إخماد حريق في محيط القنصلية الأميركية في دبي بعد اعتداء بمسيّرة

تمكّنت السلطات الإماراتية من إخماد حريق بمحيط القنصلية الأميركية في دبي نتج عن اعتداء بطائرة مسيّرة ليل الثلاثاء، دون الإبلاغ عن إصابات، وفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وذلك غداة تعرض السفارة الأميركية في الرياض لاعتداء إيراني. وقال سكان لوكالة فرانس برس إنهم سمعوا دوي انفجار قوي، وروت إحداهن أنها رأت حريقاً في مقرّ القنصلية الأميركية.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في منشور على منصة إكس بأن الجهات المختصة "نجحت في إخماد حريق محدود في محيط القنصلية الأميركية بدبي نتيجة عملية استهداف بـ(درون)، ولم تنتج عن الحادث أي إصابات". وأشارت مراسلة فرانس برس إلى أن الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول مكان القنصلية، فيما اكتظت الشوارع المجاورة لمقرّ القنصلية الواقع بمنطقة بر دبي بأفراد يحاولون معرفة ما يحصل، لكن رجال شرطة بملابس مدنية أبعدوهم عن الموقع.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الثلاثاء، وقوع ضربة بطائرة مسيّرة على مقربة من قنصلية بلاده في دبي، مشيراً الى أن جميع العاملين فيها بخير. وقال روبيو للصحافيين في واشنطن "للأسف، أصابت طائرة مسيّرة مرأباً ملاصقاً للمبنى... وتسببت باندلاع حريق في المكان. تمّ إحصاء جميع أفراد الطاقم".

وتتعرض دبي ومدن خليجية أخرى لاعتداءات إيرانية متواصلة منذ السبت، رداً على العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. ويُعد حادث القنصلية الأميركية في دبي ثالث اعتداء إيراني على مقرّ بعثة أميركية في الخليج، بعد تعرّض سفارة واشنطن في الرياض لاعتداء بمسيّرتين ليل الاثنين الثلاثاء، وسفارة واشنطن في الكويت لاعتداء بمسيّرات الاثنين.

وتسبّب سقوط شظايا طائرة مسيّرة نتيجة اعتراضها من الدفاعات الجوية على واجهة أحد مباني أبراج الاتحاد في العاصمة الإماراتية، الأحد، بإصابة امرأة وطفلها بجروح طفيفة، فضلا عن أضرار مادية بسيطة، وفق مكتب أبوظبي الإعلامي. وقُتل ثمانية أشخاص في دول الخليج منذ السبت في اعتداء إيراني واسع استهدف قواعد عسكرية وسفارات أميركية، فضلا عن مطارات وموانئ وفنادق ومبان سكنية، بينهم عسكريان في الكويت.

(العربي الجديد، فرانس برس)