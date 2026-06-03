إدارة ترامب تؤكد أن الرئيس بصحة "مذهلة"

- أكد الدكتور محمد أوز، مدير مراكز الرعاية والخدمات الطبية الأميركية، أن الرئيس دونالد ترامب يتمتع بصحة "مذهلة" وقدرة فريدة على العمل بنشاط طوال اليوم، رغم التساؤلات حول صحته بعد الفحص الطبي الروتيني. - ترامب، الذي سيبلغ الثمانين قريباً، هو أكبر رئيس للولايات المتحدة، ويحتاج لإنقاص وزنه رغم تمتعه بصحة "ممتازة"، وفقاً لتقرير طبي حديث. - أثارت صور لكدمات في يدي ترامب تكهنات حول صحته، وأرجع البيت الأبيض ذلك لاستخدام أدوية تسييل الدم، مع تأكيد إصابته بقصور وريدي مزمن.

أكد مسؤول طبي في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الأخير يتمتع بصحة "مذهلة"، وذلك بعد فشل الفحص الطبي الروتيني في تبديد التساؤلات المحيطة بصحته. وكان محمد أوز، مدير مراكز الرعاية والخدمات الطبية الأميركية، يتحدث إلى الصحافيين أمس الثلاثاء، بعد صدور تقرير طبي عن حالة ترامب الصحية الجمعة الماضي.

وقال أوز، المعروف باسم "الدكتور أوز" نسبة الى البرنامج التلفزيوني الذي قدّمه لأكثر من عقد، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض "إذا نظرتم إلى هذه السجلات، إنها مذهلة". وأضاف "هذا القدر من الطاقة وهذا المستوى من التركيز الذهني لا يأتيان من فراغ (...) والرئيس يتمتع بقدرة فريدة على مواصلة العمل بنشاط وحيوية طوال اليوم".

يُذكر أن ترامب الذي سيبلغ الثمانين في 14 يونيو/ حزيران الحالي، هو أكبر شخص يتولى رئاسة الولايات المتحدة على الإطلاق. وذكر تقرير طبي صدر الأسبوع الماضي أنه يتمتع بصحة "ممتازة" ولكنه في حاجة إلى إنقاص وزنه. ورفض أوز التساؤلات حول سبب خضوع ترامب لثلاثة فحوص طبية "سنوية" خلال العام الماضي، مقارنة بفحص واحد سنوياً لسلفه جو بايدن. وقال "أعتقد فعلاً أنه حريص على التأكد من أن كل شيء يسير على ما يرام"، مضيفاً أن ترامب "دقيق للغاية".

وثارت تكهنات متكررة خلال الفترة الأخيرة بشأن صحة ترامب، بعدما انتشرت عبر الإنترنت صور لكدمات في يديه، بدا أن بعضها تغطيه مستحضرات تجميل، إضافة إلى ظهور ساقيه بشكل متورم. وكان البيت الأبيض أرجع الكدمات، في وقت سابق، إلى استخدام أدوية تسييل الدم. وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلن البيت الأبيض أن ترامب يعاني قصوراً وريدياً مزمناً، وهي حالة غير خطيرة تصيب أوردة الساقين وتظهر بشكل أساسي لدى كبار السن.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)