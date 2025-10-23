إحالة محامٍ مصري إلى أمن الدولة بتهمة "التحريض الطائفي"

- أحالت السلطات المصرية المحامي محمد الشاويش إلى نيابة أمن الدولة العليا بتهم "التحريض على الفتنة الطائفية" بعد نشره فيديو على فيسبوك حول مقتل شاب مسلم في شبرا الخيمة، حيث دعا إلى "تحرك سلمي للمطالبة بالقصاص". - اعتُقل الشاويش من منزله بالقاهرة، ووجهت له تهم "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"نشر أخبار تثير الفتنة"، وسط انقسام في الآراء حول تصرفه بين تعبير عن غضب مشروع وسلوك غير محسوب. - لا يزال التحقيق جارياً في الحادثة الأصلية، حيث أكدت النيابة العامة أنها تُعامل كجريمة جنائية بحتة دون دوافع طائفية.

أحالت السلطات المصرية، الأربعاء، المحامي الشاب محمد إيهاب محمد الشاويش إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في اتهامات تتعلق بـ"التحريض على الفتنة الطائفية"، إثر نشره مقطع فيديو على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" علّق فيه على واقعة مقتل شاب في منطقة شبرا الخيمة قبل أيام.

وقالت مصادر حقوقية، لـ"العربي الجديد"، إن قوة أمنية اعتقلت الشاويش من محل إقامته في منطقة الساحل بالقاهرة، قبل أن يُعرض على نيابة أمن الدولة التي تولت التحقيق معه على خلفية ما وصفته بـ"تحريض الرأي العام على خلفية طائفية"، عقب منشوراته وتفاعله مع قضية مقتل شاب مسلم في مشاجرة شهدتها منطقة شبرا الخيمة.

وبحسب الوقائع التي فجّرت الأزمة، فقد اندلعت قبل أيام مشاجرة بين شاب مسلم وآخرين من أسرة مسيحية إثر خلاف على ما قيل إنه "معاكسة فتاة"، وتطورت المشاجرة إلى تبادل للعنف، أُطلق خلاله عيار ناري من سلاح خرطوش، ما أدى إلى مقتل الشاب المسلم متأثراً بإصابته. وعقب الحادث، أطلق المحامي محمد الشاويش هاشتاغاً باسم الشاب المتوفى، ودعا إلى ما وصفه بـ"تحرك سلمي للمطالبة بالقصاص"، قائلاً في بث مباشر: "حق المجني عليه لازم يرجع".

غير أن السلطات الأمنية رأت في تصرفه دعوة قد تُفسَّر على أنها تحريض على الفتنة الطائفية، لا سيما أن الفيديو تزامن مع أجواء مشحونة في المنطقة، وظهر خلاله الشاويش مرتدياً بدلته الرسمية وسط حشد من الأهالي وهو يهتف باسم القتيل. ووفقًا للمصادر، فإن نيابة أمن الدولة العليا تحقق مع المحامي في اتهامات تتعلق بـ"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"نشر أخبار أو منشورات من شأنها إثارة الفتنة بين طوائف المجتمع"، إضافة إلى تهمة "التحريض على التجمهر دون تصريح".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي عن النيابة العامة أو نقابة المحامين بشأن واقعة توقيف الشاويش، في حين تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الفيديو الذي تسبب في توقيفه، وسط انقسام في الآراء بين من اعتبر ما فعله "تعبيراً عن غضب إنساني مشروع"، ومن رأى أنه "سلوك غير محسوب في ظرف طائفي حساس".

ويُذكر أن الحادثة الأصلية التي تسببت في الأزمة لا تزال قيد التحقيق من قبل النيابة العامة، التي أمرت بضبط وإحضار المتهمين بإطلاق النار في المشاجرة التي أودت بحياة الشاب، مؤكدة أن القضية تُعامل "كجريمة جنائية بحتة لا تتصل بأي دوافع طائفية".