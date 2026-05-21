إثيوبيا تتهم مصر بعرقلة مساعيها للوصول إلى البحر الأحمر

- اتهمت إثيوبيا مصر بمحاولة عرقلة مساعيها للحصول على منفذ بحري، معتبرة أن التحركات المصرية في القرن الأفريقي تهدف لتطويقها والحد من تطلعاتها الاستراتيجية والتنموية. - بدأت مصر شراكة مع إريتريا لربط موانئها بخطوط لوجستية برية، في إطار استراتيجية لدعم ثقلها التجاري والتنافسي، حيث تم توقيع اتفاقيات في مجالات النقل البحري واللوجستيات. - تسعى مصر لإقامة شبكة ربط بري تمتد من موانئها عبر السودان إلى إريتريا، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على طرق النقل البحرية التقليدية.

اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية مصر بالعمل على عرقلة مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري، معتبرة أن التحركات المصرية المتزايدة في منطقة القرن الأفريقي "تستهدف تطويق إثيوبيا والحد من تطلعاتها الاستراتيجية والتنموية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير نيبيات قيتاجو، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الخميس بمقر الوزارة، إن التحركات المصرية في دول بالمنطقة، من بينها إريتريا وجيبوتي وكينيا، "تشبه محاولة حصار إثيوبيا ومنعها من الوصول إلى منفذ بحري"، على حد تعبيره.

وأضاف قيتاجو أن ما وصفها بـ"السياسة المصرية" تجاه إثيوبيا تقوم على محاولة الحد من دورها الإقليمي وعرقلة أهدافها التنموية، مشيراً إلى أن سعي بلاده للوصول إلى منفذ بحري يأتي في إطار تحقيق أهداف اقتصادية وتنموية مرتبطة بمصالح الشعب الإثيوبي.

وأوضح المسؤول الإثيوبي أن موقف القاهرة، وفق رؤيته، "ليس جديداً، بل يمثل نهجاً مستمراً في التعامل مع تطلعات أديس أبابا الإقليمية"، وذلك في معرض رده على أسئلة صحافيين بشأن النشاط المصري في عدد من دول القرن الأفريقي. وجاءت هذه التصريحات ضمن مؤتمر صحافي تناول خلاله المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية عدداً من القضايا السياسية والدبلوماسية، واستعرض رؤية الحكومة الإثيوبية تجاه علاقاتها الخارجية والتطورات الإقليمية.

وفي خطوة لدعم وجودها التجاري والاقتصادي في شرق أفريقيا بدأت مصر شراكة مع إريتريا لربط موانئها الرئيسية بخطوط لوجستية برية تمتد من موانئ الإسكندرية على البحر المتوسط وقناة السويس، عبر السودان وصولاً إلى إريتريا ثم جنوب البحر الأحمر، في إطار استراتيجية واسعة لدعم ثقلها التجاري والتنافسي. وأعلن الطرفان المصري والإريتري تفاصيل المشروع خلال لقاء رسمي جرى السبت الماضي في أسمرة جمع بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير النقل كامل الوزير بالرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وأكد بيان للخارجية المصرية أن الاجتماع ركّز على "تعزيز التعاون الثنائي والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين"، مبيناً أن اللقاء شهد توقيع اتفاقيات في مجالات النقل البحري واللوجستيات والبنية التحتية، والاتفاق على تسيير خط شحن بحري يربط الموانئ المصرية–الإريترية عبر البحر الأحمر.

وأوضح وزير النقل كامل الوزير أن مصر مستعدة لنقل خبراتها في مجالات السكك الحديدية، الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية، إلى الإريتريين، بهدف دعم جهود التنمية وتعزيز التكامل الاقتصادي، واصفاً التعاون بين البلدين بأنه "استراتيجي ويمتد لأكثر من مجرد اتفاقات آنية"، بينما شدد عبد العاطي على أهمية "إيجاد شبكة لوجستية متكاملة تمتد من البحر الأبيض المتوسط جنوباً عبر البحر الأحمر".

تسعى مصر منذ سنوات لإقامة شبكة ربط بري بين موانئ السويس والإسكندرية بخطوط تمتد جنوباً عبر السودان إلى إريتريا، تمهيداً لوصلها لاحقاً بالممرات البرية في شرق أفريقيا وصولاً إلى إثيوبيا، فيما يرى خبراء أنه مشروع طموح لتعميق العلاقات الاقتصادية، وتخفيف الاعتماد على طرق النقل البحرية التقليدية وتحسين قدرة مصر على منافسة الممرات الإقليمية.