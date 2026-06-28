إدارات مستحدثة

- أعلنت وزارة الخارجية السورية عن تعيين ستة مستشارين وأحد عشر مدير إدارة جديد، مع تثبيت بعض المديرين الذين كانوا يديرون شؤون الإدارة بالوكالة ونقل آخرين بين الإدارات. - استحدثت الوزارة إدارات جديدة دون دراسة واضحة للاحتياجات، مثل إدارة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مما قد يسبب تضاربًا في العمل مع الإدارات القائمة. - هناك مخاوف من أن استحداث هذه الإدارات يهدف لتأمين مناصب لأشخاص معينين بدلاً من تلبية احتياجات حقيقية، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه التغييرات.

أعلنت وزارة الخارجية السورية، الأسبوع الماضي، عن تعيين عدد من المستشارين ومديري الإدارات في الوزارة، إذ عيّنت ستة مستشارين جدد في شؤون مختلفة، وأحد عشر مدير إدارة جديد، إلا أن المديرين الجدد الذين جرى تعيينهم لم يُستبدلوا جميعاً بمديري إدارات سابقين كما فُهم من قرار التعيين، وإنما هناك مديرو إدارات كانوا يديرون شؤون الإدارة بالوكالة وقد جرى تثبيتهم، وهناك من نقلوا من إدارة إلى أخرى. كما تجرى بالتزامن مع قرار التعيين استحداث عدد من الإدارات التي عُيّن عدد من الشخصيات لتولي شؤونها.

لكنّ المستغرب في موضوع استحداث تلك الإدارات أنّ تشكيلها لم يأت نتيجة حاجة حتّمت على الوزارة استحداث جسم إداري يلبي هذه الحاجة، كما هو سائد في كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التي قد ينتج تطور ما في عملها احتياجاً إضافياً، فتقوم بدراسة هذا الاحتياج وتؤسس بناء على تلك الدراسة جسماً إدارياً يتناسب مع حجم هذا الاحتياج قد يكون دائرة تتبع لقسم، أو قسم يتبع لمديرية، أو مديرية تتبع لإدارة بحسب ما يتطلب تلبية هذا الاحتياج. كما يجرى توصيف العمل الذي يتوجب على هذا الجسم الإداري القيام به، وتُحدّد مهامه، بحيث لا يتعارض مع عمل أجسام إدارية أخرى وإنما يتكامل معها.

هذا الأمر لا يبدو أنه قد حصل خلال استحداث الإدارات الجديدة في وزارة الخارجية، لأسباب منطقية تشي بأن تلك الإدارات قد استحدثت حتى قبل أن تُحدد وتُوصّف مهامها والاحتياج الذي ستغطيه في الوزارة. فعلى سبيل المثال، استُحدثت إدارة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لم تكن موجودة في الوزارة بسبب وجود إدارتين تقومان بعمل متكامل في ما يخص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، هما إدارة القانون الدولي وإدارة المنظمات الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يخلق نوعاً من التضارب في عمل تلك الإدارات، ما لم يتم وضع إطار يصف عمل هذه الإدارة وفق الاحتياج الذي استدعى تشكيلها.

أما إدارة التمثيل الدبلوماسي المستحدثة أيضاً، فيدلّ اسمها على عدم وضوح ما تقوم به، كون عمل وزارة الخارجية كلّه يقوم على التمثيل الدبلوماسي. فالتسمية هنا تشبه إحداث وزارة الزراعة لإدارة تحت اسم إدارة الزراعة، وكذلك إدارة اللاجئين والمغتربين المستحدثة لم تحدد في ما إذا كانت تعنى باللاجئين والمغتربين السوريين في الخارج أم إنها تشمل اللاجئين الأجانب في سورية. هذه الإدارات وغيرها من المواقع الإدارية الرفيعة التي تستحدث في سورية، يخشى أن يكون استحداثها بسبب تأمين منصب ما، لشخص ما لا يقبل بأقل من مدير إدارة أو معاون لمعاون وزير أو مسؤول كبير، لا نتيجة للحاجة التي تفرض هذا الاستحداث.