إحاطة نزهة شميم... عدالة على ورق

- نزهة شميم، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أشادت بتحسن الوضع الحقوقي في ليبيا، مشيرة إلى إنجازات غير مسبوقة خلال الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك اعتقال خالد الهيشري في ألمانيا واستمرار التحقيقات في الانتهاكات. - المحكمة الجنائية الدولية تواجه تحديات داخلية في ليبيا، حيث لم تتعاون السلطات المحلية في تنفيذ أوامر القبض، مما يعكس غياب الإرادة والقدرة داخل المؤسسات المنقسمة. - خطابات المحكمة الجنائية تتغير باستمرار، حيث لم تتضمن إحاطة شميم أي إشارة إلى ملفات مهمة مثل المقابر الجماعية في ترهونة أو قضية النائب إبراهيم الدرسي، مما يثير تساؤلات حول فعالية العدالة الدولية في ليبيا.

صوّرت نزهة شميم، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الوضع الحقوقي في ليبيا بأنه يشهد "تحسناً كبيراً"، وأن مكتبها أحرز خلال الأشهر الستة الماضية "إنجازات غير مسبوقة". وأشارت خلال إحاطتها التي قدمتها أول من أمس الثلاثاء في مجلس الأمن، إلى أن المحكمة باتت تتهيأ لأول محاكمة في الملف الليبي منذ أكثر من عقد.

شميم استندت في ما عدته "تطورات بارزة" إلى عدة وقائع، من بينها اعتقال خالد محمد علي الهيشري في ألمانيا، خلال يوليو/تموز الماضي، المطلوب للمحكمة على خلفية جرائم نُسبت إليه في سجن معيتيقة بطرابلس، وكذلك إلى استمرار التحقيقات في الانتهاكات شرق البلاد وغربها. كما لم تنسَ أن تشير إلى أن المحكمة جددت مطالبتها لسلطات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق الضابط سيف سليمان سنيدل منذ أغسطس/آب الماضي، بتهم تتعلق بالإعدامات خارج القانون. وبحسب شميم، سنيدل متهم بارتكاب جرائم حرب أثناء عمله في مجموعة رقم 50 في لواء الصاعقة ومشاركته في عملية "شنها ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي في بنغازي، أطلق عليها عملية الكرامة في مايو/ أيار 2014".

هذه الأسانيد التي ساقتها شميم وقدمتها بنبرة متفائلة تصطدم بواقع مغاير تماماً، فالتقدم الوحيد الذي أشارت إليه تم خارج ليبيا عبر تعاون ألماني، بينما بقيت الساحة الداخلية بلا خطوة مماثلة. وكان أقلها أن تتعاون السلطات في طرابلس في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، الذي احتجزته روما في يناير/كانون الثاني الماضي لساعات، قبل تطلق سراحه متجاهلة وجود أمر ضبط دولي بحقه. فكان الخطاب الطبيعي المفترض لنائبة المدعي أن تصرح بهذا التناقض، وتوضح أن المشكلة داخل ليبيا لا تتعلق بنقص الأدلة، بل بغياب القدرة والإرادة داخل مؤسسات منقسمة تحكمها موازين نفوذ ومصالح متشابكة.

اللافت في خطابات المحكمة الجنائية تبدلها في كل مرة، فتحضر بعض الملفات الجنائية أحياناً وتغيب حيناً. فلم تتضمن إحاطة شميم، وهي تتحدث عما وصفته بالتحسين الكبير في الملف الليبي، أي إشارة إلى ملف المقابر الجماعية في ترهونة الذي طالما أثارته المحكمة في السابق بكثرة. ولم تشر، ولو عرضاً، إلى أين وصلت قضية النائب إبراهيم الدرسي المُغيب داخل سجون حفتر منذ أكثر من عام. في الحقيقة لم تقدم في إحاطتها أكثر من عرض على ورق دون أي تشخيص دقيق لواقع ما زال فيه معظم المتورطين في الجرائم الخطيرة خارج دائرة الملاحقة، ومعظم الملفات الأكبر وزناً خارج نطاق التنفيذ. والسؤال الذي بات مشروعاً اليوم، هو ما الذي أنجزته العدالة الدولية لوقف توسع الانتهاكات المستمرة منذ عقد ونصف العقد في البلاد، أو على الأقل الحد منها؟