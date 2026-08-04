- شهد لبنان إحياء الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، مع آمال أهالي الضحايا في تحقيق العدالة بعد سنوات من العرقلة القضائية والسياسية، حيث أحال القاضي طارق البيطار القضية إلى النيابة العامة التمييزية. - انطلقت مسيرتان في بيروت بدعوة من أهالي الضحايا، مطالبين بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين، مع التأكيد على ضرورة رفع الغطاء السياسي عن المتورطين. - رغم مرور ست سنوات، لم يصدر القرار الاتهامي بعد، وينقسم الأهالي حول مسار التحقيقات، مع توقع بدء المحاكمات العلنية بعد صدور القرار الاتهامي.

أحيا لبنان اليوم الثلاثاء، الذكرى السنوية السادسة لانفجار مرفأ بيروت، أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ، وسط آمال يعقدها أهالي الضحايا باقتراب العدالة بعد مسار طويل من العرقلة والتعطيل والتدخلات القضائية والسياسية، وذلك بعد ختم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التحقيقات بالقضية في مارس/آذار الماضي، وإحالتها إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي.

وعند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، انطلقت مسيرتان متزامنتان، بدعوة من "جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت"، و"4 آب"، وفوج إطفاء بيروت، رُفِعت فيهما الأعلام اللبنانية، وصور الضحايا، الأولى من أمام مركز فوج إطفاء بيروت في منطقة الكرنتينا، والثانية من ساحة الشهداء، قبل أن تلتقيا في محيط مرفأ بيروت، أمام تمثال المغترب، وذلك على وقع هتافات تطالب بتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة التي لا تزال مفتوحة، وتؤكد مواصلة الأهالي تحرّكاتهم حتى تصبح الحقيقة حكماً قضائياً.

ختم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار التحقيقات بالقضية في مارس/آذار الماضي، وأحالها إلى النيابة العامة التمييزية

وشدد الأهالي خلال مسيرتهم التي رافقهم فيها زوجة رئيس الوزراء نواف سلام سحر بعاصيري، وعدد من الوزراء والنواب، على أنّهم ينتظرون صدور القرار الظني، وقد وُعِدوا بأن يكون ذلك قبل نهاية العام الحالي، مؤكدين ضرورة رفع الغطاء السياسي عن كلّ الذين سيصدر بحقهم مذكرات توقيف، معتبرين أنّ هذا هو التحدي الأكبر أمام العهد الجديد والرئيس جوزاف عون، داعين المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب إلى إنهاء مطالعته بالملف بسرعة، والالتزام بمهلة منطقية لإصدارها لأن العدالة المتأخرة هي استمرار للظلم.

وأكد وليم نون، (شقيق الشهيد من فوج إطفاء بيروت دجو نون)، في كلمة له في المناسبة، أن ما قبل عام 2024 ليس كما بعده، ففي تلك الفترة، كانت هناك دولة حزب الله، وكان هناك تهديد للقضاء وتوقيف لأهالي الضحايا وتركيب ملفات، وهذا لم يحصل بعد العام 2024، لكن في الوقت نفسه، لم نرَ أي موقوف داخل السجن عام 2026، مشدداً على أن هناك 70 مذكرة توقيف بمثابة التحدي الأكبر للعهد، ونأمل تنفيذها ورفع الغطاء عن كلّ الموقوفين.

الصورة من مسيرة فوج إطفاء بيروت في ذكرى انفجار المرفأ، 4 أغسطس 2026 (ريتا الجمّال)

من جانبه، يقول دافيد، شقيق الشهيد من فوج إطفاء بيروت رالف ملاحي لـ"العربي الجديد"، إننا ننتظر صدور القرار الظني قبل نهاية العام، مشدداً على أنه بالنسبة إلينا كلّ يوم هو 4 آب، والعدالة آتية لا محالة، مشدداً على أن كلّ التحركات التي نقوم بها هي "نقطة عرق أمام الدماء التي نزلت من الضحايا، وسنُبقي تحركاتنا قائمة حتى نصل إلى الحقيقة، فدماؤهم لن تذهب هدراً".

أما ندى خوري صابر، ابنة الضحية دولّي خوري، فتقول لـ"العربي الجديد"، إن والدتها توفيت بعد 15 يوماً على إصابتها من جراء انفجار مرفأ بيروت، "ومنذ ذاك التاريخ هناك غضب داخلنا، ولم ننسَ يوماً ما حصل طيلة هذه السنوات الست"، مشددة على ضرورة أن يُحاسَب كلّ مسؤول ومقصِّر وعدم ترك هذه القضية تموت، فهي تمسّ كل لبنان وجميع طوائفه، ومن دون محاسبة لن يكون هناك بلد، وفق تعبيرها.

وفي التوقيت نفسه، انطلقت أيضاً مسيرة سيارات من طريق المطار باتجاه قصر العدل في بيروت، بدعوة من "تجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت"، حيث أقيمت وقفة رمزية، تلاها التوجّه إلى البوابة رقم 3 في مرفأ بيروت، وإلقاء كلمات رسمية، أعقبها دخول أهالي الضحايا إلى حرم المرفأ لوضع إكليل من الورد على الضريح التذكاري للضحايا، مجدّدين العهد بأن الحقيقة لن تُدفَن والعدالة ستبقى مطلباً لا يسقط بالتقادم.

تحفظات لبعض أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

وينقسم أهالي الضحايا بوجهات نظرهم حيال التحقيقات والمسار الذي يتبعه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، حيث يضع قسم كبير منهم كامل الثقة بالبيطار، ويدعمون شجاعته بتمسّكه بمواصلة تحقيقاته رغم كل الدعاوى التي رُفعت ضده والتدخلات لكفّ يده كما حصل مع سلفه القاضي فادي صوّان، والتهديدات التي تعرّض لها، بينما يعتبر قسمٌ آخر أن البيطار ميّز باستدعاءاته، ولم يقم بالتحقيق مع جميع المشتبه بهم أو المسؤولين السياسيين والأمنيين، علماً أن الأهالي جميعهم يلتقون على مسار واحد، هو ضرورة كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020 وراح ضحيته أكثر من 230 شخصاً.

أخبار البيطار يختتم تحقيقاته بانفجار مرفأ بيروت ويحيل الملف للنيابة العامة

وفي السياق، يعتبر رئيس "تجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت" إبراهيم حطيط (شقيق الضحية ثروت)، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه من المؤسف مرور ستّ سنوات على الانفجار ولم تتحقق العدالة بعد ولم تظهر الحقيقة، مشيراً إلى أننا ننتظر القرار الظني، ملوحاً بأنه "في حال لم يصدر كاملاً وشفافاً وواضحاً، فعندها سنكشف عن قنبلة قضائية تنسفه من الأساس".

ويلفت حطيط إلى أن البيطار لم يقم باستدعاء كلّ من يجب أن يستدعيهم من رؤساء ومسؤولين وقادة أجهزة أمنية وقضائية لهم تورط بشكل ما بالملف، ولم يستمع إليهم أو يحقق معهم، لذلك، فإننا نعتبر القرار منقوصاً وغير شامل، وهذا ما يشعرنا بالارتياب، ومع ذلك سننتظر صدوره ومضمونه لنتحرّك تبعاً لذلك.

وزير العدل اللبناني: من المفترض أن تنهي النيابة العامة مطالعتها في القضية قبل نهاية العام

وأعلن وزير العدل عادل نصّار اليوم، أن القرار الاتهامي في القضية سيصدر وستبدأ المحاكمة بعدها، موضحاً أن النيابة العامة تعمل بشكل جدي ورصين ودون مماطلة على إنجاز المطالعة في ملف التحقيقات، مع احترام استقلالية القضاء، ومن المفترض أن تنتهي منها قبل نهاية العام، مشيراً إلى أنه بعد صدور القرار النهائي، سيُحال الملف إلى المحاكمة أمام المجلس العدلي الذي أعيد تشكيله وسيجتمع مرة أسبوعياً.

ورغم مرور ستّ سنوات على الانفجار، إلا أن السجون لا تزال خالية من الموقوفين، كما لم يصدر بعد القرار الاتهامي، علماً أن هذا العام بعكس السنين الماضية، شهد تطورات أساسية سمحت للتحقيق باستعادة مجراه الطبيعي بعد سنوات من العراقيل والتعطيل. ويقول المحامي فاروق المغربي، لـ"العربي الجديد"، "إننا ننتظر الآن انتهاء النيابة العامة مطالعتها للملف، وعلمنا أن القاضي محمد صعب يتولّى الموضوع، على أن يسطّر بعد ذلك قاضي التحقيق، القرار الاتهامي، ويحوّله إلى المجلس العدلي لتبدأ المحاكمات العلنية"، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يصدر القرار الاتهامي قبل أواخر العام الحالي، مضيفاً: "لا يمكن توقع مضمونه، فهناك سرية للتحقيق، لكن قد تتراوح الجرائم من الإهمال إلى القتل القصدي".