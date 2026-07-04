إثيوبيا.. قائد الجيش يدعو إلى الاستعداد للوصول إلى منفذ بحري

- دعا رئيس أركان القوات المسلحة الإثيوبية، المشير برهانو جولا، الجيش للاستعداد لمسيرة إثيوبيا نحو منفذ بحري، مؤكدًا على أهمية الجاهزية لمواجهة التحديات، مما يعكس أولوية هذا الملف لأديس أبابا. - خلال حفل تخريج 42 ضابطًا من الكلية الوطنية للدفاع، تم التأكيد على أهمية الأدوار القيادية للخريجين في تعزيز الاستعدادات العسكرية، وسط استمرار الحكومة الإثيوبية في السعي للحصول على منفذ بحري. - المحلل عبدالشكور عبدالصمد يرى أن تصريحات جولا تعكس خطابًا رسميًا متكررًا يهدف لتهيئة الرأي العام الداخلي والدولي حول أولوية إثيوبيا الاستراتيجية للوصول إلى البحر بوسائل سلمية.

دعا رئيس أركان القوات المسلحة الإثيوبية، المشير برهانو جولا، اليوم السبت ضباط الجيش إلى الاستعداد لما وصفه بـ"مسيرة إثيوبيا نحو الحصول على منفذ بحري"، قائلاً إن المرحلة المقبلة تتطلب جاهزية عالية لمواجهة التحديات، في أحدث تأكيد رسمي على أولوية الملف بالنسبة لأديس أبابا. وبحسب وكالة فانا الرسمية، جاءت تصريحات جولا، خلال حفل تخريج 42 ضابطًا رفيع المستوى من الكلية الوطنية للدفاع، بينهم ضباط من القوات المسلحة ومسؤولون من مؤسسات الأمن المدني، أنهوا برامج في الدراسات الاستراتيجية والأمنية.

وقال إن الضباط الخريجين مطالبون بتولي أدوار قيادية تعكس ما اكتسبوه من تدريب ومعرفة، مضيفًا أن القوات المسلحة تنفذ "استعدادات مهمة" تتطلب مزيدًا من الالتزام والانضباط، من دون أن يوضح طبيعة تلك الاستعدادات أو ارتباطها بملف الوصول إلى البحر. ويأتي حديث رئيس الأركان في وقت تواصل فيه الحكومة الإثيوبية التأكيد على سعيها للحصول على منفذ بحري، وهو موقف أثار نقاشًا إقليميًا واسعًا خلال الفترة الماضية، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي.

وخلال مراسم التخرج، قال قائد الكلية الوطنية للدفاع، العميد تيلاهون ديمسي، إن الكلية خرّجت منذ تأسيسها 577 دارسًا عبر برامج أكاديمية منتظمة ودورات قصيرة، مضيفًا أن المؤسسة توسع برامجها البحثية والأكاديمية لدعم تطوير السياسات الدفاعية ورفع كفاءة القيادات العسكرية. وضمت الدفعة الجديدة ضباطًا من وزارة الدفاع ومؤسسات الأمن المدني والأجهزة الأمنية الإقليمية، فيما قال الخريجون إن البرامج التي تلقوها ستساعدهم على التعامل مع التحديات الأمنية والمتغيرات الجيوسياسية وإدارة الأزمات بكفاءة.

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وفي السياق يقول المحلل والكاتب الاثيوبي عبدالشكور عبدالصمد في حديث للعربي الجديد، إن تصريحات رئيس أركان الجيش الإثيوبي لا تمثل إعلانًا عن تحول جديد في سياسة أديس أبابا، بقدر ما تأتي امتدادًا لخطاب رسمي متكرر يركز على تهيئة الرأي العام الداخلي لفكرة سعي البلاد إلى الحصول على منفذ بحري عبر الوسائل السلمية.

وبحسب عبدالشكور، فإن هذا الخطاب يهدف أيضًا إلى إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي والقوى الإقليمية مفادها أن مسألة الوصول إلى البحر تمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لإثيوبيا، انطلاقًا مما تعتبره أديس أبابا متطلبات تتعلق بمصالحها الوطنية السياسية والاقتصادية والأمنية، مع التأكيد على ما تقول إنه انعكاسات إقليمية ودولية لهذا التوجه.