وقدّر أنه حال صحة ما نشر وتنفيذه، أي دمج مقرات القيادة، فإن هذا سيضعف الأمن الأميركي وسيؤثر على عمل القادة العسكريين. وتابع: "عندما تقول مثلاً إنه لا يمكنك العمل فقط على الشرق الأوسط والعمل أيضاً على أفريقيا، فإنه من المستحيل تحقيق التخصص والاهتمام الذي تريده. لا يعني هذا أننا سنخرج من الشرق الأوسط أو أوروبا أو أفريقيا، وإنما يعني أنه لن يكون لدينا نفس العدد من القوات أو نفس العدد من المحترفين، وأنه سيتم خفض أعداد القيادات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا". وأضاف أن إدارة ترامب تقول إن أوروبا يجب أن تنفق نحو 5% من الناتج المحلي على الدفاع والتعامل مع أوضاعها. وأشار إلى أن إدارة ترامب تريد إعطاء الأولوية لما يحدث في الأميركيتين، موضحاً: "إدارة ترامب تقول إن سياستها الخارجية هي التركيز على ما يحدث حولنا، وأن نترك الدول الأخرى تتعامل مع المشاكل حول العالم. هم يقولون نريد التركيز على المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين الذين يسببون كل أنواع الجرائم"، معتبراً أن آسيا أيضاً لن تتأثر بالخطة.