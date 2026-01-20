إخلاء سبيل الناشط المصري أحمد دومة بكفالة مالية باهظة

أعلن المحامي الحقوقي البارز خالد علي، أن نيابة أمن الدولة في مصر انتهت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، من التحقيق مع الناشط السياسي والشاعر أحمد دومة، بعدما وجهت إليه تهمة نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة داخل وخارج البلاد. وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها مائة ألف جنيه. وحضر التحقيق مع دومة كل من المحاميين الحقوقيين، نبيه الجنادي، وماهينور المصري، وهدى نصر الله، وخالد علي.

ولم يسلم الناشط السياسي البارز أحمد دومة، وهو المفرج عنه قبل سنوات بموجب عفو رئاسي، من محاولات الزج به عدة مرات في السجون منذ خروجه، ففي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن استلامه لقرار استدعاء للتحقيق في نيابة أمن الدولة، للمرة الخامسة في قضية سادسة في أقل من عام واحد.

وفي التحقيقات السابقة، أخلي سبيله بكفالة مالية، بعد مواجهته باتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها"، على خلفية المنشورات التي يكتبها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "شبر وقبضة" والتي كان يتناول فيها أحداث ووقائع تحدث للمساجين داخل السجون المصرية.

وفي 26 إبريل/ نيسان 2025، قررت نيابة أمن الدولة، إخلاء سبيل دومة بكفالة 10 آلاف جنيه. جاء ذلك بعد الاستماع لأقواله، في التحقيقات على ذمة القضية رقم 2563 لسنة 2025 حصر أمن دولة. بعدما وجهت له النيابة في القضية اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها"، على خلفية المنشورات التي يكتبها على صفحته في فيسبوك.

وسبق وأن جرى استدعاء دومة في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، للتحقيق معه على ذمة القضية 5892 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا. وبعد نحو 5 ساعات من التحقيق، قررت النيابة آنذاك إخلاء سبيله بكفالة 20 ألف جنيه، بتهمة إذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج.

وجاءت التحقيقات معه على خلفية التغريدات التي نشرها عبر حسابه الشخصي، والتي يتساءل فيها عن حقيقة استقبال ميناء الإسكندرية سفينة ألمانية تدعى "كاثرين" تحمل مواد متفجرة لمصلحة شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية، وكذلك تغريدات حول مرور سفينة حربية إسرائيلية تحمل العلمين الإسرائيلي والمصري معًا في قناة السويس.

وكان أحمد دومة قد حصل على عفو رئاسي في 19 أغسطس/ آب 2023، بعد القرار الجمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، وهو قرار يأتي ضمن نطاق صلاحياته الدستورية.