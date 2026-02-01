إخلاء وادي تيرا الباكستاني: مخاوف من صراع واسع

- الوضع الإنساني في وادي تيرا مأساوي، حيث نزح حوالي 100 ألف شخص بسبب النزاع والظروف الصعبة، مع وفاة خمسة أطفال نتيجة نقص الدعم الإنساني وإغلاق الطرق بسبب الثلوج. - التوترات السياسية والعسكرية تتصاعد بسبب تصريحات الحكومة الباكستانية حول عدم نية الجيش القيام بعمليات عسكرية، مما أثار غضب السكان المحليين والقيادات القبلية، وزاد من الجدل حول نوايا الحكومة والجيش. - الصراع الإقليمي يتفاقم مع احتمالية تحول وادي تيرا إلى بؤرة لتنظيم داعش، مما يعكس تعقيدات الصراع بين أفغانستان وباكستان وتأثيره على السكان المحليين.

تصدّر وادي تيرا الاستراتيجي في مقاطعة خيبر القبلية في شمال غرب باكستان المحاذي للحدود الأفغانية، واجهة الأحداث راهناً في البلاد. فخلال الأسبوعين الأخيرين بدأ إخلاء الوادي، الذي يربط العديد من المناطق القبلية من سكانه، وسط مخاوف من تحوله إلى بؤرة صراع جديدة، خصوصاً في ظل مؤشرات على نشاط متصاعد لتنظيم داعش فيه.

وخلال الأسبوعين الماضيين نزح تقريباً نصف سكان الوادي، أي نحو 100 ألف شخص، وفق الأرقام التي تعلنها الحكومة المحلية، وسط ظروف صعبة للغاية، حيث كانت الثلوج تتساقط ولم تكن القوات المسلحة الباكستانية تسمح بالدخول للحافلات إلى الوادي، ما أدى إلى وفاة خمسة أطفال على الأقل وفق مصادر قبلية. كما أن الوضع الإنساني لا يزال صعباً للغاية، وما زال نصف سكان الوادي في منازلهم، ولا يصل إليهم الطعام ولا الشراب، ولا يتوفر الدواء داخل الوادي.

وقال الزعيم القبلي من وادي تيرا محمد أمان شيرو، لـ"العربي الجديد"، إن "الناس داخل الوادي في أسوأ حال، لا يوجد طعام ولا شراب، كما باتت كل احتياجات الحياة مفقودة، والطرق كلها مغلقة بسبب الثلوج. الطرق المؤدية إلى المراكز وثكنات الجيش تُنظّف، بينما الطرق الأخرى التي من الممكن أن يتحرّك الناس عليها باتت مغلقةً بسبب الثلوج، كما لا تسمح قوات الجيش بالدخول إلى الوادي، والوضع مأساوي للغاية"، متهماً الحكومة المركزية والإقليمية بأنهما "تواصلان الصراع فيما بينهما، بينما سكان وادي تيرا يموتون من شدة البرد وقلة الطعام، كما لا يوجد أي نوع من الرعاية الصحية والدواء في الوادي".



شفاعت علي خان: إخلاء وادي تيرا بداية مرحلة جديدة من الصراع بين أفغانستان وباكستان



وبعد نقاشات طويلة بين الجيش والزعامة القبلية جرى التوافق بين الطرفين على إخلاء المنطقة، ليشنّ الجيشُ عمليةً ضدّ المسلحين، وفق اللجنة القبلية. وتنص الاتفاقية بين الطرفين على خروج جميع سكان وادي تيرا بين 10 يناير/كانون الثاني الماضي والـ25 منه، في المقابل تمنح الحكومةُ كلّ أسرة 250 ألف روبية باكستانية (الدولار يساوي 280 روبية) عند الخروج، علاوةً على تسليم كل أسرة 50 ألف روبية باكستانية من أجل دفع إيجار للمنازل التي يستأجرونها في أي مكان في باكستان. وبعد أن نزح نصف سكان الوادي، نفى وزير الدفاع الباكستاني خواجه أصف في 26 يناير الماضي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الإعلام عطار تارر في إسلام أباد، نية الجيش والقوات المسلحة القيام بأي عملية مسلحة في وادي تيرا، مشدداً على أن سكان الوادي يتركون المنازل بإرادتهم ومن دون وجود أي إشعار أو بلاغ أو ضغط من قبل مؤسسات الدولة، تحديداً الجيش الباكستاني، مشيراً إلى أن سكان الوادي يتركون منازلهم بسبب الطقس وشدّة البرد. كما أعلن وزير الداخلية في شؤون الدولة طلال شودري، القيادي في الحزب الحاكم، أنه لا توجد أي نية للجيش أو الحكومة بالقيام بأي عملية مسلحة في وادي تيرا، مشدداً على أن سكان وادي تيرا يريدون ترك المنطقة طواعية.

غضب سكان وادي تيرا

وأثارت تصريحات الوزيرين غضباً عارماً في صفوف القبائل، تحديداً سكان وادي تيرا. وقال زعيم لجنة القبائل التي وقّعت الاتفاق مع الجيش، كمال الدين خان أفريدي، لوسائل الإعلام، إنه ترأس "اللجنة القبلية المكونة من 24 زعيماً قبلياً التي وقّعت اتفاقية إخلاء الوادي من السكان مع الجيش، وتم التوافق على عدم الإفصاح عن كل بنود الاتفاقية، ولكن إذا استمرت الحكومة المركزية والجيش في تعاملهما الحالي، فسنعلن أمام وسائل الإعلام ما جرى التوافق عليه، وسنُفصح عن الكثير من الحقائق".

من جهته، صبّ رئيس الحكومة المحلية بإقليم خيبربختونخوا التي يتزعمها حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان (حركة الإنصاف)، سهيل خان أفريدي، غضبه على الحكومة المركزية والجيش. وقال، في تصريح في 27 يناير الماضي، إنه إذا كانت الحكومة المركزية والجيش يعلنان عدم وجود نيّة لشن عملية مسلحة هناك، لماذا يُرغم سكان وادي تيرا على النزوح، معلناً انعقاد اجتماع قبلي قريباً، كي تتخذ القبائل قرارها حيال ما وصفه بالتلاعب بحياة القبائل. وأكد أن الجيش يجبر السكان على النزوح، ثم يأتي ويقول إنهم ينزحون رغبة منهم وبسبب الأوضاع الجوية، كما لا توجد أي نية لشن عملية عسكرية.

وأثار تعامل الجيش والحكومة مع ملف وادي تيرا جدلاً واسعاً. وقال القيادي في حركة الإنصاف شفيع الله خان، في تصريح صحافي في 30 يناير، إن الحكومة المركزية هي وراء قضية وادي تيرا والمعاناة التي يواجهها سكانه، وكان من أهدافها خلق مشاكل للحكومة الإقليمية، معتبراً أنها أرادت أن تخرج سكان وادي تيرا كي تكون القضية عبئاً إضافياً على كاهل الحكومة المحلية. وشدد على أن الجيش إذا كان يريد القيام بعملية مسلحة، والحكومة المركزية تؤكد ذلك مراراً على لسان وزرائها، حينها لا داعي لخروج من بقي من سكان الوادي. وتساءل: لماذا القوات المسلحة ترغم من بقي من سكان وادي تيرا على الخروج ولا تسمح لمن خرجوا من الوادي بالعودة، وهم 100 ألف شخص؟ ما يعني أن هناك لعبة تدار من وراء الستار.

مرحلة جديدة من الصراع

وعن ذلك، قال المحلل الأمني الباكستاني شفاعت علي خان، لـ"العربي الجديد"، إن القضية أكبر من الخلافات بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية، فوادي تيرا وما يحدث هناك بداية مرحلة جديدة من الصراع بين أفغانستان وباكستان، وسيكون له تأثير كبير على المنطقة. وأضاف أن إخلاء وادي تيرا من السكان بشكل كامل، وهو منطقة استراتيجية ومهمة، له أبعاد خطيرة، ودلالات على أن منطقة القبائل ستكون مقبلةً على نوع جديد من الصراع المسلح بين الأطراف المختلفة.



عبد المجيد خان: الخطوة الأولى إخلاء المنطقة من سكانها ثم تحويلها إلى بؤرة لداعش



وفي السياق، قال أحد سكان وادي تيرا والذي يعيش في مدينة بيشاور ويدعى أنصار الله آفريدي، لـ"العربي الجديد": "رأينا في الأيام الماضية دخول أعداد كبيرة من عناصر داعش مع رايات سود إلى وادي تيرا. عناصر داعش كانوا يتحركون بدون خوف وفوقهم طائرات بلا طيار. عادة مسلحو طالبان الباكستانية لا يتحركون في وضح النهار، لا سيما عندما تكون الطائرات بلا طيار في الجو، لكن مسلحي داعش يدخلون المنطقة من دون خوف"، مشيراً إلى أن هناك زعماً سائداً أن المنطقة ستصبح بؤرة لتنظيم داعش. ولفت إلى أن هناك أنشطة قوية في منطقة الشمال الغربي، تحديداً في المقاطعات القبلية، لتنظيم وترتيب وتقوية أبناء الفكر السلفي والجماعات المسلحة الأخرى التي تتناغم أجنداتها إلى حد ما مع "داعش"، مثل "جيش طيبة" و"جيش محمد" وغيرهما.

ويوافق مع هذا السيناريو المحلل الأمني شفاعت علي خان الذي قال لـ"العربي الجديد" إنه "نتيجة تقوية تنظيم داعش سيتم صيد عصفورين بحجر واحد، التنظيم سوف يتولى مواجهة طالبان الباكستانية في منطقة القبائل، بالتالي تصبح منطقة القبائل بؤرة صراع، وتبقى باقي المناطق الباكستانية بعيدة عن نفوذ طالبان الباكستانية. كما أن داعش عدو حكومة طالبان الأفغانية، وينشط ضدها في أفغانستان، وبالتالي هو سلاح جيد في يد باكستان ضد حكومة طالبان. لذا هناك عمل على خطة تسليم بعض المناطق القبلية لتنظيم داعش، ووادي تيرا قد يكون البداية".

يُذكر أن مسؤولين في حكومة طالبان الأفغانية، وعلى رأسهم المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد، أكدوا مراراً أن تنظيم داعش له مراكز تدريب وتجنيد في منطقة مستونك بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان، ويتم ترتيب وتخطيط الهجمات المسلحة داخل أفغانستان في تلك المراكز، متهماً الجيش والاستخبارات الباكستانية بأنها تقوم بدعم ومساندة "داعش".

لكن السؤال الأبرز هو لماذا إخلاء وادي تيرا من سكانه في حين أن وجود المسلحين شيء روتيني في تلك المناطق؟ يجيب عليه المحلل الأمني الأفغاني العميد المتقاعد عبد المجيد خان قائلاً، لـ"العربي الجديد"، إن هناك فرقاً كبيراً بين مسلحي طالبان الباكستانية ومسلحي "داعش"، إذ إن منطقة القبائل ليست مهيئة لمسلحي "داعش" لسببين: لأن القبائل على المذهب الحنفي، وهم متشددون للغاية، ومعارضون للفكر السلفي، بينما تنظيم داعش له فكر سلفي تُعارضه القبائل، لذا من الضروري إخلاء المنطقة من القبائل. وأضاف أن طالبان الباكستانية بفصائلها وأفرعها المختلفة، هم من أبناء تلك القبائل، إما من باكستان وإما من سكان أفغانستان، وبالتالي القبائل تتقبلهم، بينما جزء كبير من عناصر "داعش" من دول أخرى، مثل تركيا وطاجكستان وأوزبكستان، وبعضهم من إقليم البنجاب والسند وحتى بينهم بنغاليون، فهم أجانب ومعارضون للفكر السائد، وبالتالي تلك القبائل ستحاربهم، لذا الخطوة الأولى إخلاء المنطقة من سكانها ثم تحويلها إلى بؤرة لـ"داعش". وشرح أن عدد السكان في وادي تيرا أقل مقارنة بالمناطق القبلية الأخرى، ما يعني أن إخلاءه سهل، ثم إن الوادي يربط كل المنطقة القبلية وبين أفغانستان وباكستان، وأهميته تنبع من أنه يقع بين سلسلة الجبال، فهو مركز استراتيجي بامتياز.